Vorfahren Eggenberger, Gantenbein und Schwendener – Familienwappen und Geschichten aus der Region Die Wappen von 1384 Familien aus dem Kanton wurden digitalisiert und sind beim Staatsarchiv einsehbar. Darunter sind auch einige Familien aus der W&O-Region. 08.01.2021, 11.00 Uhr

Blick über Vaduz und das Werdenberg vom Liechtenstein aus. Heini Schwendener

Die Wappen von 1384 im Kanton St. Gallen verbürgerten Familien sind seit Kurzem online beim Staatsarchiv einsehbar. Dazu wurden rund 6000 digitalisierte Bilder aus der Familienwappensammlung von Verena Roesli erstellt.



Staatsarchiv hat Wappensammlung digitalisiert

Familienwappen sind in der Schweiz sehr beliebt. Aus diesem Grund hat das Staatsarchiv einen Teil seiner Wappensammlung digitalisiert und online zugänglich gemacht. Dabei handelt es sich um die Wappensammlung von Verena Roesli aus Wolfhalden. Ihr Vater, der Maler, Grafiker und Heraldiker Fritz Müller (1898–1966), hatte die Wappen nach zusammengetragenen Vorlagen einfach, heraldisch korrekt und unter Verzicht auf übertriebenes Schmuckwerk gezeichnet. Interessierte konnten Entwürfe im Postkartenformat mit knappen, archivalisch begründeten Hinweisen auf die Familiengeschichte bei ihm bestellen.



Hauszeichnungen aus dem Bezirk Werdenberg. Staatsarchiv St.Gallen

Umfassender Bestand an Familienwappen

Nach dem Tod von Fritz Müller führte seine Witwe Mathilde Kielholz-Müller das Werk fort. Schliesslich wurde die Wappensammlung von ihrer Tochter Verena Roesli, die als Malerin in Wolfhalden selbst zahlreiche Wappenentwürfe schuf, weitergeführt und betreut. Im Jahr 2019 erwarb das Staatsarchiv St. Gallen das gesamte, über Jahrzehnte gewachsene Wappenarchiv.



Die Kollektion umfasste bei der Übernahme durch das Staatsarchiv im Jahr 2019 rund 2000 Vorlagen in ungefähr sechs Karteikästen; alle streng alphabetisch geordnet. Damit verfügt das Staatsarchiv heute – zusammen mit der Sammlung von Familienwappen und heraldischen Belegen des ehemaligen Staatsarchivars Dr. Karl Schönenberger (1898–1957) – über einen umfassenden Bestand an Familienwappen von im Kanton St. Gallen verbürgerten Familien.

Familienwappen und Geschichten aus der W&O-Region

Abderhalden, Nesslau Abderhalden, Ebnat Kappel

«Ab der Halden oder Abderhalden. Bürgergeschlecht der Gemeinde Richterswil, das sich mit ‹Christen›, aus dem Toggenburg, im Jahr 1753 daselbst einbürgerte, nachdem dieser längere Zeit schon sich dort haushäblich niedergelassen.»

Alpiger, Wildhaus/Alt St. Johann

Ammann, Wildhaus Bild: Staatsarchiv St.Gallen

Bernegger, Sennwald/Sax

Dürr, Gams Dürr, Wartau

«Dürr kommt bei uns nicht sicher aus ‹dürr› im Sinne von ‹mager›, denn der Name lautete im Bezirk Werdenberg ursprünglich ‹Thür› – teuer, der Teure, von althochdeutsch ‹tiuri›. Es könnte damit auch der gleichbedeutende Personenname Diuro zugrunde liegen – Dürr erscheinen in einem Ragazer Urbar vom Jahre 1390, Thür in der Wartau seit 1410, Türr in Ragaz wieder 1480, Türr in Oberschan und Calfeisen seit 1481, Thür in Gams seit 1485, Türr in Vilters 1490, ebenso geschrieben in Ragaz 1490, 1491, Dürr in Ragaz 1565. Bis 1620 herrschte im Werdenbergischen die Schreibweise Thür vor. Emanuel Thür von Ragaz, verfolgt des neuen Glaubens wegen, wurde 1650 in der Wartau unentgeltlich als Bürger aufgenommen. Es gibt also in der Wartau zwei Geschlechter Thür, die einander nichts angehen. Wir finden nich heute altverbürgte Dürr in Gams, Wartau, sonst aber auch in der unteren Schweiz. In der Wartau fliesst am Gajenberg ‹d's Tüora Bächli›. Nach einer Urkunde besass an der Wegkreuzung mit dem Bächli ein Türr von Oberschan einen Acker. »

