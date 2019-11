Erfolgreiche Titeljagd der Buchser Judokas Die Kämpfer des JC Buchs überzeugten an den Ostschweizer Einzelmeisterschaften.

Kilian White vom Judoclub Buchs bei einem gelungenen Ippon-Wurf. (Bild: PD)

(pd) Am Sonntag fanden im Athletik-Zentrum St. Gallen die Ostschweizer Einzelmeisterschaften statt. Der Morgen stand im Zeichen der Schüler. Silvan Tischhauser eröffnete das Turnier für die Buchser souverän, indem er dreimal siegte und Rang eins belegte. Als nächster Buchser betrat Kilian White die Matte. In zwei seiner insgesamt drei Begegnungen blieb er siegreich und holte somit Silber.

Bei den Schülern B U13 kam dann Samuel Tischhauser an die Reihe. Drei Kämpfe, drei Siege – die zweite Buchser Goldmedaille. Rachel White stellte bei den Schülerinnen B ihr Können unter Beweis und musste sich, wie schon ihr Bruder, nur einmal geschlagen geben und holte Silber.

In der Kategorie Schüler A U15 starteten mit Andrea Bürer, Manuel Tischhauser und Ramon Hardegger drei weitere Buchser. Bürer kämpfte in der Gewichtsklasse -45 kg stark und musste sich nur im Halbfinal geschlagen geben. Den Kampf um Platz drei gewann er und gewann Bronze. Tischhauser kam in der Gewichtsklasse -50 kg zum Einsatz. Er konnte alle seine fünf Begegnungen für sich entscheiden und wurde Ostschweizer Meister. In der Kategorie +60 kg war dann Ramon Hardegger an der Reihe. Er kämpfte stark und wurde Zweiter.

Bei den Mädchen A U15 -48 kg startete Noémie White. Sie kämpfte sich mit einem Sieg in den Halbfinal, unterlag dort jedoch ihrer Gegnerin. Noémie konnte sich aber mit einem weiteren Sieg die bronzene Auszeichnung sichern.

Doppelstarter in der Kategorie Elite

Bei den Herren U18 betraten dann Fabian Tischhauser und Elias Hardegger die Matte. Tischhauser, der in der Gewichtsklasse -66 kg startete, konnte seine erste Begegnung für sich entscheiden. Er unterlag jedoch im zweiten Kampf knapp gegen den späteren Sieger. Den Kampf um Bronze vermochte er zu gewinnen.

Elias Hardegger, Jugend -73 kg, hatte vier Kämpfe zu bestreiten. Er konnte alle Begegnungen klar für sich entscheiden und sicherte sich

den Ostschweizer-Meister-Titel. Auch Gianna Hobi, Damen U18 -48 kg, sicherte sich Gold mit drei Siegen.

In der Kategorie Elite nahmen Fabian Tischhauser und

Elias Hardegger nochmals teil. Ebenfalls kamen Pius Rohrer und Stephan Hardegger zum Einsatz. Stephan Hardegger kämpfte in der Klasse -60 kg. Nach harten Fights wurde er Dritter. Tischhauser startete wieder in der Gewichtsklasse -66 kg und kämpfte sich souverän bis in den Final vor. Dort unterlag er jedoch seinem Gegner aus Weinfelden und wurde Zweiter.

Bei den Herren -73 kg sicherte sich Elias Hardegger, wie sein Bruder Stephan, Bronze. Rohrer vervollständigte dann die Buchser Delegation. Er musste sich nur einmal geschlagen geben und holte Silber.