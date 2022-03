sennwald Fahnenweihe der Musikgesellschaft Sennwald steht bevor Die Musikgesellschaft Sennwald hat am vergangenen Wochenende mit 40 Musikantinnen und Musikanten geprobt. Die Vorfreude auf die Fahnenweihe am 6. und 7.Mai ist gross. 31.03.2022, 05.00 Uhr

Grosse Vorfreude am Probenwochenende: Die Musikgesellschaft Sennwald feiert im Mai Fahnenweihe. Bild: PD

Normalerweise würde am letzten März-Wochenende traditionell das Jahreskonzert der Musikgesellschaft Sennwald stattfinden. Bis im Februar konnte jedoch nicht regulär geprobt werden. Deshalb war der Verein gezwungen, seinen Un­terhaltungsabend mit Fahnenweihe auf den 6. und 7.Mai zu verschieben.

Da das reguläre Wochen­ende bei den Vereinsmitgliedern sowieso schon reserviert war, wurde es genutzt, um möglichst viele Vorbereitungen zu tätigen. Am Samstag verpack­ten die Jungmusikantinnen und Jungmusikanten Werbebriefe, adressierten sie und bastelten die Tischdekoration. Als Vorbereitung auf die Sonntagsprobe des Erwachsenenkorps wurde aber auch das Schlagzeugma­terial in die Mehrzweckhalle transportiert.

Ausgewählte Stücke mit Motivation geprobt

So freuten sich die zahlreichen Mitglieder der Musikgesellschaft Sennwald, als sie am Sonntagmorgen um 9 Uhr die bereits vorbereitete Bühne in der Mehrzweckhalle Sennwald betraten. Pünktlich konnte es dann losgehen. Dirigent Roland Wohlwend begrüsste die rund 40 Musikantinnen und Musikanten zur Probe.

Nach der Arbeit an einem Choral, geschrieben von Mozart, wurden ausgewählte Stücke aus dem Unterhaltungsprogramm geprobt. Die Melodien von «Viver Senza Tei» (Marie Louise Werth) und «I Am What I Am» (Gloria Gaynor) ertön­ten. Da und dort wurden Änderungen vorgenommen, immer mit dem Ziel, ein schönes Klangbild und damit tolle Musik zu spielen.

Vor dem Mittag wurde schliesslich der Marsch «Die Urschweiz grüsst» verteilt. Dabei handelt es sich um einen alten Schweizer Marsch von Arthur Ney. Der Marsch ist vergrif­fen. Doch dank der Kontakte in die Militärmusik, konnte Dirigent Roland Wohlwend die handgeschriebenen Noten organisieren.

Nach einem feinen Mittagessen ging es dann bereits am Nachmittag mit der Probe weiter. Für einmal standen neben den Musikantinnen und Musikanten drei Alphornspieler auf der Bühne. Man kann also gespannt sein, was für ein Programm die Musikgesellschaft Sennwald für ihre Fahnenweihe am 6. und 7.Mai zusammengestellt hat. (pd)