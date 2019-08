FC Buchs will keine Favoritenrolle

Der FC Buchs will nicht sofort die Favoritenrolle in der 3. Liga Gruppe 1 übernehmen.

Gerardo Clemente, neuer Trainer der ersten Mannschaft des FC Buchs, steht vor einem Neuanfang mit seinem Team. Bild: Robert Kucera

Fussball Vor sechs Jahren, als man nach dem 2.-Liga-Abstieg zuletzt in der 3. Liga spielte, stand der Entschluss rasch fest: Wiederaufstieg ohne Wenn und Aber. Doch dieses Mal läuft vieles anders beim FC Buchs. Die Neuzugänge sind junge Talente, statt ehemalige Liechtensteiner Nationalspieler. Die langfriste Planung ist dem Verein und dem neuen Trainer Gerardo Clemente wichtiger. Der Wiederaufstieg in die 2. Liga ist nicht das primäre Ziel. Nach drei Saisons mit einem Aufstieg und zwei Abstiegen soll erst mal Ruhe, mit einer Position zwischen den beiden Trennstrichen, einkehren.

Dass dies im Schongang erreicht werden kann, glaubt der 35-jährige Clemente nicht. Die Glücksgefühle kehren nur dann auf die Rheinau zurück, «indem wir arbeiten und alle zusammen am selben Strick ziehen.» Der Neo-Trainer hat einen guten ersten Eindruck von der Mannschaft und rühmt die Qualität. «Doch das Selbstvertrauen fehlt und im defensiven Bereich müssen wir besser werden.»

Weniger reden, dafür mehr leisten

In den letzten zwei Spielzeiten realisierte der FC Buchs gerade mal 10 Siege – bei 27 Niederlagen. Nun soll nach Matchende wieder vermehrt gejubelt werden. «Denn wenn wir gleich viel verlieren, steigen wir wieder ab. Das ist nicht das Ziel.» Es gilt, Veränderungen im Kader und der Spielweise vorzunehmen. So muss in die Köpfe der Spieler rein, dass auch in der 3. Liga nur mit fussballerischer Qualität nichts zu gewinnen ist. «Es wird viel geredet und zu wenig geleistet. Wir müssen das umkehren in: Mehr leisten und weniger reden», sagt Gerardo Clemente weiter.

Ein Übel der jüngsten Vergangenheit war die Defensivarbeit. Der Trainer hält fest, dass eine wirksam agierende Abwehr das A und O einer erfolgreichen Mannschaft ist. «Dass Buchs zu Null spielt, sah man zu selten. Das will ich ändern», gibt sich Clemente kämpferisch und kennt das Rezept: «Wir müssen lernen kompakter zu stehen.»

Positive Grundhaltung bei der Juniorenförderung

Mit Gerardo Clemente haben die Verantwortlichen des Fussballclub Buchs einen Trainer verpflichtet, der es versteht, mit jungen Spielern zu arbeiten. Die Marschrichtung des Vereins ist somit vorgegeben. Dies wird, wie der Trainer festhält, auch in der Praxis bei den Meisterschaftsspielen zu sehen sein. Aus seiner Sicht sei es elementar, die jungen Spieler auch dann einzusetzen, wenn sie nach einem Höhenflug in ein Loch fallen. «Es ist wichtig, dass man diesen Spielern auch die Zeit gibt. Und das fängt beim Trainer an, gilt aber auch für den Verein und die Zuschauer.» Clemente fordert deshalb von jedem Einzelnen ein positives Einwirken von Aussen.

Der Buchser Coach hat eine klare Erwartungshaltung an Mannschaft und Fussballclub in dieser Saison: «Wir wollen das umsetzen, was wir planen und gesagt haben. Wir sind an einem Neuanfang, also bei A. Während der Saison können wir nicht plötzlich zu X oder Y springen. Denn dazwischen liegt ein ganzes ABC.» Gerardo Clemente ist ein Verfechter des «step by step». Schritt für Schritt soll sich der FC Buchs fangen, erstarken und, wenn die Zeit reif ist, den Kampf um Platz eins angehen. «Wenn wir es so machen, kommt’s gut», sagt der Neo-Trainer. «Aber jeder muss dieselbe Sprache sprechen. Sonst wird’s schwierig.»