FCSG-Spieler Tim Staubli: Bereit für die neue Saison

FC St. Gallen «Immer parat sein»: Tim Staubli ist Teamplayer durch und durch Der Buchser Mittelfeldspieler gehört noch nicht der Start-Elf des FC St.Gallen an. Tim Staubli bleibt geduldig und wartet auf seine Chance. Er fühlt sich bestens vorbereitet auf die kommende Saison mit dem FC St.Gallen. Robert Kucera 23.07.2021, 12.00 Uhr

Der Buchser Tim Staubli geht in die dritte Saison mit der ersten Mannschaft des FC St. Gallen. Claudio Thoma/freshfocus

Die Vorfreude auf die neue Fussballsaison ist bei Tim Staubli riesig. Der Buchser im Dress des Super-League-Vereins FC St. Gallen freut sich vor allem darauf, dass nun wieder Zuschauer ins Stadion kommen dürfen. «Für mich wird es noch etwas neu sein», sagt Staubli. «Ich hatte zwar viele Einsätze, aber es waren keine oder nur wenige Zuschauer da.»

Ein weiterer Grund zur Freude betrifft seine körperliche Verfassung. «Ich bin in der gesamten Vorbereitungszeit verletzungsfrei geblieben», erklärt der 21-Jährige. Dies war in den bisherigen Vorbereitungsphasen in der ersten Mannschaft des FC St. Gallen noch nie der Fall «Ich habe gelernt aus den Verletzungen», hält Tim Staubli fest und erläutert:

«Nach den Trainings schaue ich mehr auf meinen Körper: Richtig essen, Stretching – das habe ich mehr gemacht als zuvor.»

Da er die gesamte Vorbereitung mitgemacht hat, fühlt er sich dementsprechend gut und bereit für die Saison 2021/22.

Zufrieden mit den Vorbereitungsspielen

Die Vorbereitungszeit lief nicht nur vom körperlichen her gut für Staubli. «Ich habe jeden Match gespielt und konnte viele Minuten sammeln», fasst er die Testspiele zusammen. An eine Partie erinnert er sich besonders gerne: Beim 3:1-Sieg über Altach spielte er 75 Minuten lang und gab zu den ersten beiden Toren die Vorlage.

Vermehrt scoren: dies hat sich Tim Staubli für die neue Super-League-Saison auf die Fahne geschrieben. Bei 43 Einsätzen in der höchsten Schweizer Liga kam er bislang auf ein Tor und zwei Assists. Ein Ziel hat er sich aber nicht gesetzt, er geht in dieser Beziehung das Ganze unverkrampft und mannschaftsdienlich an: «Es ist egal, wer die Tore schiesst, wer die Vorlagen gibt.» Der Buchser ist Teamplayer durch und durch:

«Ich würde nie etwas spezielles probieren oder zaubern, nur dass ich ein schönes Tor erziele.»

Wie Staubli weiter festhält, seien Tore und Assists nicht alles im Fussball. Spielt er etwa den drittletzten Pass, der zum Tor führt oder leitet das Tor mit einer Balleroberung im Mittelfeld ein, hat dies für ihn denselben Stellenwert.

Drei Punkte als Belohnung für die harte Arbeit in der Vorbereitung

Die Saison des FC St.Gallen beginnt am Samstag mit dem Auswärtsspiel in Lausanne (20.30 Uhr). «Wir freuen uns alle, dass es los geht», beschreibt er die Stimmung im Team. Für ihn wäre es eine grossartige Sache, wenn man die Heimreise mit drei Punkten im Gepäck antreten könnte. «Es wäre die Belohnung dafür, wie hart wir in der Vorbereitung gearbeitet haben», sagt er.

Tim Staubli hofft neben einem FCSG-Sieg auch auf Einsatzminuten. «Wenn ich auf dem Platz stehe, will ich alles geben, der Mannschaft vorne und hinten helfen», verspricht er. Und wie wäre es mit einem Tor?

