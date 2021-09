Buchs Erfolg dank Wissen und Emotion: Blinder Alpinist gibt Unternehmern Impulse mit auf den Weg Beim Gewerbe- und Firmenanlass der St. Galler Kantonalbank Buchs gab es viele Impulse vom blinden Alpinist Andy Holzer. Die Teilnehmerzahl an dieser Veranstaltung war etwas tiefer als üblich. Thomas Schwizer 23.09.2021, 12.58 Uhr

Sie sorgten für einen gelungenen Abend (von links): Karl Pareth, Leiter SGKB-Niederlassung Buchs, der fesselnde Referent Andy Holzer und Erwin Camponovo, CEO der Coldtec AG. Bild: Thomas Schwizer

Emotionale Intelligenz ist ebenso wichtig wie rationales Wissen, Positives aus negativen Erfahrungen ziehen statt verzweifeln, kindliche Neugier auch als Erwachsener nicht verlieren und Neues einfach ausprobieren: Auf Grundlage seiner persönlichen Erfahrungen beeindruckte der blinde Alpinist Andy Holzer am Mittwochabend am KMU-Forum der St.Galler Kantonalbank (SGKB) in seinem fesselnden Motivationsvortrag.