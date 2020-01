Während WEF: Teilauflage des Wall Street Journals wird im Werdenberg gedruckt Eine Druckerei in Haag druckt während des World Economic Forum (WEF) in Davos täglich 5000 «Wall Street Journal», damit Manager und Politiker aus aller Welt nicht auf ihre Pflichtlektüre verzichten müssen. Béla Zier 18.01.2020, 05.00 Uhr

Exotisches Produkt in der Druckerei in Haag. Jede Nacht werden 5000 Wall Street Journal gedruckt. Bild: Bruno Rothmund

Für Manager und Politiker weltweit gehört die internationale, englischsprachige Tageszeitung «Wall Street Journal» (WSJ) aus dem Dow-Jones-Verlag zur Pflichtlektüre. Auch am World Economic Forum (WEF) in Davos müssen sie nicht darauf verzichten. Dafür, dass die globalen WSJ-News tagtäglich in Davos als Zeitung an WEF-Teilnehmende verteilt wird, sorgt das moderne Druckzentrum der Somedia Partner AG in Haag im St.Galler Rheintal. Schon zum zweiten Mal hat die Druckerei vom Dow-Jones-Verlag den Auftrag erhalten, die «Wall Street Journal»-Ausgaben am WEF zu produzieren.