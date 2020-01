Erster Escape-Room im Werdenberg öffnet im Frühling Escape-Rooms und «Exit»-Spiele boomen. Vier Jungunternehmer werden in Buchs im kommenden Frühling einen Escape-Room eröffnen. 24.01.2020, 12.33 Uhr

In der Klangschmiede in Alt St.Johann gibt es bereits einen Escape-Room. Bild: Corinne Hanselmann

(dal) Entführte Flugzeuge, gesunkene U-Boote und Atomkraftwerke kurz vor dem GAU sind Stoff für einen Alptraum. Doch immer mehr Menschen sind bereit, für solche fiktive Abenteuer Geld zu bezahlen. Die Rede ist von Escape-Rooms, was übersetzt so viel bedeutet wie «Fluchtraum». Wer sich darin einschliessen lässt, sucht den Adrenalinkick. Er muss versteckte Hinweise aufspüren, Rätsel lösen, Passwörter knacken und dadurch den Schlüssel für den Ausgang finden – in der Regel bleiben dafür nicht mehr als 60 Minuten Zeit.