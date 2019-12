Erfolgreiche Drückjagden

im Werdenberg und Obertoggenburg Auch in diesem Jahr ist die Rotwildjagd bis Ende Jahr verlängert worden. Je nach Revier hängt der Erfolg von der Schneesituation ab.

Jessica Nigg 16.12.2019, 14.55 Uhr

In gewisse Gebiete kommen die Hirsche erst, wenn Schnee liegt. Bild: Eddy Risch

Schnee kann eine wichtige Rolle spielen, um das vorgegebene Abschussziel zu erreichen. So sind beispielsweise in höher gelegenen Regionen des Werdenbergs oder im Obertoggenburg viele Sommer- und Herbsteinstände zu finden, sprich Orte, an denen sich die Hirsche im Sommer und Herbst aufhalten. In tiefer gelegenen Revieren, wie beispielsweise im Revier Gams, befinden sich die Einstände, die vom Rotwild bevorzugt im Winter aufgesucht werden. Das bedeutet, dass in Gams erst dann eine grössere Anzahl Tiere erlegt werden kann, wenn das Rotwild aufgrund der Schneelage in tiefere Lagen wechselt.

Wie im Forschungsprojekt «Rothirsche in der Ostschweiz» während des Untersuchungszeitraums von 2014 bis 2017 festgestellt wurde, wählten einige besenderte Individuen ihre Wintereinstände weiträumig verteilt entweder in den südost-exponierten Wäldern zwischen den Gemeinden Wildhaus, Gams und Sennwald oder in den nordost-exponierten Wäldern zwischen den Gemeinden Grabs, Buchs, Sevelen und Wartau, wie Nic Wohlwend, Obmann der Rothirsch-Hegegemeinschaft 1 (RHG 1) erklärt.

«Einige Rothirsche verbrachten auch den Sommer in diesen Einständen. Die meisten jedoch migrierten in höher gelegene Sommereinstände im Umkreis von rund vier Kilometern rund um den Voralpsee.»

Auf Drückjagden wurden am Wochenende in der RHG1 13 Stück Rotwild erlegt. Bild: Peter Eggenberger

Die bisher erreichten Abschusszahlen spiegeln diese Hirschwanderung: Gemäss Abgangsstatistik Rotwild 2019 (Stand 30. November) der RHG 1 konnten in den beiden Grabser Revieren bis Ende November drei Viertel des Abschussplans erfüllt werden, im Revier Gams hingegen waren es noch knapp die Hälfte des diesjährigen Solls.

Jagdverlängerung von Jägerschaft begrüsst

Nun, mit den ersten Schneefällen bis in tiefe Lagen und mit der Verlängerung der Rotwildjagd bis Ende Jahr, stehen die Chancen, die anspruchsvolle Abschussvorgabe 2019 zu erreichen, zumindest in Werdenberg günstig.

«Wenn immer möglich soll die Jagd auf Rotwild über einen kurzen Zeitraum stattfinden, dann dafür intensiv und streckenreich.»

«Die vom Amt für Natur, Jagd und Fischerei verfügte Jagdzeitverlängerung ist daher nicht unsere primäre Jagdstrategie. Wegen des diesjährigen, sehr hohen Abschusssolls wäre es aber verkehrt, die produktivste Zeit im Jahr, den Dezember, ungenutzt zu lassen und damit fehlende Abschüsse auf das nächste Jahr zu übertragen.» Insofern begrüsse die Hegegemeinschaft diese Jagdzeitverlängerung, so der

RHG 1-Obmann .

Die Jagd auf Hirsche ist in allen Revieren der Rotwild-Hegegemeinschaft 1 bis Ende Jahr verlängert worden. Bild: Stefan Borkert

Wie er weiter ausführt, ist das Ziel ein dem Lebensraum angepasster, gesunder Rotwildbestand. «Dafür müssen zwar Tiere erlegt werden – aber nur nach waidmännischen Grundsätzen, sprich, auf faire Weise. Bejagt werden die Hirsche deshalb (und auch aus Sicherheitsgründen) weder beim Überqueren von Strassen, noch bei hoher Schneelage, noch nachts. Bejagt wird das Rotwild tagsüber oder in der Dämmerung, in den Wäldern und in Hanglagen.»

Mehrere Drückjagden in der Region Gejagt wird mit System: In den Revieren der Hegegemeinschaft 1 wird das Rotwild nicht nur auf der Ansitzjagd, wo der Jäger auf dem Hochsitz auf das Tier wartet, erlegt, sondern auch auf koordinierten Drückjagden. Am vergangenen Samstag fanden solche Drückjagden in den meisten Revieren des Werdenbergs statt. Dabei wurden gemäss Angaben von Nic Wohlwend weitere 13 Stück Rotwild erlegt.



Mit der Drückjagd effektiv und schonend jagen



Die Drückjagd ist eine Form der Gesellschaftsjagd. Sie ist eine Bewegungsjagd auf Hochwild (zum Beispiel auf Hirsche) mit mehreren Jägern, die als Treiber fungieren. Das Wild wird durch die Treiber vorsichtig, langsam und durch stilles Durchgehen in Bewegung gebracht und aus der Deckung gedrückt. Das so in Bewegung gebrachte Wild kommt den Schützen möglichst ruhig in Anblick (in die Sicht), sodass es sicher und tierschutzgerecht erlegt werden kann. Die Schützen sitzen dabei auf Ansitzeinrichtungen (Hochsitz), um möglichst hohe Sicherheit für alle Beteiligten zu gewährleisten. Diese sogenannten Ansitzdrückjagden ermöglichen es, einen Wildbestand möglichst effektiv und schonend zu bejagen. Optimalerweise wird die Fläche an ein bis zwei Tagen im Jahr bejagt und dann wieder lange Zeit in Ruhe gelassen. (jn)

Nach der Jagdzeit muss wieder Ruhe einkehren

«Während der Jagd steht das Rotwild natürlich unter Druck. Umso wichtiger ist es, dass es nach der Jagdzeit zur Ruhe kommen kann und während der Wintermonate seinen Stoffwechsel herunterfährt. Es schaltet dann in seinen natürlichen ‹Sparmodus›. Ganz entscheidend ist auch, dass das Wild nicht durch Wintersportler, Spaziergänger oder Hunde die nicht an der Leine geführt werden, aufgescheucht wird. Wenn es in seinem Einstand gestört wird, verlässt es diesen fluchtartig. Der Stoffwechsel wird wieder hochgefahren und das Wild ist wiederum auf mehr Bewegung bei der Nahrungssuche angewiesen. Damit das Rotwild vor unnötigem Stress bewahrt und die Schutzwälder vor Verbiss geschützt werden, sind deshalb die Bestimmungen der Wildruhezonen von allen Beteiligten einzuhalten (wildruhezonen.ch)» so der RHG 1-Obmann weiter.