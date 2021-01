Werdenberg/Sarganserland Sarganserländerinnen wählen für Geburt zwischen Chur und Grabs Anfang Jahr hat die Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland einen Geburtenrekord im Spital Grabs vermeldet. Es hätten noch weit mehr sein können, wären nicht zahlreiche Mütter aus dem Sarganserland zum Gebären ins Kantonsspital Graubünden in Chur gegangen. Hans Bärtsch 19.01.2021, 16.02 Uhr

Aufteilung nach Grabs und Chur: Nach der Schliessung der Geburtenabteilung am Spital Walenstadt sind viele Sarganserländer Mütter zum Gebären ans Kantonsspital Graubünden gegangen. Bild: Urs Bucher

Nachdem 2019 im Spital Walenstadt 271 Kinder das Licht der Welt erblickt hatten, sank diese Zahl im vergangenen Jahr auf gerade noch 18. Grund war die Schliessung der Geburtenabteilung per Ende Januar 2020. Wenn die Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland (SR RWS), zu der die Spitäler Altstätten, Grabs und Walenstadt gehören, am Neujahrstag einen Geburtenrekord fürs Spital Grabs meldete, ist das dann auf die Verlagerung der Geburten von Walenstadt nach Grabs zurückzuführen? Die Antwort lautet: Sicherlich, aber nicht nur.

Deutlich mehr Geburten im Jahr 2020

Diese Aussage lässt sich machen, wenn man zusätzlich die Geburtenzahlen des Kantonsspitals Graubünden in Chur anschaut. Chur ist traditionell ein beliebter Geburtsort, gerade für die Bevölkerung im oberen Teil des Sarganserlandes, sprich aus den Gemeinden Bad Ragaz und Pfäfers. Im Kantonsspital Graubünden kamen 2019 bei 1027 Geburten insgesamt 1075 Kinder zur Welt, wie auf Anfrage zu erfahren ist. Aus dem Sarganserland waren es bei 128 Geburten 131 Kinder (drei Zwillingsgeburten). 2020 wurden dann in Chur deutlich mehr Geburten (1177) und Kinder (1197) registriert.

«Schuld» an der Steigerung – man ahnt es schon – waren Mütter aus dem Sarganserland, die zum Gebären ins Kantonsspital Graubünden gingen. Mit 256 Neugeborenen bei 254 Geburten (zwei Zwillingsgeburten) hat sich die Zahl der Sarganserländerinnen und Sarganserländer, die das Licht der Welt in Chur erblickten, innert Jahresfrist knapp verdoppelt. Anders gesagt: Grabs hätte noch weit stattlichere Geburtenzahlen vermelden können, wenn etliche Sarganserländer Mütter nach der Schliessung der Geburtenabteilung in Walenstadt nicht das Kantonsspital Graubünden bevorzugt hätten.

Auch in Chur ein neuer Rekord

Was sagt das Kantonsspital Graubünden zu dieser Entwicklung? Hat man die Entwicklung so erwartet oder wurde man überrascht von der Verlagerung dieser grossen Zahl Geburten von Walenstadt nach Chur?

«Wir haben die Situation beobachtet und uns frühzeitig auf mehr Geburten aus dem Sarganserland eingestellt.»

Das sagt Dr. Peter Fehr, Chefarzt Gynäkologie und Departementsleiter der zum Kantonsspital Graubünden gehörenden Frauenklinik Fontana. Erwähnte 1177 Geburten würden im Übrigen für Chur ebenfalls einen Geburtenrekord darstellen.

Seitens der Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland wird die Situation wie folgt kommentiert: «Die Zahl der Geburten aus dem Sarganserland im Spital Grabs lag 2020 im erwarteten Bereich. Die SR RWS war sich immer bewusst, dass es nach der Schliessung der Geburtshilfe in Walenstadt zu einer Neuverteilung der Geburten aus dem Sarganserland kommen würde», so die Kommunikationsverantwortliche Andrea Bachmann.