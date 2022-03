«Es ist eine grosse Ehre»: Erster W&O-Sportpreis wurde vergeben Der Weg zu Rang eins beim W&O-Sportpreis war unterschiedlich: Die einen warben stark, andere fast gar nicht. Robert Kucera Jetzt kommentieren 07.03.2022, 05.00 Uhr

Die Sieger des W&O-Sportpreises (von links): Jonas Lenherr (Sportler), Peter Eggenberger (Team), Andrii Vishar (Team), Hansueli Gantenbein (Ehrenpreis), Jurek Szeibinger (Team), Patrick Hagmann (Sponsor, Engler Gartengestaltung GmbH in Sevelen), Christian Zogg (Vertreter Sportlerin Julie Zogg) und Robert Kucera (W&O). Bilder: Armando Bianco

Die besten Sportlerinnen und Sportler wurden erstmals mit dem W&O-Sportpreis geehrt. Die meisten Nominierten liessen es sich nicht nehmen, persönlich auf der W&O-Redaktion zu erscheinen, um ihren Preis abzuholen. Andere mussten sich schweren Herzens wegen eines sportlichen Termins oder einer Krankheit vertreten lassen.

«Es ist eine grosse Ehre, dass ich nominiert wurde und dass ich gewonnen habe», sagt Jonas Lenherr. Der Gamser Skicrosser wurde erster Sportler des Jahres und gewann seine Kategorie deutlich. Wie er weiter festhält, habe er während der Wahl kei­ne Werbung gemacht. «Deshalb war ich vom Sieg überrascht und ehrt mich umso mehr.»

Mit Hilfe des Fanclubs auf Rang eins vorgeprescht

Christian Zogg nahm den Preis für seine Tochter Julie Zogg entgegen.

Im Umfeld der Sportlerin des Jahres, Snowboarderin Julie Zogg, wurde punkto Werbung wesentlich mehr unternom­men. «Vom Fanclub sind sehr viele Stimmen zusammengekommen», gibt ihr Vater Christian Zogg Auskunft, der seine Tochter bei der Ehrung vertreten hat. Die in Weite aufgewachsene Zogg war am Freitag bereits zum nächsten Weltcuprennen unterwegs. «Am Schluss ist es brutal gelaufen. Vor allem ihr Freund hat viele Stimmen gesammelt», äussert sich Zogg zu den letzten Tagen der Wahl, als seine Tochter die Führende Nicole Göldi noch ein- und überholt hat. Wie Christian Zogg zu berichten wusste, hatte Julie Zogg grosse Freude über Rang eins. «Ihr bedeutet dieser Preis auf jeden Fall viel.»

Die Preisübergabe für die Sportlerin und den Sportler des Jahres übernahm der Sponsor der Wahl, die Engler Gartengestaltung GmbH in Sevelen. Geschäftsführer Patrick Hagmann hält fest: «Verdient hätten es al­le Nominierten. Jemand ist am Ende halt auf Platz eins», verteilt er Lob an alle Sportlerinnen und Sportler, die zur Wahl standen. Zum Engagement zugunsten des lokalen Sports sagt Hagmann: «Wir haben als Firma schon immer die Dorfvereine unterstützt. Deshalb haben wir uns entschieden, mal auf einer höheren Ebene das Sponsoring zu übernehmen.»

Die Niederlage im Rheintal wieder wettgemacht

Sie wollen immer gewinnen: Die Ringer des RC Oberriet-Grabs freuen sich sehr, dass sie im Werdenberg den Titel «Team des Jahres» geholt haben.

«Wir haben den Anspruch immer zu gewinnen», sagt der Präsident des Ringerclubs Oberriet-Grabs, Peter Eggenberger. Beim W&O-Sportpreis setzte sich das Aufsteigerteam prompt an die Ranglistenspitze. «Wir sind sehr froh und zufrieden», sagt Eggenberger. Doch der Verein habe viel für diesen Erfolg gemacht, wie der Präsident erklärt. «Wir haben Werbung gemacht. Denn wir wollten die Niederlage im Rheintal wettmachen und haben unsere Social-Media-Kanäle entsprechend bedient.» Beim Rheintaler Sportpreis wurde der RCOG Zweiter hinter dem STV Balgach. Der gewonnene Preis, so verkündet Peter Eggenberger weiter, gehe an Trainer Andrii Vishar. Dies habe das Ringerteam so entschieden. «Vishar ist Ukrainer und leidet in dieser Zeit stark», nennt der Präsident den Grund und ist sichtlich stolz über den Zusammenhalt, der innerhalb des Teams herrscht.

Ein Korb voller Köstlichkeiten für Hansueli Gantenbein, Sieger des Ehrenpreises.

«Mich hat es unheimlich gefreut, dass ich nominiert wurde», äussert sich der erste Ehrenpreisträger des W&O-Sportpreises, Hansueli Gantenbein. Der ehemalige JO-Leiter des Skiclubs Grabserberg bleibt trotz des Erfolgs bescheiden: «Andere hätten es auch verdient. Ein Haufen andere in der Region machen auch viel für den Sport und für ihren Verein.» Seine Freude über den Sieg ist gross. Gross Werbung habe sein Umfeld nicht gemacht. «Wir sind uns gewohnt, im Hintergrund zu arbeiten.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen