Zwischen Haag und Sax entsteht etwas fürs Auge und für die Natur Der Verein Pro Riet Rheintal setzt mit zwei Landwirten aus Haag und Grabs ein Projekt zur ökologischen Aufwertung einer 5,27 Hektaren grossen Fläche im Gebiet Tüfi um, die sich aufgrund der Bodenstruktur nicht zur intensiven Bewirtschaftung eignet. Mit der Pflanzung von 100 Sträuchern und Bäumen wurde am Donnerstag eine von vielen Massnahmen zur Verbesserung des Lebensraumangebots umgesetzt. Corinne Hanselmann 12.11.2020, 16.46 Uhr

Eine gut fünf Hektaren grosse Landwirtschaftsfläche im Gebiet Tüfi wird seit Anfang Jahr ökologisch aufgewertet. Die Gesamtverantwortung liegt beim Verein Pro Riet Rheintal, die das Projekt mit den Grundeigentümern und Bewirtschaftern Thomas Tinner aus Haag und Ueli Sturzenegger aus Grabs umsetzt.

Damit die Pflanzen besser wachsen, schneidet Urs Weber einige Wurzelspitzen ab.

Am Donnerstag pflanzte Landwirt Thomas Tinner, unterstützt durch Urs Weber vom Verein Pro Riet Rheintal und zwei Helfern, 90 standortgerechte Sträucher. In Gruppen zu je etwa zehn Pflanzen wachsen dort nun zum Beispiel Schwarzdorn, Pfaffenhütchen, Weissdorn, Hundsrose, Wolliger Schneeball und Liguster. Auch elf Bäume bekamen einen Platz.

Tiere haben die neuen Gewässer bereits entdeckt

Anfang Jahr nutzten die Landwirte die wenigen kalten Wintermorgen, um einen Weiher und zehn kleine, wechselfeuchte Mulden zu bauen. Dies war aufgrund der in diesem Gebiet sehr nassen Bodenverhältnisse nur bei gefrorenem Boden möglich. Rund 1000 Kubikmeter Erde wurden ausgebaggert. Urs Weber sagt:

«Im Bereich des neuen Weihers wurden drei Drainageleitungen abgehängt, damit sich dieser mit Wasser füllt.»

«Dies hat gut funktioniert, der Wasserstand erfüllt unsere Hoffnungen. Dazu gehört auch, dass er je nach Witterung mal höher, mal tiefer ist», erklärt Urs Weber. «Der neue Weiher wurde von Vögeln und Amphibien bereits entdeckt. So sind häufig Enten und Weissstörche zu sehen, und Wasserfrösche sind bereits eingewandert. Die weitere Besiedlung ist aber ein allmählicher Prozess, der mit der Reifung der neuen Lebensräume einhergeht.»

Damit sich die Gewässer füllten, wurden Drainageleitungen abgehängt.

Im Mai erfolgte die Ansaat von Blumenwiese und Saum. Am Donnerstag stand nun die Pflanzung von Sträuchern und Bäumen an. Doch damit sind die Arbeiten nicht abgeschlossen. «Über den Winter werden Wurzelstöcke als Kleinstrukturen ergänzt», so Weber. Sie werden Kleintieren Unterschlupf bieten. Im Frühling folgen weitere Ansaaten und in einem Jahr werden vier kurze Hecken gepflanzt.

Landwirt Thomas Tinner (links) und Urs Weber vom Verein Pro Riet Rheintal pflanzten Sträucher und Bäume. Corinne Hanselmann

Aus der Extensivfläche das Beste herausholen

Mit dem Projekt versucht Thomas Tinner aus dieser Biodiversitätsförderfläche, die jeder Landwirt zu einem gewissen Prozentanteil anlegen muss, das Beste herauszuholen. Durch die Massnahmen wird deren Qualität und Vielfalt als Lebensraum stark verbessert. Thomas Tinner sagt:

«Zudem gibt sie so nicht nur für die Natur, sondern auch fürs Auge mehr her.»

«Für viele Tiere ist das hier eine gute Lage, weil die Fläche rundherum mit weiteren Lebensräumen vernetzt ist.»

Landwirte müssen beim Bewirtschaften solcher extensiv genutzten Wiesen Regeln einhalten. So dürfen sie frühestens am 15. Juni gemäht werden. «Meistens sind drei Schnitte sinnvoll, wobei beim ersten und zweiten Schnitt dürres Bodenheu zu machen ist, also keine Silagenutzung», erklärt Urs Weber.

«Das Heuen ermöglicht beim Trocknen die Samenreifung, und Schmetterlingsraupen ziehen sich unter das Heu zurück und werden so nicht mit dem Heu weggeerntet.»

Hier befindet sich die aufgewertete Fläche:

150'000-Franken-Projekt wird von verschiedenen Seiten unterstützt

Die Verantwortlichen rechnen mit Gesamtkosten von 150'000 Franken. Über 10 Prozent übernehmen die Landwirte in Form von Eigenleistungen. Der Rest wird finanziert durch das Amt für Natur, Jagd und Fischerei, die Stiftung Grünes Golf Gams, die Gemeinde Sennwald und den Naturemade Star-Fonds des Elektrizitätswerks Zürich.