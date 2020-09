Emil Bartholet entscheidet Kampfwahl in Ortsgemeinde Salez für sich ++ erste Frau in den Ortsverwaltungsrat Buchs gewählt Bei vier weiteren Ortsgemeinden steht ein neuer VR-Präsident an der Spitze und bei der Ortsgemeinde Wartau kommt es zu einem zweiten Wahlgang bei den VR-Mitgliedern. Katharina Rutz 27.09.2020, 19.21 Uhr

Emil Bartholet gewinnt die Kampfwahl um das Präsidentenamt der Ortsgemeinde Salez. Corinne Hanselmann

In der Gemeinde Sennwald gibt es immer noch je Dorf eine Ortsgemeinde und in jener von Salez kam es gestern zu Kampfwahlen. Der erst 24-jährige Remo Vetsch unterlag mit 43 Stimmen seinem 56-jährigen Kontrahenten Emil Bartholet, der mit 59 Stimmen als neuer Ortsgemeindepräsident von Salez gewählt ist.



Bei den Verwaltungsräten von Salez gab es ebenfalls Kampfwahlen und eine Abwahl. Marco Beglinger (bisher) wurde hauchdünn nicht wiedergewählt. Der neu kandidierende Michael Rupf erzielte mit 72 Stimmen eine einzige mehr als Marco Beglinger. Ausserdem wurde Ulrich Bühler (85) neu in den Verwaltungsrat gewählt, sowie die beiden bisherigen Michael Berger (85) und Thomas Santschi (90).



Erste Frau in der Ortsgemeinde Buchs



Helen Gubser ist die erste Frau, die in den Verwaltungsrat der Ortsgemeinde Buchs gewählt wird. Mit 878 Stimmen liegt sie als neue zwar hinter den drei bisherigen Verwaltungsratsmitgliedern Rudolf Senn (933), Werner Schwendener (915) und Hans Rothenberger (907) zurück. Das absolute Mehr von 497 Stimmen schafft sie aber deutlich. Heini Senn wurde ebenfalls mit 913 Stimmen als VR-Präsident der finanzkräftigsten Ortsgemeinde der Region wiedergewählt. Helen Gubser ist unter den Ortsbürgern keine Unbekannte. Im Jahr 2017 wurde sie in den Ortsbürgerbund der OG Buchs gewählt. Aktuell amtet sie im Vorstand als Kassierin.



Neue Präsidenten in vier Ortsgemeinden



In weiteren vier Ortsgemeinden gab es einen Wechsel im Verwaltungsratspräsidium. In der Ortsgemeinde Grabs ist Ulrich Sturzenegger-Eggenberger neu an der Spitze des Ortsverwaltungsrates. Er wurde mit 687 Stimmen bei einem absoluten Mehr von 395 Stimmen gewählt.

In der Nachbarortsgemeinde Gams heisst der neue Präsident Andreas Schöb. Er wurde bei einem absoluten Mehr von 157 Stimmen mit 263 Stimmen gewählt.

Bei der Ortsgemeinde Gams war man lange auf der Suche nach einem Kandidaten. Andreas Schöb (FDP) wurde nun als Ortsgemeindepräsident gewählt.

Im oberen Toggenburg hat auch die Ortsgemeinde Alt St. Johann einen neuen Präsidenten. Er heisst Hubert Looser und wurde mit 187 Stimmen gewählt. Das absolute Mehr von 133 hat er somit klar geschafft.

Mit Haag wählte eine weitere Ortsgemeinde der Gemeinde Sennwald einen neuen Präsidenten. Bruno Hofmänner wurde mit 117 Stimmen bei einem absoluten Mehr von 59 Stimmen gewählt.



In der Ortsgemeinde Wartau kommt es zu einem zweiten Wahlgang. Mit Werner Weber und Matthias Gauer haben nur zwei von vier Ratsmitgliedern das absolute Mehr von 362 Stimmen erreicht. In der besten Position für die verbliebenen Sitze sind Silvan Gabathuler (339) und Tobias Schmidt (305).