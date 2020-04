Tanzen und Viehmarkt verboten: Epidemie-Massnahmen im Werdenberg vor 100 Jahren 1920 herrschte nicht nur eine Grippeepidemie, es brach auch noch die Maul- und Klauenseuche aus. Feste, Versammlungen und ähnliches wurden verboten, wie derzeit auch in der Zeit des Coronavirus. Hansruedi Rohrer 05.04.2020, 19.28 Uhr

Tanzverbot in Grabs vom 13. Februar 1920. Bilder: Archiv Hansruedi Rohrer

Im Jahr 1920 war natürlich die grosse Epidemie der Spanischen ­Grippe von 1918 in den Köpfen der Menschen noch allgegenwärtig und somit nicht vergessen. Aber im ersten Halbjahr 1920 brach erneut eine Grippe­epidemie aus, wenn auch nicht in allzu übermässigem Ausmass. Dennoch erforderte sie einschneidende Massnahmen.

Zu allem Unglück aber herrschte noch die Maul- und Klauenseuche. Diese brach nebst in anderen Orten auch in Graubünden unmittelbar nach dem am 5. Februar durchgeführten Viehmarkt in Grüsch aus. Im Prättigau trat die Krankheit sodann in einzelnen Stallungen auf. Die Erhebung über die Ursache der Seuche ergaben mit Sicherheit, dass ein oder mehrere Tiere auf dem Markt in Grüsch aufgeführt wurden, die mit dem Krankheitsstoff belastet waren. Aus jenem Markt wurden dabei auch Tiere in st.-gallische Gemeinden verkauft. Das führte zu einer Sperrung sämtlicher Viehmärkte im Kanton. Die kantonale Veterinärkommission hatte sich mit der Abklärung dieser jüngsten Einschleppung der Maul- und Klauenseuche zu befassen.

Klare seuchenpolizeiliche Verfügung in Grabs. Bilder: Archiv Hansruedi Rohrer

Schon wieder mit Grippe zu kämpfen

Zusätzlich hatten die Leute in der Schweiz – und auch im Werdenbergischen – just zu jener Zeit schon wieder mit der Influenza zu kämpfen. Der Bundesrat erliess am 4. Februar 1920 einen Beschluss zur Bekämpfung der Krankheit. Gestützt darauf verbreitete der Regierungsrat des Kantons St.Gallen die entsprechenden Massnahmen zur Verminderung dieser Grippeepidemie. Es wurde die Durchführung von Tanzanlässen in öffentlichen und geschlossenen Gesellschaften sowie die Beteiligung daran bis auf weiteres im ganzen Kanton verboten.

Inserat zur Marktsperre 1920. Bilder: Archiv Hansruedi Rohrer

Im Weiteren wurden die Gemeinderäte jener Orte, in welchen die Grippe epidemisch auftrat, ermächtigt und verpflichtet, Veranstaltungen zu verbieten, die zur Ansammlung zahlreicher Personen am gleichen Ort führen können. Nicht mehr gestattet wurden in der Folge Theateraufführungen, Kinovorstellungen, Konzerte, Volksversammlungen, Volksfeste, Märkte und anderes mehr. Auch die Verlegung von Veranstaltungen in andere Gemeinden war untersagt. Art. 3 des Bundesratsbeschlusses drückte es klar aus, wenn die Massnahmen nicht befolgt wurden:

«Zuwiderhandlungen gegen solche Verfügungen werden mit Geldbusse bis zu Fr. 5000.– oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft. Beide Strafen können verbunden werden.»

Bildmeldung in der Zeitschrift «Schweizer Familie» bereits vom 24. Januar 1920. Bilder: Archiv Hansruedi Rohrer

Vorschlag für spätere Fasnachtstanztage, um Ertragsausfälle zu mildern

Auf Anregung des Vorstandes des kantonalen Wirteverbandes fand am 20. Februar 1920 in St.Gallen eine Versammlung der Saalbesitzer des Kantons St.Gallen statt. Man wollte der Regierung eine Verlegung der durch das plötzliche regierungsrätliche Verbot aufgehobenen Fasnachtstanztage beantragen. Hauptargument war die Milderung von Ertragsausfällen. In einer Eingabe an den Regierungsrat wurden Wünsche und Anregungen betreffend den allfälligen Ersatz für die ausgefallenen Fasnachtstanztage unterbreitet.

Inserat zu bewährtem Heilmittel vom 20. März 1920. Bilder: Archiv Hansruedi Rohrer

Angehörigen von Grippekranken durften nicht in die Kirche

In der Woche vom 8. bis 14. Februar wurden im Kanton St.Gallen 1142 neue Grippefälle gemeldet. Starke Zunahmen wiesen Werdenberg, Untertoggenburg und Wil auf. In der Woche vom 15. bis 21. Februar steigerte sich die Zahl der Grippekranken im Kanton auf 2352. Die Gesundheitskommission der Gemeinde Rebstein traf in diesem Zusammenhang strenge Massnahmen. Jeder Grippefall musste angezeigt werden. Angehörigen von Grippekranken war der Besuch von Kirche, Schule, Fabriken, Versammlungen und Restaurants verboten. Mit dem Rückgang der Grippeepidemie konnte auf Ostermontag, 4. April, das erlassene Tanzverbot aufgehoben werden.

Quellen:

Werdenberger Nachrichten 1920, Amtsblatt für den Kanton St.Gallen 1920