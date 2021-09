Ferienjobs: Es gibt sie noch in der Region Werdenberg

Ferienjobs Im «Stollen» stand am Strand oder auf dem Sofa: Ferienjobs sind nach wie vor gefragt Vor vielen Jahren noch verdienten sich Scharen von Schülerinnen und Schülern ein Zubrot, in dem sie während ihrer Ferien einer einfachen Tätigkeit nachgingen. Ferienjobs in der Region Werdenberg gibt es auch heute noch, wenn auch weniger, da die administrativen oder sicherheitstechnischen Hürden höher sind als früher und viele der «einfachen» Arbeiten automatisiert wurden. Armando Bianco 28.09.2021, 17.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Geld verdienen: Schüler bei der Arbeit in seinem Ferienjob. Archivbild: Esther Michel

«Im Moment beschäftigen wir im Supermarkt in Buchs zehn Studentinnen und Studenten und im Migros-Restaurant eine Studentin», so Andreas Bühler, Leiter Unternehmenskommunikation der Genossenschaft Migros Ostschweiz, auf Anfrage gegenüber dem W&O. Diese arbeiten hauptsächlich an der Kasse, jedoch auch bei anderen Aufgaben im Laden.

Nachfrage vor den Ferien steigt stark

«Wir erhalten in der Migros Buchs eine bis zwei Anfragen pro Monat, kurz vor den Ferien steigt die Anfrage jeweils stark an.» Deshalb lohne sich eine möglichst frühzeitige Anfrage direkt in der entsprechenden Filiale vor. Mittlerweile gebe es Studierende, die schon mehrere Jahre für die Migros arbeiten während ihrer Ferien und in dem Sinn schon eingespielt sind.

Regale auffüllen, Kasse bedienen oder kommissionieren

Coop bietet auf Anfrage immer wieder Ferienjobs an, «allerdings nur in geringem Umfang», wie Julia Winterthaler von der Coop-Medienstelle Ostschweiz-Ticino sagt.

«Aushilfen werden vor allem für Ferien-Spitzenzeiten im Sommer gesucht, um allfällige Kapazitätsengpässe oder kurzfristige Ausfälle zu kompensieren. Offiziell ausgeschriebene Stellen für Ferienjobs gibt es keine. Die Anfragen der Jobsuchenden werden individuell und situativ behandelt.»

Die Ferienjobs bei Coop richten sich in erster Linie an Schülerinnen und Schüler und Studierende mit einem Mindestalter von 15 Jahren. Dabei handle es sich vor allem um Arbeiten in der Verkaufsstelle (Regale auffüllen, Bedienung an der Kasse bei Einsätzen von mindestens 3 Wochen) oder in der Logistik (Kommissionierung).

Einige Werdenberger Firmen bieten sporadisch Ferienjobs an

Eine Umfrage bei weiteren Betrieben in der Region Werdenberg zeigt, dass es tendenziell weniger Ferienjobs als noch vor 20 oder 30 Jahren gibt. Die VAT in Haag beispielsweise bietet sporadisch Ferienjobs an, heisst es auf Anfrage. Auch bei der Etimark AG in Grabs gibt es Ferienjobs sporadisch, nicht aber im offiziellen Sinn. Ähnlich tönt es auch in anderen Firmen. Wenn Unternehmungen keine Ferienjobs anbieten, liegt das meistens daran, dass für die Arbeiten fachliches Können vorausgesetzt wird, was Jugendliche nicht spezifisch mitbringen.

Neun bis zehn Franken Stundenlohn für 14-Jährige

Jugendliche zwischen dem 13. und 15. Geburtstag dürfen laut Gesetz für leichtere Arbeiten eingesetzt werden, etwa für Ferienjobs, Schnupperlehren oder kleinere Erledigungen. Es dürfen jedoch maximal acht Stunden pro Tag (jeweils zwischen 6 und 18 Uhr), 40 Stunden pro Woche und höchstens die halbe Dauer der Schulferien gearbeitet werden. Im Unterschied zu Schülerinnen und Schülern ist es Berufslernenden nicht ohne weiteres erlaubt, in ihrer Ferienzeit bezahlter Arbeit nachzugehen. Die allermeisten von ihnen werden aber wohl sowieso lieber ihre Ferien geniessen wollen.

Für Ferienjobs gibt es keine gesetzlich geregelten Mindestlöhne. Die Budgetberatung Schweiz empfiehlt für 14-Jährige 9 bis 10 Franken pro Stunde, für 16-Jährige 12 bis 15 Franken pro Stunden und für 20-Jährige 20 Franken pro Stunde.