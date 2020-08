Zweiter Hangrutsch am Grabserberg: Wieder kam glücklicherweise niemand zu Schaden Während der Sanierungsarbeiten einer Stützmauer im Gebiet Lehn kam es es in der Nacht auf Donnerstag erneut zu einem Hangrutsch. Nun laufen Abklärungen zur Sicherung des kompletten Hangabschnitts. 14.08.2020, 15.05 Uhr

Wieder hat sich Erdmaterial bei der Baustelle im Lehn in Bewegung gesetzt. Bild: PD

(she/pd) Nach dem Hangrutsch vom 9. Juli bei einer Stützmauersanierung im Lehn am Grabserberg haben unverzüglich Sofortmassnahmen stattgefunden (vgl. W&O vom 15.Juli). Nach der Untersuchung und Dimensionierung durch Fachleute wurde mit der Hangsicherung mittels Nagelwand gestartet.

Kurz vor Fertigstellung dieser Arbeiten hat sich in der Nacht auf Donnerstag, 13.August, weiteres Erdmaterial in Bewegung gesetzt, wie die Gemeinde Grabs per Newsletter mitteilt. In der Folge wurden zusätzliche Massnahmen zur Sicherung ergriffen und die bereits stattgefundenen Überwachungsmessungen wurden sofort erweitert.

Gleichzeitig laufen die Abklärungen zur Sicherung des kompletten Hangabschnitts. Resultate dieser Abklärungen werden im Laufe des Wochenendes erwartet.

Nie gefährlich für den Verkehr und die Fussgänger

Da die Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen sind, kann der normale Verkehr die Baustelle im Lehn weiterhin nicht befahren. Die Gemeinde hält in ihrer Mitteilung fest:

«Es hat zu keiner Zeit eine Gefahr für den zugelassenen Verkehr und die Fussgänger bestanden.»

Der Schulbus sowie Schülerinnen und Schüler könnten auf der provisorischen Strasse weiterhin die Baustelle sicher durchqueren. Ebenfalls werde dem Postauto die Durchfahrt per sofort gewährt. Der Gemeinderat bittet die Bevölkerung um Verständnis für die Unannehmlichkeiten.

Stützmauer ist sanierungsbedürftig

Die Sanierungsarbeiten an einer Stützmauer im Lehn am Grabserberg begannen am 22.Juni. Sie waren notwendig, weil die Stützmauer durch den Wasserdruck etwas in Schieflage geraten war. Einige Zeit liefen die Sanierungsarbeiten problemlos und der Verkehr konnte, wenn auch teils mit kurzen Wartezeiten, die Baustelle passieren. Der kleine Hangrutsch am 9.Juli hat der Bauherrschaft aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch beim ersten Hangrutsch kam niemand zu Schaden.