Eggenberger, Grabs

«Der Stammvater dieses zahlreichen Werdenberger Geschlechts kam vom Eggenberg am Gamserberg. Schon 1351 erscheint zu Sevelen ein ‹Wälti von Egenberg› (Liechtenstein. Urkundenbuch 11/2, Nr. 37). 1401 haben wir einen Eggenberger ohne Ortsangabe. 1444 erhält ein Benz Eggenberger zu Sargans ein Erblehen, das von da an Eggenberger-Lehen hiess. 1450 weist Werdenberg einen Egemberger auf. David Hilty erwähnt den ersten werdenbergischen Eggenberger erst zu 1461. 1484 erscheinen Eggenberger in Buchs, 1540 von Eggenberg in Grabs, 1640 in Werdenberg als Stadtburger. Hilty bemerkt im Jahre 1900, dass kein einziger Eggenberger je auswanderte. Eggenberger gibt es jedoch schon vor 1800 auch in Ermatingen. Im 19. Jahrhundert kamen sie nach Basel und Uitikon-Zürich. Nach 1900 verbreiteten sie sich dann mehr und mehr. Wir erwähnen hier noch Matthäus Eggenberger von Grabs (1850 bis 1916), Sticker-Industrieller, Gemeindeammann, Grossrat, freisinniger Führer, usw. und Dr. phil. Johannes Eggenberger aus Grabs (1866 bis 1913), Versicherungsmathematiker, bekannt durch wissenschaftliche Veröffentlichung über das Versicherungswesen.»

Forrer, Alt St. Johann Forrer, Frümsen/Sennwald Forrer, Grabs Forrer, Stein/Wildhaus

«Forrer ist derjenige, der bei den Föhren wohnte. Die Fére heisst bei uns ‹d'Fohra›. Hilty will den Namen zwar vom Hausnamen ‹zur Fohre› = ‹zur Forelle› ableiten, doch wird das heute abgelehnt. Unsere Forrer schrieben sich früher auch Forer und Farer. Doch denken wir trotz letzterem nicht an Fuhrmann oder Pfahrer, PFarrer. »

Frick, Sennwald Bild: Staatsarchiv St.Gallen

Gantenbein, Grabs

«Gantenbein kommt nicht von ‹ganten›, wie Oettli behauptet. Es kommt auch nicht vom Übernamen ‹canta bein› = ‹er singt gut›! Es kommt hingegen von rom. ‹camp. da pin› = Tannenfeld. Die Gantenbein wohnen also ursprünglich bei einem Tannenbestande, ähnlich wie die Tanner in Maienfeld. Die Gantenbein erscheinen zu Triesen und Grabs im Jahre 1463. Im Jahrzeitbuch von Maienfeld von 1475 ist ein Haus Ganttenbein verzeichnet. Im Jahre 1474 studierte ‹Ulricus Gantaben de Bran› (Voralberg) in Basel. 1487-1503 war er Kaplan auf der St.Luzisteig. ‹Gandtenbein› erscheint in Triesen wieder 1584. Früher gab es auch Gantenbein in Chur. Heute hat es solche nur noch in Grabs. Von da haben sich in unserem Jahrhundert aber Zweige in St.Gallen, Zürich, Hofstetten bei Elgg und Laupen eingebürgert.»

