EM-Achtelfinal Schweiz - Frankreich Expertinnen raten der Nati: Frech sein und Druck machen Frankreich ist im EM-Achtelfinal Favorit – chancenlos ist die Schweiz aber nicht, wie die W&O-Umfrage zeigt und auch die letzten fünf Partien dieser Mannschaften: Ein langer Fussballabend ist möglich. Robert Kucera, Michael Kyburz 27.06.2021, 21.00 Uhr

Ruben Vargas machts vor: Kämpfen mit Leidenschaft und Druck auf den Gegner machen. Claudio Thoma/ freshfocus

Am Montagabend, 21 Uhr, blickt die Schweiz gebannt auf den TV-Bildschirm: Anpfiff zum EM-Achtelfinalspiel gegen Frankreich. So wie die acht Fussballexpertinnen aus der Region, die der Fussball-Nati nicht nur die Daumen drücken, sondern sich vor der Partie auch den Fragen des W&O gestellt haben.

Die Siegeschancen der Schweiz sieht das Oktett im Bereich von 20 bis 65 Prozent. Man spürt den Respekt vor den Weltmeistern von 2018 in Russland. Doch es wird klipp und klar festgehalten, dass die Schweizer Nati in diesem EM-Achtelfinalspiel gegen Frankreich nicht chancenlos ist.

Hinten solid stehen und die Offensive suchen

Um gegen den Weltmeister zum Erfolg zu kommen, muss die Schweizer Nati eine starke Partie zeigen. Eine solide Defensive ist aus Sicht der Fussballexpertinnen ebenso unerlässlich wie den Mut zu haben, offensiv aufzutreten und sich keinesfalls zu verstecken. «Frech auftreten», raten Andrea Kehl, ex-NLA-Spielerin beim FC Zürich und Yvonne Mathies, Finanzchefin des FC Haag. «Druck machen und aktiv sein», fordert Skirennfahrerin Lorina Zelger.

Die Schweizer Spieler werden jedoch besonders im Kopf gefordert sein, da sind sich alle einig. «Mit der richtigen Mentalität und Einstellung kann die Schweiz Frankreich besiegen», ist Lydia Andrade, Stürmerin beim NLA-Klub FC Zürich überzeugt. Die Sevelerin Chiara Fuoco, welche beim FC Buchs spielt, hat betreffend Leidenschaft eine klare Meinung: «Diese muss schon beim Singen der Nationalhymne beginnen, um so für einen guten Spielstart zu sorgen.»

Keine Angst vor Frankreich also - zumal «La Grand Nation» jene grosse europäische Fussballnation ist, mit der die Schweiz häufig mithalten konnte. Die Bilanz ist nur leicht negativ: Zehn Siege für die Schweiz, zehn Unentschieden und 13 Siege für Frankreich. Der einzige Makel aus Schweizer Sicht: Es fäll der Nati schwer, in so genannten grossen Spielen den letzten Schritt zur Überraschung zu tätigen.

29 Jahre ohne Sieg gegen Frankreich

So hat es die Schweiz geschafft, in den letzten fünf Partien den Franzosen vier Unentschieden abzutrotzen. Darunter eines an der WM 2006 in Deutschland (0:0) und ein weiteres an der EM 2016 in Frankreich (0:0). In der Qualifikationsphase zur WM 2006 standen sich die beiden Teams zweimal gegenüber: Einem 0:0 folgte ein 1:1. Doch Frankreich kann auch anders: An der EM 2004 in Portugal setzte es für die Eidgenossen eine 1:3-Niederlage ab, an der WM 2014 in Brasilien gar ein 2:5.

Und welche Leistung zeigt die Schweiz am Montagabend? Jene, bei der sich die Franzosen die Zähne ausbeissen und hierzulande ein frühes Zu-Bett-Gehen verunmöglicht? Doch selbst wenn es spät wird am Montag: Die Schweiz hat auch in der Verlängerung und in einem Penaltyschiessen ein miese Bilanz.

Doch gemäss Statistik gewinnt am Ende Frankreich dann doch. Zumal der letzte Schweizer Sieg vom 27. Mai 1992 datiert: 2:1 auf der Lausanne Pontaise, Christophe Bonvin traf doppelt.

Lydia Andrade, NLA-Spielerin FC Zürich

Mit wem und wo schauen Sie den EM-Achtelfinal Schweiz gegen Frankreich?

Ich werde den Match wahrscheinlich alleine bei mir zu Hause anschauen. Eventuell schaue ich ihn auch mit einer Freundin an.

Wie hoch schätzen Sie die Chance auf einen Schweizer Sieg ein?

Ich schätze die Siegeschancen der Schweiz auf etwa 40 Prozent ein.

