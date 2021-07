Corona Falsch positiv auf Corona getestet: Wie ist das möglich? In letzter Zeit sind vermehrt Personen falsch positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das liegt allerdings nicht an der Impfung. Julia Kaufmann 30.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bestandteile der Virus-RNA können auch Monate nach einer Infektion nachweisbar sein. Bild: Daniel Schwendener



Seit Beginn der Sommerferien lassen sich vermehrt auch symptomlose Personen testen oder solche, die bereits geimpft oder genesen sind, damit sie verreisen können. Selbiges galt für eine Ende 20-jährige Liechtensteinerin, die sich im Dezember 2020 mit Sars-Cov-2 infiziert hatte und sich mittlerweile impfen liess. Da sie nach Italien in die Ferien wollte, brauchte die Liechtensteinerin trotzdem einen negativen PCR-Testnachweis, weshalb sie die Teststrasse in Vaduz aufsuchte. Am nächsten Tag folgte der grosse Schock: Das Testresultat war positiv.