Göldi, Sennwald Göldi, Rüthi Göldi, Gams

«Göldi in Sennwald, Göldin in Luzern und Göldi in Zürich sind nicht gleichen Stammes. 1428 erscheinen Göldiner in Appenzell, 1432 in Kriessern, 1439 auf Alp Alpeel, 1463 in Sax, 1495 in Sennwald. Der Name kommt wohl von ‹der Golderen› bei Montlingen, was wohl mit rom. ‹collèr› = Haselnussstrauch zusammenhängt. Laut Überlieferungen sollen Göldi zur Zeit der Reformation aus Sennwald nach dem benachbarten Rüthi ausgewandert sein, das sei es vorzogen die Heimat vor dem kath. Glauben aufzugeben. 1649 war ein Jacob Göldi Hofammann zu Rüthi. Die Lienzer Göldi, prtest. Glaubens dürften aus Sax-Forstegg kommen. 1782 wurde in Glarus die des Mitleids würdige Dienstmagd Anna Göldi von Sennwald als letzte Hexe der Schweiz verbrannt. Der 1859 geborene Dr. phil. Emil August Göldi von Sennwald war Sektionschef der zoologischen Abteilung am Museo Nacional in Rio de Janeiro, bis 1889 Direktor des Museums für Naturgeschichte un Ethnographie in Para (Brasilien), 1894 - 1905 Preofessor für Biologie und Tiergeographie an der Universität Bern. Er starb 1917 und hinterliess zahlreiche Fachschriften. Das Museum in Para heisst nach ihm Museo Göldi. Alteingebürgerte Göldi hat es heute in Gams, Rüthi und Sennwald, Göldin in Sursee, Göldlin von Tiefenau in Luzern.»

Haltner, Sennwald/Frümsen Haldner, Gams

Hanselmann, Sennwald/Frümsen

«Hanselmann, ursprünglich Kosename aus Hans, mit Verkleinerungssilbe Hansel. Eine Mutter mochte ihren Hansel gross und stark genug befunden haben um ihn Hanselmann zu nennen. Mannus schon bei Tacitus, Germania 2 bezeugt: got. manna = Mann. Griechisch Johannes aus hebr. Yahohanan, Jehochanan, phönizisch Hannibal, bedeutet ‹Gott gewährt›, ‹Gott ist gnädig›, ‹Deus misericors› oder ‹den Jehova geschenkt hat›. Johannes der Täufer und Johannes der Evangelist brachten diesem Namen eine ungeheure Verbreitung. Schon um 1300 war er der häufigste aller Personennamen. Hanselmann erscheint zu Sennwald als Familienname seit 1534, dann auch in der Wartau. An beiden Orten kommt er noch vor. In Grabs sind die Hanselmann erst seit unserem Jahrhundert eingebürgert. Alt ist er aber andererseits auch in Güttingen im Thurgau. »

Lippuner, Grabs

«Lippuner aus ‹Lipp Buner› = Philipp Buner. Griech.-lat. Philippus kommen auch Familiennamen wie Lippus, Lip(p)s, bayer. Lipp, ndl. Lipper, ital. Lippi. 1447 studierte ‹Heinricus Lippuner de Werdenberg› in Wien. 1564 erscheint ein Wolf Lippuner, Bürger zu Sargans. Heute gibt es altverbürgerte Lippuner nur in Grabs, Wartau und Malans (Graubünden).»

Müntener, Buchs/Sevelen

«Müntener in Buchs und Sevelen kommt von roman. ‹muntaner› und lat. ‹montanarius› = Bergler. Vgl. hiezu das berühmte katalanische Geschlecht Muntanèr. Rom. ‹muntanera› bedeutet Herde. Das Geschlecht könnte demnach also auch Berghirt bedeuten. In Frage könnte auch eine Familie aus Müntingen, lat. Muntian, wie das Bündner Oberland hiess. Die Müntiner erscheinen zu Buchs 1476. 1476 hatten sie einen Prozess mit dem Kirchspiel Sevelen um das Kirchspielrecht, das ihnen wegen 100-jährigem Besitz bestätigt werden musste. Von da an sind sie Doppelbürger zu Buchs und Sevelen. Auch heute noch gibt es alte Müntener nur in Buchs und Sevelen und von da aus seit unserem Jahrhundert in Wohlen, Appenzell, Genf und Zürich. »

Nigg, Buchs/Vilters

Rhyner, Buchs

Rohrer, Buchs

«Die Rohrer stammen vom Weiler Rohr am Grabserberg und sind dort seit dem 14. Jahrhundert ansässig. Daher die Rohrkolben im Wappen mit Helmtier: Werdenberger-Schwan.»

