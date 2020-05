Evangelische Kirchbürger wählen neue Präsidentin und genehmigen 2,2-Millionen-Kredit für Totalsanierung des Kirchgemeindehauses in Alt St.Johann Die bisherige Interimspräsidentin Yvonne Brügger ist als neue Präsidentin der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Wildhaus-Alt St.Johann gewählt worden. Zudem wurde der Kredit für Totalsanierung und Neubauteil des Kirchgemeindehauses deutlich gutgeheissen. Adi Lippuner 17.05.2020, 15.00 Uhr

Die neu gewählte Präsidentin der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Wildhaus-Alt St. Johann, Yvonne Brügger, vor dem Eingang zum Kirchgemeindehaus in Alt St. Johann. Bild: Adi Lippuner

Die Kirchbürger der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Wildhaus-Alt St. Johann haben am Sonntag an der schriftlich durchgeführten Kirchgemeindeversammlung Interimspräsidentin Yvonne Brügger als neue Präsidentin gewählt. Zudem haben sie den Kredit von 2,2 Millionen Franken für die Totalsanierung und einen Neubauteil des Kirchgemeindehauses in Alt St. Johann genehmigt.