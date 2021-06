Rarität Exklusiver Briefumschlag für 8,1 Millionen Euro versteigert Ein früheres Exponat des Liechtensteinischen Postmuseums, das ab 1963 während acht Jahren dort zu bestaunen war, wurde am vergangenen Wochenende für einen Rekordbetrag versteigert. Oliver Beck 29.06.2021, 15.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Während 8 Jahren war der Ball Cover, der nun in Ludwigsburg für 8,1 Millionen Euro versteigert wurde, im Postmuseum in Vaduz ausgestellt. Bild: zvg

4 Millionen Euro. Diese stattliche Summe war als Startpreis für den «1847 1d Mauritius Ball Cover» festgelegt worden, der am vergangenen Samstag im deutschen Ludwigsburg vom Auktionshaus Gärtner versteigert wurde. Am Ende wechselte der mit einem Exemplar der weltberühmten Roten Mauritius frankierte Briefumschlag für mehr als das Doppelte den Besitzer. Ein Telefonbieter aus dem deutschsprachigen Europa, der vorerst anonym bleiben möchte, erwarb das gute Stück für 8,1 Millionen Euro. Nie zuvor war für einen Briefumschlag so viel Geld bezahlt worden.

Der neue Besitzer darf sich fortan damit rühmen, ein höchst exklusives Gut sein Eigen zu nennen. Von den «Ball Covern» existieren weltweit lediglich drei Exemplare. Die anderen beiden befinden sich in der Philatelie-Sammlung von Queen Elisabeth II. respektive in der Philatelic Collection der British Library und werden für Privatpersonen folglich wohl für immer unerreichbar bleiben. Ein Umstand, der das nun versteigerte Stück umso wertvoller macht.

Erster Besitzer der Rekord-Rarität war 1847 ein gewisser H. Adams aus Mauritius. Damals freilich war der «Ball Cover» noch nichts weiter als der Umschlag für eine Einladung zu einem Ball, die er von der Gattin des Gouverneurs aus Mauritius auf dem Postweg erhalten hatte. Zum begehrten Sammlerstück von Weltruhm wurde er erst im Zuge seiner Reise, die er ab 1899 antrat, als Adams ihn veräusserte.

René Berlingin bringt «Ball Cover» nach Liechtenstein

Diese führte ihn in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch für einige Jahre nach Liechtenstein. Der damalige Besitzer René Berlingin, ein belgischer Immobilienmakler und einer der bedeutendsten Philatelisten seiner Zeit, hatte dem Land 1963 dieses Stück und viele weitere Raritäten seiner Sammlung überlassen, um sie im Postmuseum auszustellen. Mit dieser Geste wollte er seine Dankbarkeit dafür ausdrücken, dass er sich mit seiner Familie im Fürstentum niederlassen durfte. 1971 – 21 Jahre nachdem er ihn von König Carol von Rumänien erworben hatte – liess er den «Ball Cover» an einer Auktion in New York versteigern. Und die Kostbarkeit verliess Liechtenstein wieder, um ihre Reise in Richtung Japan fortzusetzen.