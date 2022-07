Tipps: Reisen ist zurzeit mit vielen Hindernissen verbunden

Ferienreisen Geduld, Flexibilität und Quittung: Reisen ist zurzeit mit vielen Hindernissen verbunden – ein Buchser Reisebüro gibt Tipps Der Weg zum erholsamen Feriendomizil kann mühsam und steinig sein. Das Reisebüro Buchs AG hält Tipps parat. Alexandra Gächter 18.07.2022, 05.00 Uhr

Von menschenleeren Stränden und Buchten träumen einige Reisende, die am Flughafen stundenlang anstehen. Belohnt werden sie in der Regel am Zielort: Balearen, Griechenland (Bild), Türkei und Kroatien gehören zu den Lieblingsdestinationen. Bild: Alexandra Gächter

Es ist Sommer und viele Länder haben ihre pandemiebedingten Beschränkungen teilweise oder ganz gelockert. «Endlich wieder verreisen», sagen sich viele Personen. Einige lassen sich von den Meldungen über die chaotischen Zustände an gewissen Flughäfen abschrecken, andere nicht.

Das Reisebüro Buchs AG hat viele Jahre Erfahrung in ihrem Metier und berät derzeit fast ununterbrochen Reisewillige aus der Region. Seit zwei Jahren hat das Büro einen deutlichen Mehraufwand, hauptsächlich coronabedingt.

«Die Konditionen müssen immer wieder angepasst werden», sagt Christian Granwehr, Reisedesigner und Mitinhaber der Reisebüro Buchs AG. Fehler dürfen er und sein Team sich nicht erlauben. Granwehr sagt:

«Die jeweiligen Länder könnten eine Einreise verweigern, wenn die Konditionen nicht eingehalten werden.»

Flüge können kurzfristig gestrichen werden

Fast alle Büros der Reisebranche seien derzeit in irgendeiner Form vom Personalmangel bei den Airlines betroffen. «Glücklicherweise sind es eher europäische Exotendestinationen, wie Dresden, Gdansk, Bukarest, die von Flugstreichungen betroffen sind», so Granwehr.

Im schlimmsten Fall droht den Reisenden, dass ein Flug kurzfristig gestrichen wird. Das Reisebüro Buchs AG kann ihre Kundschaft nur darum bitten, diese Eventualität nicht zu vergessen und flexibel zu sein. «Wir stehen bei Umbuchungen und sonstigen Problemen vor Ort zur Verfügung», sagt Granwehr.

Erfährt man erst auf dem Flughafen, dass der Flug gestrichen wird, soll man folgendermassen vorgehen:

«So banal es tönt, die Reisenden müssen vor Ort zum Schalter der jeweiligen Airline gehen und sich melden.»

Entweder könne die Airline die Reisenden umbuchen oder man erhalte eine Übernachtung und eine Mahlzeit offeriert, so dass man am nächsten Tag nach Hause oder in die Ferien fliegen kann.

Danach solle man einen Beschwerdebrief an den Kundendienst der Airline senden. «Wichtig ist, dass man vermerkt, was effektiv passiert ist. Falls zusätzliche Kosten entstanden sind, soll man die Quittungen einreichen», so Granwehr. Danach heisst es: Geduld haben. In Zeiten wie diesen erst recht, da auch bei den Kundendiensten der Airlines Personalmangel herrsche.

Es wird versucht, klima- gerechter unterwegs sein

Trotz den allfälligen Umständen sei die Vorfreude aufs Reisen riesig. Das merkt das Reisebüro Buchs AG an den unzähligen Dossiers, die seit Mitte Februar eingehen. Das beliebteste Reisemittel sei nebst dem eigenen Auto immer noch das Flugzeug. «Man reist aber bewusster», sagt Granwehr. Neben den Pandemiezahlen der jeweiligen Länder sei auch das Klima wichtiger geworden. «Reisende versuchen, hie und da klimagerechter unterwegs zu sein», weiss der Mitinhaber des Reisebüro Buchs AG.

Trotz teilweise schwieriger Bedingungen möchten sich viele wieder einmal eine Reise gönnen. Granwehr sagt:

«Das Reisebudget ist durch die vergangenen zwei Jahre, in denen einige aufs Reisen verzichtet haben, gestiegen.»

Die meistgebuchten Domizile dieses Sommers sind altbewährte Destinationen wie Balearen, Griechenland, Türkei und Kroatien. «Vermehrt werden auch wieder Fernreisen nach Bali, Thailand, Seychellen, Australien sowie in die USA und die Vereinigten Arabischen Emirate gebucht», sagt Granwehr.