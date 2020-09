Erstes Baby im Spital Grabs nach dem Umzug kam in der Nacht auf Montag auf die Welt

Nach dem Umzug ins neue Spital Grabs am 19. September 2020 liess das erste Baby nicht lange auf sich warten. Am 20. September um 03:27 Uhr kam das erste Kind in einem der neuen Gebärsäle zur Welt. Die kleine Lena kommt aus Vaduz, ist 3100 g schwer und 49 cm gross.