Saxer, Sevelen Saxer, Wartau

Schlegel, Buchs/Grabs/Sevelen/Vilters/Wartau

«Der Familienname der Schlegel ist ausserordentlich stark verbreitet. Auch im Bezirk Sargans ist dieses Geschlecht recht zahlreich anzutreffen. Der Name wird vom althochdeutschen ‹slegil›, Werkzeug zum Schlagen, hergeleitet. Man darf sogar annehmen, dass einmal ein Vorfahre dieses Geschlechts besonders schlagkräftig war. Erstmals in der Schweiz erscheint dieser Name im engadinischen Müstair im Jahre 1239. Damit ist bewiesen, dass sicher nicht alle Schlegel für sich in Anspruch nehmen können, von Walsern abzustammen, denn zu jener Zeit gab es bei uns noch keine Walser. Schlegel finden wir später auch in Davos, wo wo sie sich durchaus der Walserbewegung angeschlossen haben könnten. Im Jahre 1300 ist das Geschlecht in Chur registriert. In Buchs tritt es 1484 auf. Schlegel von Matugg waren 1504 am Zürcher Freischiessen. Die Flumser Schlegel treten 1517 in Erscheinung. Der bedeutendste Vertreter dieses Geschlechtes war der Prämonstratenserabt Theodor Schlegel von Chur, über den Professor Oskar Vasella, Fribourg, eine bedeutende Biographie schrieb. Ein Christina Schlegel von Mels emigrierte 1712 nach Basel, wo er ein Musikinstrumenten-Geschäft betrieb. Bekannt sind die Schlegelschen Holzblasinstrumente.»

Schöb, Gams

«Schöb dürfte auf den romanischen Rufnamen Sevi, Sievi aus Eusevius zurück gehenm denn gerade die älteren Formen lauten auf Schebi. Ein heiliger Eusebius. Mönch von St.gallen, gründete ca. 882 das Kloster St.Viktor am Viktorsberg ob Rankweil. Die Verehrung des heiligen Eusebius hat im Rheintal lange lokale Bedeutung gehabt. 1414 heisst es: ‹Vor Rudolf Wingarten, Amman des Grafen Friedrich III, von Toggenburg verzichtete Cuenzlki Schöb von Gams zu Handen Abt Heinrich III, und des Gottshus St.Gallen um 3 Pfund Pfennig und 60 Käse jährlichen Zinsen und Geldes, di gant von der Alp ze Plis ze der Wildenburg im Thurthal gelegen, die er seiner Zukunft von Egli sel. dem Jüngeren von Altstätten gekauft hat.› Die Schöben gaben der Herrschaft Hohensax schon früh Landammänner, so 1468 Ulrich Schöib, 1485 und 1487 Heinrich Schöb. Auch im Grafenbrief kommen die Schöben vor. Darin heisst es: ‹Ulrich Schöib soll uünen von sinem Byfang und die Schöben sollen zünen und die Hurd helfen henken von ihren Güteren Jschgifülls und sond die Hurden zu Sant Jörgentag gehengt han.› 1473 nennt ein Gut das ‹an die Wizulers, so Uli Schöb inhends›, stösst. 1537 in anderen Urkunden Heinrich Schöb, 1552 Cunrat Schöb, 1583 Hans Schöub. Unter den sehr interessanten Angaben des Zürchers Glückshafenrodels von 1504 trett als Loskäuferin auch Anna Schobin, die Wittwen us dem Oberladn auf. Im 17. Jahrhundert sind als Landamänner erwähnt 1612 Hans Schöub, vor 1622 Andreas Schöb, der Elter, nach 1622 Hans Schöb der Jünger, 1633 Friedrich Schöb. 1680 ist Johann Schöb Sekelmeister. In fremden Diensten fielen 11 Mann des Geschlechts. Schöb sind vor 1600 auch glarnerisches Landleutegeschlecht verzeichnet.»

