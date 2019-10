Die Parteileitung der FDP-Regionalpartei Rheintal empfiehlt den Delegierten Beat Tinner als Regierungsratskandidat. Die FDP des Kantons St.Gallen wird an der Delegiertenversammlung vom 24.Oktober in Uznach entscheiden, wen sie nominiert. Neben Beat Tinner hat die Parteileitung Christine Bolt ins Rennen geschickt.

FDP Rheintal empfiehlt Beat Tinner als Regierungsratskandidat Die Parteileitung der FDP-Regionalpartei Rheintal empfiehlt den Delegierten Beat Tinner als Regierungsratskandidat. Die FDP des Kantons St.Gallen wird an der Delegiertenversammlung vom 24.Oktober in Uznach entscheiden, wen sie nominiert. Neben Beat Tinner hat die Parteileitung Christine Bolt ins Rennen geschickt. Thomas Schwizer

Beat Tinner wird von der Parteileitung der FDP Rheintal als Regierungsratskandidat unterstützt. (Bild: PD)

Der Präsident der FDP-Kantonsratsfraktion und Gemeindepräsident von Wartau überzeuge mit seinem Leistungsausweis. Nebst der Qualifikation und der regionalen Herkunft sei auch die geleistete Basis- und Parteiarbeit mit entscheidend für die Unterstützung von Beat Tinner, heisst es in einer Mitteilung der Regionalpartei Rheintal.

Tinner ist einstimmig von der FDP Werdenberg zuhanden der Kantonalpartei nominiert worden.

Kantonalparteileitung unterbreitet ein Zweierticket

Am 24.Oktober nominieren die Delegierten der FDP des Kantons St.Gallen ihre Regierungsratskandidaten. Die Parteileitung der Kantonalpartei unterbreitet der Delegiertenversammlung ein Zweierticket mit Beat Tinner und der aus dem Obertoggenburg stammenden Christine Bolt aus Abtwil.

Letztere ist stellvertretende Leiterin des St.Galler Tagblatt und wird von der FDP-Regionalparteien Toggenburg sowie St.Gallen-Gossau unterstützt.

«Erfahren, bewährt und gut vernetzt»

Für die Region Rheintal-Werdenberg bestehe «die einmalige Chance, einen erfahrenen, bewährten und gut vernetzten Kandidaten ins Rennen um das Regierungsamt zu schicken», teilte die Parteileitung der FDP Rheintal am Dienstag mit. Mit Beat Tinner stelle sich «eine Persönlichkeit mit Durchsetzungsvermögen, Dossier-Kenntnissen und Führungsstärke zur Wahl».

«Durch seine politische Tätigkeit, die Führung der Verwaltung sowie seine Mandate in der Wirtschaft bringt Beat Tinner ein breites Fachwissen und einen prall gefüllten Rucksack mit», heisst es in der Mitteilung weiter. Bereits mit 26 Jahren sei er als Gemeindepräsident von Wartau gewählt worden und drei Jahre später in den St.Galler Kantonsrat. Seit 2016 ist er FDP-Fraktionspräsident im Kantonsrat. Von 2004 bis 2016 präsidierte er den Verband St.Galler Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten.

Regierungsratswahlen am 8.März 2020

Diverse, bereits realisierte Projekte würden beweisen, dass Beat Tinner «Herausforderungen anpackt, Lösungen präsentiert und diese umsetzt», hält die Parteileitung der FDP Rheintal fest.

Die Erneuerungswahlen der Regierung finden im Kanton St.Gallen am 8.März 2020 statt.