Etwas Süsses aus der Dorfbäckerei Herrmann zum Schmunzeln in einer schwierigen Zeit Wir haben noch WC-Papier. Gefüllt mit feinster Milch-Ganache.» Die Dorfbäckerei Herrmann aus Trübbach, mit Standorten in Azmoos, Sargans, Wangs und Balzers, nimmt die Hamsterkäufe aufs Korn. Thomas Schwizer 31.03.2020, 08.00 Uhr

«WC-Papier» zum Geniessen: Diese Roulade der Bäckerei Herrmann kommt gut an. Bild: PD

Seit Beginn der Coronakrise in der Schweiz ist das Toilettenpapier nämlich in den Läden der Grundversorger immer wieder ausverkauft. Warum das so ist, ist mit vernünftigen Überlegungen nur schwer nachvollziehbar.