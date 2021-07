Wartau Erfolgreiches Schulprojekt: Die ersten Früchte aus eigenen Beeten geerntet Mit viel Elan hat die Wartauer Kleinklasse Oberstufe Hochbeete für den Schulgarten gebaut. 02.07.2021, 05.00 Uhr

Die Klasse hat die Hochbeete im Werkunterricht gebaut. Bilder: PD

(pd) Seit dem Frühjahr beschäftigt sich die Kleinklasse der Oberstufe der Schule Wartau in Natur und Technik vertieft mit dem Thema Blütenpflanzen. Parallel dazu haben die Schülerinnen und Schüler im Werkunterricht vier Holzbeete selber gebaut. Ende Mai war es dann so weit: Die Hochbeete wurden platziert, befüllt und bepflanzt.

Ende Mai wurden die Hochbeet platziert, befüllt und bepflanzt.

Während eine Gruppe mit Plattenlegen hinter dem Schulhaus beschäftigt war, beschafften andere Teams Steine, Kies, Laub und Äste und brachten alles mit Hilfe eines Autos und eines Lieferwagens zum Schulgarten. Nach einem arbeitsreichen Tag standen alle vier Hochbeete bereit, um am Folgetag bepflanzt zu werden.

Die Gartenarbeit ist ein willkommener Ausgleich

Seither kümmern sich jeden Tag zwei Schüler ums Giessen und rund zweimal in der Woche wird der Schulgarten bewirtschaftet: Es wird geerntet, neu gepflanzt und aufgebunden, verwelkte Blüten werden entfernt und Läuse mit Schmierseife bekämpft.

Die Ernte wird im Kochunterricht verarbeitet, als Snack direkt in der Pause genossen oder mit nach Hause genommen.

Jeden Tag kümmern sich Schüler ums Giessen.

Die Schüler sind sichtlich stolz auf ihre Hochbeete und geniessen die Arbeiten an der frischen Luft als willkommenen Ausgleich zur Arbeit im Schulzimmer. Gleichzeitig erfahren und erleben sie so das Gelernte aus dem Unterricht direkt am Objekt und sehen, wie die Pflanzen wachsen und gedeihen, wie Früchte entstehen und was es alles für eine gesunde Entwicklung braucht. Die Lehrpersonen hoffen, dass der Schulgarten die Kleinklasse noch lange begleitet und bereichert.