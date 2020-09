Federen – die Schafalp: Weidehalde ob Sevelen ist Name des Monats – von falschen sowie unwahrscheinlichen Deutungen Der Grabser Namensforscher Prof. Dr. Hans Stricker hat mit seinen Mitarbeitern im Werdenberger Namenbuch 12727 Namen und Bezeichnungen bearbeitet, ergänzt, lokalisiert und sprachlich gedeutet. In einer Serie für den W&O ist er heute der Weidehalde Federen in Sevelen auf der Spur. Sie ist lateinischen Ursprungs. Hans Stricker 15.09.2020, 09.44 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Tränkebrunnen in der Weidehalde Federen, zwischen Altsess Obersess und Imalschüel Obersess. Bild: Hans Jakob Reich

Wer in der Alp Imalschüel bekannt ist, der weiss vielleicht auch, wo die Weidehalde namens Federen liegt. Westlich über den Obersess- Alpgebäuden steigt sie, unten flacher und nach oben steil, gegen das von Felswändchen durchsetzte Steilgebiet Chrutplangge hinan, etwa von 1750 bis 1900 Meter über Meer. Darüber erhebt sich der Gärtlichopf.

Obwohl die Bezeichnung «in der Federen» verständlich scheint, liegt der Fall nicht so einfach. Das Mundartwort «Federe» jedenfalls (als Hühnerfeder, Bettfeder, Nutfeder oder Schreibfeder) scheint hier kaum zu passen.

Gleichzeitig lateinisch und altgermanisch geht nicht

Der Wartauer Arzt und Mundartautor Heinrich Gabathuler (1871–1955) hat bekanntlich ein Büchlein über die Ortsnamen von Wartau und Sevelen verfasst (erschienen in zwei Ausgaben, 1928 und 1944). Dort befasst er sich auch mit dem Namen Federen.

Zuerst will ihn Gabathuler mit kühnem Schwung zurückführen auf ein indogermanisches Grundwort fad «nähren, aufziehen». Zu diesem gehöre lateinisch foetus «Sprössling, Leibesfrucht», auch mittellateinisch feta «Schaf» und altgermanisches fedan «füttern, aufziehen». Der Name entspreche also, so folgert er, dem Begriff «Weide» oder auch «Schafweide».

In der Ausgabe 1944 schreibt er ähnlich: Federen gehöre zu mittellateinisch feta «Schaf», altgermanisch fedan «füttern» und bedeute «Schafweide». Nach ihm soll der Name also auf feta «Schaf» und auf altgermanisch fedan «füttern» beruhen. Ein solches Verfahren ist nicht zulässig – schliesslich kann der Name ja nicht gleichzeitig lateinisch und altgermanisch sein …

Verschiebung der Betonung auf die erste Silbe

Doch ein Element aus Gabathulers These erweist sich als solide. Der Zürcher Romanist Heinrich Schmid (1921–1999) stellt in einer Untersuchung der Namenlandschaft «an der Westgrenze des Rätoromanischen» den Namen Federen ohne Umwege zu lateinisch fetaria («Schafalp»), also einer Ableitung von feta «Schaf».

Das ist einwandfrei, auch wenn man zunächst einwenden möchte, dass ein romanisches feda «Schaf» im heutigen Bündnerromanischen ja nicht vorhanden sei. Jedoch im Bergellischen lebt es weiter, und im Namen Fadära in Seewis haben wir einen Kronzeugen dafür, dass es auch hierzulande einmal gelebt haben muss, denn Fadära geht eindeutig auf lateinisch fetaria «Schafweide» zurück.

Der Betonungsunterschied zwischen Fadära und Federen stellt kein Problem dar: Bei früher Übernahme romanischer Namen ins Deutsche kam es zur Verschiebung der Betonung von der zweiten Silbe (im Romanischen) auf die erste (im Deutschen) – gleich wie Gämpelen aus campell oder Runggels aus runcaglia. Damit ist unser Name plausibel erklärt.

Eine weitere Fährte ist zu verfolgen

Es ist immerhin noch eine weitere Fährte zu verfolgen: Die alpinschweizerdeutschen Mundarten kennen das Wort «das Fad» für einen begrasten Streifen in steilem, felsigem Gelände, der sich zwischen Felsen durchzieht und meist nur dem Wild oder den Jägern noch den Durchstieg erlaubt. Die Mehrzahl dazu ist: «in den Fed(en)».

Von der Lage des Ortes her wäre auch dieser Ansatz plausibel; und das Wort findet sich ausser im Wallis, im Berner Oberland und in der Innerschweiz auch in den Walserkolonien. Den Walsern auf Palfris und am Walserberg (und vielleicht gar am Seveler Berg selbst) war es also wohl ebenso bekannt.

Probleme bereitet hier allerdings die Namensform Federen statt zu erwartendem [in den] *Feden; sie könnte allerdings durch spätere Veränderung bewirkt worden sein. Die erste Deutung bleibt also vorzuziehen. Aber der Fall zeigt, dass auf der Suche nach der Erklärung oft mehrere Spuren verfolgt werden müssen, und dass nicht immer ein eindeutiger Entscheid möglich ist.