Profi beim FC Vaduz: Meillenstein für den Buchser Giosuè Capozzi

FC Vaduz Der Profi, der mit dem Zug fährt: Giosuè Capozzi findet das Fussballglück in Liechtenstein Einjahresvertrag beim FC Vaduz: Ein Meilenstein für den jungen Fussballer Giosuè Capozzi. Der Buchser besitzt zwar unter anderen den Schweizer Pass. Doch sportlich gesehen ist er Liechtensteiner geworden. Robert Kucera 28.07.2021, 11.36 Uhr

Der Wegzug kann warten: Giosuè Capozzi ist und bleibt trotz Profivertrag und der Ausleihe zum SC Brühl ein Werdenberger. Robert Kucera

«Es war schon immer mein Traum, bereits als kleines Kind, einmal Fussballprofi zu werden», freut sich Giosuè Capozzi darüber, dass ihm der FC Vaduz nun dies verwirklicht hat. Der 18-Jährige ist dementsprechend stolz:

«Dass ich schon jetzt Profi sein darf, ist eine grosse Genugtuung für mich.»

Die Unterzeichnung des ersten Profivertrags beim FC Vaduz, wobei Capozzi für das erste halbe Jahr der Saison 2021/22 an den SC Brühl (1. Liga Promotion League) ausgeliehen wird, lässt ihn noch nicht abheben. Er bleibt auf dem Boden – besser gesagt: auf Buchser Boden. «Ich wohne weiterhin bei meinen Eltern. Und da ich erst an der Autoprüfung dran bin, werde ich vorerst mit dem Zug ins Training nach St. Gallen fahren.» Als Profispieler eine Sporttasche mit sich zu schleppen stellt für Capozzi kein Problem dar.

Keine Sonderbehandlung: Die Spielminuten wollen verdient sein

Somit hat der Innenverteidiger ein erstes wichtiges Ziel seiner Karriere erreicht. Doch seine Reise endet nicht etwa beim FC Vaduz respektive beim SC Brühl. Hier soll sie erst richtig beginnen. Vom Fussball leben zu können, eine Familie damit zu versorgen, das ist sein höchstes Ziel.

«Das ist einfacher gesagt als getan», unterstreicht Giosuè Capozzi, wie reif er bereits ist. «Es braucht im Fussball Motivation, den Kopf, aber auch das nötige Glück.» Zudem sei es wichtig, fokussiert zu sein. Deshalb misst er der fussballerischen Gegenwart die höchste Priorität zu:

«Erst will ich mich beim SC Brühl durchsetzen und so viel wie möglich spielen.»

Mit den gemachten Erfahrungen will er dann beim FC Vaduz den nächsten Schritt tun. Capozzi erwartet keine Sonderbehandlung bei den St. Gallern, nur weil er vom Challenge-League-Verein FC Vaduz ausgeliehen wird. «Immer Vollgas geben in den Trainings und dem Trainer zeigen, dass ich spielen will. So will ich mir die Spiele, meinen Platz in der Mannschaft verdienen», hält der junge Fussballer fest.

Auf ihn wartet ein grosses Trainingspensum: Abends beim SC Brühl, dazu kommen noch Morgentrainings beim FC Vaduz, sodass er die Bindung zu den Liechtensteinern nicht verliert. Schliesslich ist es sein Traum, in der zweiten Saisonhälfte das Vaduzer Leibchen für Meisterschaftsspiele in der Challenge League überzuziehen.

FC Vaduz macht Nägel mit Köpfen

Auf einmal ging es schnell: An einem normalen Trainingstag beim FC Vaduz, so schildert Giosuè Capozzi, kam Spielerberater Michele Cedrola auf ihn zu. Er teilte ihm mit, dass der SC Brühl (1. Liga Promotion League) auf der Suche nach einem Innenverteidiger ist.

Sogleich wurden Nägel mit Köpfen gemacht: Der FC Vaduz nutzt die Chance, sein eigenes Talent an den Verein zu binden und stattet Capozzi mit einem Profivertrag für ein Jahr aus. Zugleich wird der Buchser für ein halbes Jahr an den SC Brühl ausgeliehen.