«Das wäre ein unbeschreibliches Gefühl. Vor Publikum in der Super League ein Tor erzielen – davon träumt man schon als kleines Kind.»

Wenn am Samstagabend der FC St.Gallen in die neue Super-League-Saison steigt, wird Tim Staubli wohl zunächst auf der Ersatzbank Platz nehmen müssen. In den letzten zwei Saisons stand er sechs Mal in der Start-Elf, ist aber keineswegs enttäuscht. «Ich freue mich über jede Einsatzmöglichkeit die ich erhalte», hält der 21-jährige fest.

Tim Staubli freut sich sehr darauf, Meisterschaftsspiele im kybunpark nicht mehr vor leeren Rängen zu bestreiten. Bild: Robert Kucera

Für ihn ist das Los als Ersatzspieler überhaupt nicht undankbar. Er nimmt die Reservistenrolle an und sagt: «Alle 18 Spieler sind am Spieltag entscheidend, und als Ersatzspieler musst du immer parat sein.»

Gut trainieren und auf sich aufmerksam machen

Staubli weiss: ein Spieler, der neu ins Spiel kommt, kann der Mannschaft entscheidend helfen. Deshalb zeigt er dem Staff, dass er bereit ist, dass das Team auf ihn zählen kann, sobald er auf dem Feld steht. Der Mittelfeldspieler bleibt geduldig, auch wenn er am liebsten von Beginn weg und 90 Minuten spielen möchte. Dies sei der Anspruch jedes Fussballers. Der Buchser erklärt:

«Ich denke, wenn ich weiterhin gut trainiere und in

den Minuten, die ich spiele, auf mich aufmerksam machen kann, werde ich meine Chance erhalten.»

Wie Tim Staubli beschreibt, sei der Konkurrenzkampf im Mittelfeld gross. «Aber das pusht uns gegenseitig, um im Training Höchstleistungen abzurufen», äussert er sich positiv darüber und merkt an, dass die Kameradschaft nicht darunter leidet: «Wir verstehen uns neben dem Platz bestens – und auch auf dem Platz.»

Um sich zu behaupten, so Staubli, müsse er weiter Fortschritte machen. In den letzten zwei Saisons, so erzählt er, habe er sich bereits verbessert und viel gelernt. Als Beispiele nennt er die Bereiche Technik und Taktik. Ans höhere Tempo im Training und im Spiel, hält der Buchser fest, habe er sich rasch gewöhnen können. Ausserdem hat er erfahren, wie es bei den Profifussballern in der Schweiz zu und her geht.

«Doch es gibt noch Luft nach oben», stellt Staubli, der von sich selbst behauptet, nie zufrieden zu sein und immer besser werden zu wollen, klar. Der Mittelfeldspieler sieht noch Potenzial im konditionellen und vor allem im physischen Bereich. Er nennt hier als Beispiel die Stabilität in Zweikämpfen.

Tim Staubli (rechts) zeigt im Testspiel gegen Bilbao wie gewohnt vollen Einsatz. Claudio Thoma/freshfocus

Der Traum von Spielen in europäischen Bewerben

Seine Ziele formuliert Staubli wie folgt: «Jede Chance, die ich vom Trainer erhalte, gut nutzen und auf mich aufmerksam machen. Ich will mich nach und nach durchsetzen.» Innerhalb der Super League will sich der FC St. Gallen ebenfalls mehr durchsetzen als in der letzten Saison. «Wir können gute Mannschaften wie Bilbao besiegen. Also können wir auch gute Mannschaften in der Schweiz besiegen», strahlt Tim Staubli Zuversicht aus.

Auf welchem Rang der FCSG die Spielzeit abschliesst, lässt der 21-Jährige offen. Doch eines verrät er:

«Für mich als junger Spieler wäre es etwas Spezielles, europäisch zu spielen. Das ist ein Ziel, das man als kleiner Bub hat.»