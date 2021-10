Reiseverhalten: Neue Fernziele und in Europa bleiben

Ferien Reiseverhalten im Herbst: Neue ferne Ziele sowie Europa das Gute liegt so nah In die Ferne reisen in unsicheren Coronazeiten ist nicht jedermanns Sache. Die meisten blieben auf dem Kontinent. Die Ferienwünsche sind dabei nicht mehr ortsgebunden. Gebucht wird das, was am besten machbar ist. Robert Kucera Jetzt kommentieren 17.10.2021, 17.00 Uhr

Beliebtes Reiseziel: Ausspannen in der Karibik.

Bruno Kissling

Vergleicht man die Top Ten der Herbstferien in den Jahren 2019 und 2021, so fällt im Reisebüro Buchs folgendes auf: Einige Destinationen sind verschwunden. Beliebte Fernziele wie USA, Kanada, Australien, Neuseeland aber auch Südafrika oder der südostasiatische Raum sind nicht etwa aus der Mode gekommen – sie sind nur noch beschwerlich bereisbar aufgrund von Beschränkungen und zum Teil abschreckenden Regelungen wie Quarantänevorschriften.

Christian Granwehr, Mitinhaber Reisebüro Buchs, weiss um die Schwierigkeiten, mit welchen seine Kunden konfrontiert sind. Fernziele, die eigentlich ganz oben auf der Wunschliste stehen, werden nun nach hinten verschoben. Granwehr hält fest:

«Man muss flexibler sein und froh darüber sein, überhaupt verreisen zu können.»

Bestes Beispiel dafür sind jene Kunden, welche ohne Destinationswunsch das Reisebüro Buchs betraten. Granwehr schildert, dass viele Leute «einfach weg wollten» und zunächst nur die Frage stellten, was denn überhaupt machbar sei. So haben es ferne Ferienorte in die Top Ten geschafft, welche ihre Grenzen für Touristen weit offen haben und bei denen die Anreise unkompliziert abläuft – oder zumindest einfacher als an anderen Orten.

Karibisches Feeling erleben oder auf Safari gehen

Die Coronapandemie hat weite Reisen zu fernen Zielen massiv eingeschränkt. Aber nicht verunmöglicht. Wer Europa verlassen und mal was Neues sehen wollte, der buchte nun Reisen in die Dominikanische Republik oder nach Mexiko. «Keine Einschränkungen und nicht mal ein PCR-Test», nennt Granwehr die Vorzüge des Reiseziels Mittelamerika. «Eine Einladung für alle, die etwas karibisches Feeling erleben wollen.» Obwohl das Reisebüro solche Ort gerne empfiehlt, waren die Tipps der Mitarbeiter heuer gar nicht nötig.

«Die Kunden kamen bereits mit dieser Idee zu uns.»

Die Mund-zu-Mund-Propaganda hat bereits gewirkt – und die Geheimtipps waren plötzlich keine mehr.

Was auch für die afrikanischen Destinationen Tansania und Sansibar gilt. Diese standen fast so hoch im Kurs wie die Dominikanische Republik und Mexiko. Dass es dieses Ferienziel nur auf die Liste geschafft hat, weil man die unkomplizierten Fernziele 2021 an einer Hand abzählen konnte, greife gemäss Christian Granwehr zu kurz. «So sind zum Beispiel Safaris bezahlbarer geworden», erklärt er.

Spanien – insbesondere die Inselgruppen der Balearen und Kanaren – ist das Top-Reiseziel der Werdenberger im Herbst 2021, um vor der kälteren Jahreszeit ordentlich Sonne zu tanken. Joan Mateu

Der Wegfall von vielen Fernreise-Destinationen (siehe Titelseite) hat Top-Ten-Listen in Reisebüros stark verändert. Aber nicht völlig auf den Kopf gestellt, wie das Beispiel des Reisebüros Buchs zeigt. Zieht man den Vergleich mit 2019, so ist der Leader USA/Kanada zwar ausser Rang und Traktanden gefallen. Die neue Nummer 1 ist für Christian Granwehr, Mitinhaber Reisebüro Buchs, keine Überraschung.

Beliebtestes Reiseziel im Herbst 2021 ist Spanien. Granwehr beschreibt:

«Man ist schnell dort, die Anreise ist einfach und das Land ist bereits länger offen als andere.»

Der Vorteil der Iberer ist auch, dass es mit den Balearen und den Kanaren Inselgruppen hat, welche selbstständig koordinieren konnten, ob man wieder Touristen ins Land lassen wollte oder nicht. Eine gewisse Unabhängigkeit vom Festland erwies sich so als Vorteil. Dies schaffte bei vielen Ferienreisenden eine Form von Sicherheit. Doch schon 2019 lag Spanien auf Platz zwei hinter USA/Kanada.

Mit dem Auto unterwegs statt mit dem Flugzeug

Neu auf Platz zwei im Herbst 2021 ist Griechenland. Vor zwei Jahren, so hat Christian Granwehr vom Reisebüro Buchs festgestellt, habe man Griechenland «langsam gesehen». Etwas neues zu sehen stand bei den Reisenden im Vordergrund. Oder man blieb der Region treu und wich auf Grund der tieferen Preise auf die Türkei aus. Nun gab es, wie sie Granwehr nennt, «Repeaters», welche in diesen unsicheren Zeiten in einer vertrauten Umgebung buchten.

Ein Revival erlebten auch die Ferien mit dem eigenen Auto. Italien, Frankreich und Kroatien wurden viel gebucht. Doch auf den Flug wurde verzichtet. Für Ferien auf Sardinien wurde viel häufiger als sonst das Angebot mit Auto/Fähre statt Flugzeug genutzt. Denn so habe man wegen der Pandemie weniger Papierkram zu erledigen. Granwehr erklärt:

«Aber auch die Angst und die Unsicherheit, nicht mehr heimzukommen, hat Ferien mit dem Auto gefördert.»

Plötzlich gestrichene Flüge wegen geänderten Bestimmungen sei man auf diese Weise nicht ausgeliefert.

Mitdenken der Kundschaft war sehr wichtig

Somit hat 2021 Europa profitieren können, dass viele Reisende das Fernweh näher als sonst stillten. Besonders bei jungen Leuten war zu beobachten, dass sie dem Kontinent treu blieben und Städtereisen unternahmen. Diese fungierten 2019 noch nicht in den Top Ten des Reisebüros Buchs. Als neue Orte, die begehrt waren, nennt Granwehr Prag und Riga. Generell, so fasst er zusammen, habe man sich das Reisen heuer erarbeiten müssen.

«Man musste an vieles denken. Und wir appellierten auch an die Kundschaft, sich über ihre Wunschdestinationen früh zu informieren.»

Nur gemeinsam fand man den besten Weg zum Ferienziel.