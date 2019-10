FC Grabs und FC Sevelen: Kampf gegen Abstieg und Absenzen Im Kellerkinder-Duell der 4. Liga Gruppe 2 trennen sich der FC Grabs und der FC Sevelen 1:1 unentschieden. Beide Trainer hadern mit dem gleichen Problem. Robert Kucera

Liridon Shabani vom FC Sevelen setzt zum Fallrückzieher an und trifft spektakulär zum 1:1. (Bild: Robert Kucera)

Drei Punkte wollten zweifellos beide Mannschaften in diesem 4.-Liga-Derby zwischen dem FC Grabs und dem FC Sevelen. Doch nach dem 1:1 kommt bei beiden nur ein Zähler aufs Konto. Auf den ersten Blick zu wenig für die Trainer Thomas Eggenberger (Grabs) und Josip Matanovic. Doch beide nehmen nach dem Abpfiff lieber den Spatz in der Hand, statt der Taube auf dem Dach lange nachzutrauern.

«Vielleicht stellt sich dieser Punkt später als goldener Punkt heraus», sagt Matanovic. Und Eggenberger kommentiert: «Ein Punkt ist wenigstens gut für die Moral, wir haben zweimal in Folge nicht verloren.»

Zu wenig Durchschlagskraft in der Offensive

Grabs ging in der 23. Minute durch Roger Aeschlimann in Front. Benjamin Rüesch hat den Ball auf der rechten Angriffs-

seite erobert, im Anschluss konzentrierte sich die Seveler Defensive zu sehr auf den ballführenden Mann, der aus sehr spitzen Winkel keine reelle Einschussmöglichkeit besass. Aeschlimann ging in der Mitte völlig vergessen, unbedrängt konnte er das Rüesch-Zuspiel ins leere Tor einzuschieben. Spektakel pur nur sieben Minuten später. Nach einer Flanke in den Strafraum standen zwar drei Grabser in der Nähe von Liridon Shabani. Doch keiner hinderte ihn daran, zum Fallrückzieher anzusetzen und den Ball im Tor zum 1:1 unterzubringen.

Es sind aber nicht die Defensivleistungen, welche im Fokus der Matchanalyse sind. «Wir haben vorne zu wenig clever gespielt», bedauert Eggenberger. So verpasste man es einige Male, den Ball in die Mitte zu spielen. Ein Querpass zu einem frei stehenden Mann hätte gereicht, um das Spiel zu entscheiden.

«Wir müssen uns mehr bewegen, Löcher aufreissen und auch den Ball vorne behaupten können. Wir hatten kaum zweite Bälle»,

sieht der Grabser Coach viel Verbesserungspotenzial. Matanovic ist vom Spiel seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit sehr angetan.

«Aber im Fussball muss man auch etwas Glück haben. Wir hatten in der Schlussphase, drei oder vier hundertprozentige Chancen.»

Doch bei den Sevelern fehlte die allerletzte Entschlossenheit aber auch Kaltblütigkeit, um das Spiel zu entscheiden. Die beste Chance der gesamten zweiten Hälfte vergab in der 79. Minute Sevelens Semir Cerkezi, der frei stehend vor dem Tor zum Schuss kam. Doch Grabs-Keeper Roland Gantenbein Keeper rettete seinem Team mit einer Glanzparade den einen Punkt.

Fussball hat vielfach untergeordnete Priorität

Nicht erzielte Tore sind aber nicht das Hauptproblem dieser Viertligisten. So hatte Josip Matanovic darauf gehofft, dass in dieser Saison die Liste der Abwesenheiten ausgedünnt werde und dass Kontinuität herrsche. Doch das Gegenteil ist der Fall. Kurzfristige Absagen machen ihm das Leben schwer. Dazu kommt noch eine stolze Zahl Langzeitverletzte. Fussball geniesst bei Sevelens Fussballern nicht mehr erste Priorität in der Freizeitgestaltung.

Dasselbe Phänomen in Grabs: «Wir reden hier von zwei Monaten Fussball – und haben in dieser Zeit Ferienabwesende. Gegen Untervaz fehlten mir zwölf Spieler», erklärt Eggenberger kopfschüttelnd. Die Tabellenlage sieht er als Quittung der letzten Spiele, als er wegen Absenzen dauernd zu Umstellungen gezwungen war und so jede Konstanz verloren geht. «So kann man keinen Schritt weiterkommen.» Matanovic ergänzt: «Ich erwarte, dass die Spieler die Saison so planen, wie ich als Trainer.»