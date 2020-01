Fahrunfähig am Flumserberg verunfallt - Automobilist ist den Führerausweis los

Am Freitag, um 1 Uhr, hat ein Autofahrer in fahrunfähigem Zustand einen Selbstunfall verursacht. Er entfernte sich von der Unfallstelle und konnte am nächsten Morgen von der Polizei angehalten werden.