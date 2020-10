In Schaan kommt ein elektrisches Feuerwehrfahrzeug zum Einsatz

Die Betriebsfeuerwehr von Ivoclar Vivadent in Schaan ist stolze Besitzerin des ersten elektrisch betriebenen Feuerwehrfahrzeugs in Liechtenstein. Pünktlich zum 50-Jahr-Jubiläum nimmt die Mannschaft das umweltfreundliche Fahrzeug in Betrieb.