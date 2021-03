Region Werdenberg «Falsche Form für Soziale Dienste»: CVP Buchs fordert dazu auf, das aktuelle Trägerschaftsmodell zu überdenken Die Vereinsform sei ungeeignet für eine Organisation, die ausnahmslos öffentliche Aufgaben erbringe und fast ausschliesslich durch öffentliche Gelder finanziert werde. Die Alternative wäre für CVP ein Zweckverband. 01.03.2021, 16.00 Uhr

Es rumort: Die CVP Buchs hält das Vereinskonstrukt der Sozialen Dienste Werdenberg für ungeeignet. Bild: Heini Schwendener

(wo) «Die Sozialen Dienste Werdenberg (SDW) sorgen derzeit für Schlagzeilen. Der unfreiwillige Abgang von zwei langjährigen Leitungspersonen erhitzt die Gemüter. Die Rede ist von einer anhaltenden Verunsicherung beim Personal, fehlender Wertschätzung und vielen Kündigungen bei der Berufsbeistandschaft, wo schon seit Monaten externe Übergangslösungen eingesetzt sind. Die Parteileitung der CVP Buchs ist überzeugt, dass das bestehende Vereinskonstrukt die falsche Trägerschaftsform für die Sozialen Dienste Werdenberg ist. Besser geeignet und üblich wäre ein Zweckverband. Das Modell müsste dringend angepasst werden», hält die Ortspartei dazu in einer Medienmitteilung fest.

«Die Vereinsform ist ungeeignet»

Die Sozialen Dienste Werdenberg sind als privatrechtlicher Verein organisiert. Im Kanton St.Gallen sei ein derartiges Rechtskonstrukt «unüblich für eine Organisation, die ausnahmslos öffentliche Aufgaben zu erbringen hat, fast vollständig durch öffentliche Gelder finanziert wird und letztlich ausschliesslich in den Händen ihrer Trägergemeinden liegt».

Nach dem Rechtsverständnis der CVP-Parteileitung müssten die durch die Sozialen Dienste Werdenberg erbrachten Aufgaben zwingend durch einen Zweckverband erfüllt werden, nachdem regional auch für viele andere Aufgaben richtigerweise dieses Trägerschaftsmodell gewählt worden ist. Die Buchser Ortspartei nennt in ihrer Mitteilung namentlich den Abwasserverband Buchs Grabs Sevelen, die Feuerwehr Werdenberg Süd, die Musikschule Werdenberg sowie die Kesb Werdenberg.

Mitspracherechte und Transparenz fehlen

Für die Rechtsform des Zweckverbandes sprechen aus Sicht der Buchser Ortspartei in erster Linie rein demokratische Überlegungen, weil der Stimmbürgerschaft beim Zweckverbandsmodell im Gegensatz zum Vereinsmodell zumindest ein gewisses Mitspracherecht zukomme, während bei privatrechtlich organisierten Gebilden Mitbestimmungsmöglichkeiten nicht vorgesehen seien.

So stünden die Trägergemeinden beim Zweckverbandsmodell beispielsweise in der Pflicht, die Bürgerschaft jährlich über Geschäftsführung und Haushalt zu informieren. In der Medienmitteilung wird betont:

«Jahr für Jahr fliessen hohe Geldbeträge aus den Werdenberger Gemeindehaushalten an den Verein SDW, ohne dass der Bürgerschaft derzeit ein Informationsanspruch zustünde.»

Durch die Schaffung eines Zweckverbandes erhoffe man sich mehr Transparenz und den Aufbau von «verloren gegangenem Vertrauen». Es bleibe zu hoffen, dass die Verantwortlichen das heute gültige Trägerschaftsmodell kritisch hinterfragen und die richtigen Schlüsse ziehen, schreibt die CVP Buchs.