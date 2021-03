Sevelen Name des Monats: Falisär weist eine Verbindung mit einem vorrömischen Pflanzennamen auf Das Gebiet Falisär ist eine langgezogene Mulde auf 1450–1550 m ü. M. am Sevelerberg. Der Name ist nicht deutsch, was ihm leicht anzusehen ist. Hans Stricker 15.03.2021, 16.55 Uhr

Blick vom Altsess auf die Alp Imalschüel Undersess, darüber der Rindlischerm. Das Gebiet Falisär liegt am linken Bildrand im Schatten. Bild: Hans Jakob Reich

Heute begeben wir uns in die Alp Imalschüel. Diese bildet im tiefen Einschnitt zwischen Buchser und Seveler Berg eine riesige Hangmulde, die von den Gipfeln Fulfirst, Gärtlichopf, Chrummenstein und Chlin Alvier nach oben abgeschlossen wird. Obgleich ganz auf Seveler Territorium liegend, gehört die Alp seit alters der Buchser Ortsgemeinde.

Entwässert wird das Gebiet durch die Bäche Altsessbach, Schwarzen Bäch und Inggarnolbach, die sich unten im Alpgebiet trichterförmig vereinigen und in das Tobel des Tobelbachs nordostwärts auslaufen.

Ganz im Süden dieses grossen Trichters, gut 500 m südlich der Imalschüeler Undersesshütte, von der Rindlihalde zum Schöntobel ansteigend, liegt Falisär. Eine langgezogene Mulde auf rund 1450–1550 m im Steilhang zwischen dem Inggarnolbach und dem südlichsten Arm der Schwarzen Bäch, am Fuss des wilden Felsabbruchs namens Inggarnol, zwischen der Breitegg und den Roten Platten. Auf dem breiten Rücken über dem Abbruch dehnt sich, weithin sichtbar, die Alp Inarin aus.

Sicher ein alter Name und nicht deutsch

Dass der Name Falisär nicht deutsch ist, ist ihm leicht anzusehen: romanische Betonung auf der letzten Silbe, dann die Silbe Fal- und die Endung -är, beide ganz undeutsch. Das meinte auch der Seveler Dorfarzt, Mundartautor und Namenkundler Heinrich Gabathuler (1871–1955). Er hatte eine Vorliebe für spekulative Rückgriffe auf das Indogermanische, eine «Ursprache», die nur durch Rekonstruktion fassbar ist.

Aus dieser dunklen Quelle schöpfte er fleissig, bog zurecht und kombinierte nach Belieben uralte Wortwurzeln mit jüngeren Sprachelementen. Den Namen Falisär wollte er zuerst zurückführen auf ein vorzeitliches Wortelement fal- (für «etwas Breites») in Verbindung mit der lateinischen Endung ‑ariu (woraus ‑är wurde). Später kam er von diesem Vorschlag ab, stellte den Namenanlaut Fal- nun zu romanisch val ‘Tal’, wiederum mit der Endung -ariu.

Unhaltbare Laienkonstrukte

Bei aller Sympathie für den tüchtigen Heimatforscher – aber man kann beide Ansätze nicht gelten lassen. Der erste ist auf den ersten Blick als aussichtsloses laienhaftes Konstrukt erkennbar. Der zweite, zwar weniger spekulativ, kann auch nicht aufgehen – denn er lässt die Silbe -is- in der Mitte ganz ausser acht.

In seiner Dissertation zu den romanischen Namen von Buchs und Sevelen (1983) hat Valentin Vincenz zu diesem Fall neue Ansätze vorgebracht. Wenig wahrscheinlich sei ein romanischer Ansatz val ursera ‘Bärental’ – das ist richtig, denn er passt nicht zur heutigen Namensform, und er wäre auch mit Blick auf die Geländegestalt (kein Taleinschnitt) nicht überzeugend.

Am wahrscheinlichsten ist nach Vincenz eine Verbindung mit dem vorrömischen Pflanzennamen *alausa ‘Traubenkirsche’. Dieser lebt in engadinisch «alossa», surselvisch «laussa», weiter. Die Wortableitung auf -ariu lautet im Engadin «alossèr», im Oberland «lussèr»; sie bezieht sich auf Orte, wo die Traubenkirsche wächst. Hier lässt sich unser Name zwanglos anfügen: Falisär ist aus einer Verbindung «uf Alusär» hervorgegangen; daraus wurde «uf Falisär».

Von der Traubenkirsche (Prunus padus L., franz. mérisier à grappes, bois-puant, ital. pado) heisst es im bekannten Referenzwerk «Flora Helvetica» (unter Nr. 1073–1074): «Bis 10 m hoher Strauch oder Baum, Blätter breit-lanzettlich, 5–10 cm lang, fein und gleichmässig gezähnt. Blüten gleichzeitig mit den Blättern entwickelt, weiss, in meist über 10blütigen Trauben. Frucht kugelig, schwarz, glänzend, mit grubig gefurchtem Steinkern.» Während die Traubenkirsche der Subspecies «Padus» in tieferen Lagen (Auenwälder, Waldränder, kollin-montan) verbreitet stockt, findet sich die Subspecies «Prunus padus petraea», die «Felsen-Traubenkirsche», in höheren, kollin-subalpinen Lagen.

Verweis: «Flora des Fürstentums Liechtenstein»

Diese letztere ist es, die hier, in Imalschüel, in Frage kommt. Heinrich Seitters «Flora des Fürstentums Liechtenstein» weist sie für sonnige Gebirgslagen Liechtensteins, von 1550 bis 1800 m ü. M., nach. Seine Angaben zur Verbreitung gelten sinngemäss auch für Werdenberg; sie passen genau zur Lage unseres Namengebiets.

Zum Schluss noch eine Bemerkung ausgehend von der oben erwähnten französischen Bezeichnung «bois puant», was ja wörtlich ‘Stinkholz’ bedeutet. Es gab in unserer Mundart auch den Pflanzennamen «Stingg-Esch»; dieser soll sich aber (gemäss Idiotikon 1, 568) nicht auf die Traubenkirsche beziehen, sondern auf die Eberesche, also den Vogelbeerbaum (Sorbus aucuparia; siehe Flora Helvetica Nr. 1147), dessen Frucht (eine mehlige Scheinbeere) bekanntlich leuchtend rot ist. Der Name Stingg-Esch soll wegen des scharfen Geruches der Rinde aufgekommen sein. Der Bezeichnung bois puant für die Traubenkirsche wird eine ähnliche Beobachtung zugrunde liegen.

