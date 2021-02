Fasnacht im Werdenberg Die Guggen bleiben auch 2021 stumm: Wie die Fasnachtsfans in Gams und Wartau mit der unerfreulichen Situation umgehen Aufgrund der anhaltenden Coronapandemie legen die Fasnachtsfans (erneut) eine Zwangspause ein. Alternativprogramm wurden zuerst ins Auge gefasst, letztlich aber doch abgesagt. Darum freuen sich alle bereits auf die Fasnacht 2022. Pascal Aggeler 05.02.2021, 11.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fasnachtstreiben in Wartau im Jahr 2019. Ein Jahr später fand die Fasnacht nicht mehr statt und auch dieses Jahr haben die Fans der närrischen Zeit das Nachsehen. Bild: Mario Viecelli

Wieder steht die sogenannte «fünfte Jahreszeit» an – eine Zeit der Freude, der Kreativität und der Unbeschwertheit. Sie verspricht Unterhaltung im Übermass. Es sind Schnitzelbänke, farbenfrohe und prächtige Fasnachtsumzüge sowie diverse Guggen-Darbietungen, welche alljährlich für eine spezielle Atmosphäre und Stimmung sorgen.

Keine Fasnacht in gewohntem Stil

Doch dieses Jahr wird es anders als gewohnt. Aufgrund der schon länger anhaltenden Coronapandemie und der damit verhängten Schutzmassnahmen, wird es keine Fasnacht im gewohnten Stil geben.

Deshalb wird es dieses Jahr verhältnismässig ruhig und unspektakulär in den Gemeinden der Region bleiben. Trotzdem soll in einigen Gemeinden des Sarganserlandes die geliebte Fasnacht nicht ganz ins Wasser fallen. Kreative Alternativprogramme wurden ausgearbeitet. Bei diesen wird die Fasnacht einfach in die eigenen vier Wände «verlegt».

Farbig und laut: so präsentiert sich jeweils der Fasnachtsumzug in Gams. Nicht aber in diesem Jahr. Bild: Thomas Schwizer

So werden die Leute gebeten ihre Häuser ausgiebig und farbenfroh zu schmücken oder auch kreative Pupen, sogenannte «Butzis», zu basteln. Einige Fasnachtsgesellschaften setzten sogar besondere Reize für die Teilnahme, indem sie das Ganze mit einem Wettbewerb verknüpfen.

Von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich

In anderen Gemeinden waren kleinere Veranstaltungen als Alternative geplant, so zum Beispiel von der Fasnachtsgesellschaft Wartau. Sie plante seit geraumer Zeit, eine kleine Fasnacht im Freien, welche natürlich die Schutzmassnahmen des Bundes berücksichtigt hätte. Diese Veranstaltung musste jedoch schweren Herzens abgesagt werden. Der Grund dafür: die seit dem 18. Januar geltenden Regelung, welche Versammlungen von mehr als fünf Personen im öffentlichen Raum, verbietet.

Die Fasnachtskostüme werden heuer nicht gebraucht. Bild: Heini Schwendener

Besonders bitter ist diese Absage für den Präsidenten der Gesellschaft, Rolf Hobi, welcher schon mehr als 15 Jahre dieses Amt inne hat. Weiter sorgt auch der Fakt, dass schon letztes Jahr die Wartauer Fasnacht dem Coronavirus zum Opfer fiel, für zusätzliche Ernüchterung. Besonders aus diesem Grund hat sich Hobi stets engagiert und stark gemacht für die Alternative «der kleinen Fasnacht im Freien mit Schutzkonzept».

«So etwas tut weh», kommentiert Rolf Hobi. Im gleichen Zug aber zeigt er auch Verständnis für die spezielle Situation, in der sich zurzeit alle befinden. Er weist darauf hin:

«Man sollte jetzt stets positiv und hoffnungsvoll bleiben und warten, bis die Pandemie vorbei ist, und dann dafür doppelt so ausgiebig feiern.»

Diese Ansicht teilen auch der Präsident der Gämslibögg Gugga, Kevin Fahrer, und auch der Präsident der Junggugga Gams, Dominic Nuber.

Probelokal auf Vordermann gebracht

Die beiden Guggen mussten aufgrund der Coronapandemie alle ihre geplanten musikalischen Auftritte ausfallen lassen. Nach Alternativprogrammen wurde nicht explizit gesucht, erklärten die Beiden. Man habe die Zeit anderweitig genutzt. So hat die Junggugga ihr Probelokal auf Vordermann gebracht, um in Zukunft noch besser proben zu können.

Auch die Gämslibögg Gugga hat sich anderweitig beschäftigt und sich mit den Kostümen für das kommende Jahr auseinandergesetzt. Ganz von der Bildfläche möchte man dennoch nicht verschwinden. So machen die beiden Guggen mit Posts von alten Fasnachtsbildern in den Sozialen Medien auf sich aufmerksam. Weiter führten beide aus, dass schon Planungen für die Fasnacht 2022 im Gange seien. Man habe etwas in der Hinterhand, teilte Nuber mit. Mehr möchte er aber noch nicht verraten. Auch Kevin Fahrer machte ähnliche Andeutungen.

Bewusst ein Jahr Pause von der Fasnacht

Auch der Aktuar, des Rettungcorps der Feuerwehr Gams, Peter Vetsch, bedauert die Absage der Fasnacht in Gams. Dennoch wurde auch beim Rettungscorps, welches jährlich den Ü25-Maskenball und auch den Fasnachtsumzug organisiert, kein Alternativprogramm gesucht. Aus dem einfachen Grund, weil im Moment Skiferien sind und viele Leute nicht zu Hause, sondern auf der Piste sind.

Eindurck vom Fasnachtsumzug 2019 in Gams. Bild: ElkeSchwizer

So habe man gemeinsam beschlossen, ein Jahr Pause einzulegen. Weiter führt er aus, man sei darum umso motivierter für das kommende Jahr und schaue hoffnungsvoll auf die Fasnacht 2022. Es wird eine ganz Spezielle für das Rettungscorps, denn es steht das 125-Jahr-Jubiläum an. «Dann wird erst recht gefeiert», freut sich Peter Vetsch. Eine Idee für dieses feierliche Jubiläum habe das Corps, sagt Vetsch. Genaueres möchte er aber auch noch nicht verraten.

Für die Guggen und Fasnächtler in der Region bleibt derzeit also nur die Hoffnung, dass 2022 die «fünfte Jahreszeit» wieder stattfinden kann.