Aus Flügelspieler wurde ein Innenverteidiger

«Das kam schon alles überraschend», erinnert sich Giosuè Capozzi. Damit meint der 18-Jährige aber das Tempo, in welchem er erst Profi und sogleich ausgeliehen wurde. Denn sein Weg hat sich bereits abgezeichnet, zumal er in Vaduz längst kein neues Gesicht mehr ist. Im Mai 2020 wechselte er von der U18-Auswahl Liechtensteins zur zweiten Mannschaft von Vaduz, die als U23-Team in der 2. Liga spielt. «Nach ein paar Trainings durfte ich bereits erstmals in die erste Mannschaft des FC Vaduz reinschnuppern und einige Testspiele bestreiten», so Capozzi.

In Testspielen, wie hier gegen den FC Zürich, hat Giosuè Capozzi (rechts) bereits das Dress des FC Vaduz überstreifen dürfen PD

Im Herbst 2020, aber auch in der Vorbereitungsphase in diesem Sommer dufte der Buchser erneut mit der ersten Mannschaft trainieren. Sein sanfter Aufstieg beim FC Vaduz hat viel mit FCV-Trainer Mario Frick zu tun. Denn dieser weiss um die Qualitäten Capozzis, seit er ihn in der U16-Auswahl trainiert hat. Blickt der 18-Jährige auf seine bisherigen Coaches zurück, kann er nur Positives berichten:

«Mit jedem Trainer hatte ich es gut und jeder hat mich auch wertgeschätzt.»

Doch Frick bezeichnet er als seinen grössten Förderer. «Er hat mich in die Trainings der ersten Mannschaft integriert und auch dafür gesorgt, dass ich meinen ersten Profivertrag unterschreiben konnte.» Ihn ehrt es sehr, dass eine fussballerische Grösse wie Mario Frick ihn fördern will. Sein Ziel: Erneut unter Frick spielen. «Das wäre schön. Aber ich bin mir bewusst, dass es nicht einfach wird.»

Dass Giosuè Capozzi Innenverteidiger ist, hat er übrigens einem weiteren Förderer, seinem damaligen Trainer in Liechtensteins U13-Auswahl, zu verdanken. «Als D-Junior war ich noch rechter Flügel. Doch weil ich einer der grössten Spieler war, meinte der Trainer, er wolle mich in der Innenverteidigung einsetzen. Und da bin ich geblieben», erzählt Capozzi, der sich auf dieser Position sehr wohlfühlt.

Fan vom kampanischen Serie-C-Verein

Der SC Brühl wird für den Werdenberger die allererste Schweizer Station sein. Im Alter von vier Jahren schaffte er es beim FC Buchs nur auf die Warteliste, der Andrang war schlicht zu gross. «So hat es mein Vater in Schaan versucht.» Dem Nachbarland ist er seither treu geblieben. Er spielte für Schaan, die Auswahlteams Liechtensteins sowie Vaduz. Zudem hat er vier Jahre lang das Sportgymnasium in Vaduz besucht und die Matura erfolgreich abgeschlossen. Capozzi freut sich:

«Jetzt habe ich den Kopf frei für Trainings und kann voll auf die Karte Fussball setzen.»

Doch ganz ohne Kopfarbeit geht es nicht. Der 18-Jährige wolle, wie er sagt, die Bindung zur Schule nicht ganz verlieren. Deshalb wird er neben dem Fussball Sprachdiplome machen. Sein Plan B, falls es mit dem Profifussball nichts wird, ist der Beruf des Sportlehrers.

Definitiv keinen Kopf macht sich Giosuè Capozzi, wohin es ihn im Profifussball verschlägt. Eine grosse europäische Liga ist ein Traum – aber (noch) kein Thema. Einen Traumklub hat er übrigens nicht. Er war nie Fan von Real, Juve und Co. «Von klein auf unterstütze ich die US Avellino. Auch mein Vater ist Supporter dieses Klubs», erklärt Capozzi. Die Verbundenheit zum Serie-C-Team kommt nicht von ungefähr: «Unsere Familie stammt aus diesem Gebiet.»