Schwendener, Buchs/Sevelen

«Schwendener ist der, welcher den Wald ‹schwinden› macht, d.h. eine Schwendi oder Schwand, einen ‹Hau ›schafft, allwo man das Vieh weiden lassen konnte. Nach Gabathuler, Die Orts- und Flurnamen der Gemeinde Wartau und Sevelen, S. 73, hatte daselbst der Ausdruck noch eine andere Bedeutung. Die zu Bauholz bestimmten Tannen wurden untern bis auf Brusthöhe entrindet. Ein mächtiger Harzfluss stellte sich ein und im dritten Jahre war die Tanne dürr und tot. Das war ‹geschwendetes Holz›, das alles andere an Dauerhaftigkeit weit übertraf. Aus der Tätigkeit des Schwendelns konnte also der Name Schwendener leicht entstehen, doch wie gesagt auch aus Schwendi. Schwendi heisst z.B. eine Fraktion von Weisstannen. Ein Schwendi findet sich auch unter dem Martinsboden am Buchserberg. EIin anderes Schwendi, mundartlich Schwenni, liegt am Buchserbachtobel auf Seveler Gebiet. Es ist dies Waldgebiet mit einer Lichtung, wo zudem gutes Bauholz wächst. 1345 gibt es in Vilters von Schwendi, seit 1376 in Buchs Schwendiner. Diesen könnte wohl die im Jahre 1273 genannten ‹Novalar› von Grabs vorangegangen sein, die ihrem Namen nach aus Waldgebiet Neuland gewann. Von Buchs aus hinwiederum verbürgten sich die Schwendener zu Sevelen, wo sie mundartlich Schwennener genannt werden. Schwendener gab es auch im Glarnerland. 1388 fiel ein Heini Schwendener von Niederurnen in der Schlacht bei Näfles. Heute haben wir in der Schweiz alte Schwendener nur in Buchs und Sevelen, seit dem 19. Jahrhundert in Chur und Basel und seit unserem Jahrhundert in Zürich und St. Gallen. Heute wohnen im Beuzirk Werdenberg auch Schwendeler (von Schwendli). Doch gehören diese in die schwyzerische March. »

Seifert, Sevelen/Wartau Bild: Staatsarchiv St.Gallen

Sutter, Alt St. Johann Sutter, Wartau Sutter, Wildhaus

Tischhauser, Grabs/Wartau/Sevelen

Vetsch, Buchs/Sevelen

«Vetsch ist ganz verschieden gedeutet worden. Hilty erwägt folgendes: 1. Vetschan, St.Galler Edelknechte des 13. Jahrhunderts. 2. Tavetsch bei Disentis. 3. Das Geschlecht Tavetsch im Wallis. Oettli erwägt in Anlehnung an Idiotikon 4. Fetsch = bemitleidenswerter Tropf, z.B. von einem verstümmelten oder beschränkten Menschen, mit dem Nebenbegriff der Gutmütigkeit. Dazu fügen wir: 5. romanisch ‹vestg› von griechisch lateinisch ‹episcopus› = Bischof als Übername, da unsere Gegenden früher ja romansich waren, was Oettli ganz vergisst. 6. romanisch ‹vez› = klug, erfahren, alt, während ‹malavetsch› unklug, unerzogen bedeutet. Diese 6. Erklärung dürfte die zutreffende sein. 1389 erscheint in Fideris das Geschlecht Vätsch. 1472 kommt ein Vetger in Flims vor (Gemeindearchiv Flims). Die Vetsch von Grabs erscheinen seit 1461. 1643 hat es im Montavon Fitsch oder Fitz. Dr. med. Markus Vetsch (1757-1813) war das Haupt der Freiheitsbewegung in der Landvogtei Werdenberg wurde 1798 Landammann und helvetischer Grossrat, 1801 Mitglied der helvetischen Tagsatzung. Er war auch Publizist.Dr. med. Ulrich Vetsch (1856-1920) war Augenarzt, Chefarzt der Augenabteilung Kantonsspital St.Gallen, Kantonsrat, Verkehrspolitiker, Verwaltungsrat der Bodensee-Toggenburg-Bahn und während des ersten Weltkriegs Präsident des Hilfskomitees für Voralberg und Liechtenstein. Er schrieb ‹die ostschweizerische Alpenbahnfrage› . Dr. phil. und jur. Jakob Vetsch, genannt Mundus, verfasste mehrere sprachgeschichtliche Publikationen. Vetsch ist das Hauptgeschlecht von Grabs. Altverbürgte Vetsch gibt es nur in Grabs; früher gab es nach Jecklin solche zu Furn aund Küblis. Vgl. auch Guetsch un Lantsch/Lenz.»

Die Wappensammlung des Staatsarchivs findet sich im Internet unter https://scope.staatsarchiv.sg.ch/detail.aspx?ID=1231051