Wie muss die Schweiz spielen, um Frankreich zu besiegen?

Wichtig ist die richtige Mentalität. An der Aufstellung, muss nichts mehr geändert werden. Die kann so funktionieren. Mit der richtigen Mentalität und Einstellung kann die Schweiz Frankreich besiegen.

Jeanette Vetsch, Kioskchefin FC Trübbach

Mit wem und wo schauen Sie den EM-Achtelfinal Schweiz gegen Frankreich?

Ich werde mir das Spiel mit meinen drei Söhnen und meinem Mann anschauen. Bei gutem Wetter zügeln wir den Fernseher auf die Terrasse und schauen uns Schweiz gegen Frankreich im Freien an.

Wie hoch schätzen Sie die Chance auf einen Schweizer Sieg ein?

Ich glaube die Schweiz hat nur minime Chance gegen Frankreich, 20 Prozent.

Wie muss die Schweiz spielen, um Frankreich zu besiegen?

Meiner Meinung nach muss die Schweizer Nationalmannschaft viel mehr Biss zeigen. Sie muss um jeden Ball kämpfen und öfters die Initiative ergreifen. Allerdings glaube ich nicht, dass sie das schaffen werden.

Monika Sormani, Ehrenmitglied FC Grabs

Mit wem und wo schauen Sie den EM-Achtelfinal Schweiz gegen Frankreich?

Das Spiel werde ich alleine zu Hause schauen – mein Mann ist kein grosser Fussballfreund. Immerhin habe ich dann meinen Frieden und kann kommentieren, wie ich will.

Wie hoch schätzen Sie die Chance auf einen Schweizer Sieg ein?

Wenn die Schweiz spielt wie gegen Italien 20 Prozent. Wenn sie so auftreten wie im letzten Spiel 60 Prozent.

Wie muss die Schweiz spielen, um Frankreich zu besiegen?

Sie müssen alles an den Tag legen, was sie zu bieten haben. Angefangen bei einer soliden Verteidigung bis hin zum Drang nach vorne zu spielen. Dabei sollten sie ihre Chancen effizient nutzen.

Lorina Zelger, Ski Alpin, B-Kader Swiss Ski

Mit wem und wo schauen Sie den EM-Achtelfinal Schweiz gegen Frankreich?

In Zürich, bei meinem Götti und seiner Familie.

Wie hoch schätzen Sie die Chance auf einen Schweizer Sieg ein?

Ich schätze 40 Prozent, weil ich ein optimistischer Mensch bin. Doch Frankreich ist klar der Favorit.

Wie muss die Schweiz spielen, um Frankreich zu besiegen?

Die Schweiz muss von Anfang an Druck machen, aktiv sein, attackieren und mega offensiv spielen. Dazu müssen die Spieler von sich überzeugt sein.

Yvonne Mathies, Finanzchefin FC Haag

Mit wem und wo schauen Sie den EM-Achtelfinal Schweiz gegen Frankreich?

Entweder allein daheim bei einem guten Schluck oder im Public Viewing des FC Haag. Ich habe mich noch nicht entschieden.

Wie hoch schätzen Sie die Chance auf einen Schweizer Sieg ein?

Die Chancen stehen bei 20 Prozent.

Wie muss die Schweiz spielen, um Frankreich zu besiegen?

Die Schweizer müssen sich was zu-trauen und an sich glauben. Frech aufspielen und sich nicht vom grossen Namen einschüchtern lassen. Mit Kopf und Leidenschaft ist vieles möglich.

Olivia Meier, Vorstandsmitglied FC Buchs

Mit wem und wo schauen Sie den EM-Achtelfinal Schweiz gegen Frankreich?

Daheim im schönen Garten haben wir unseren TV aufgestellt. Dort schaut dann die ganze Familie zusammen mit Freunden das Spiel.

Wie hoch schätzen Sie die Chance auf einen Schweizer Sieg ein?

Ich wünsche der Schweiz den Sieg. Also 60 Prozent. Aber es wird schwierig.

Wie muss die Schweiz spielen, um Frankreich zu besiegen?

Eine defensiv solide Leistung ist wichtig. Dazu muss die Schweiz mutig agieren und schnell spielen. Vor allem nicht nach einem Tor aufhören zu spielen. Und schiessen – viel aufs Tor schiessen, es immer wieder probieren.

Chiara Fuoco, Juniorin FC Sevelen, heute Spielerin FC Buchs

Mit wem und wo schauen Sie den EM-Achtelfinal Schweiz gegen Frankreich?

Daheim im Kreis der Familie machen wir uns einen gemütlichen Fussballabend.

Wie hoch schätzen Sie die Chance auf einen Schweizer Sieg ein?

35 Prozent – ich denke die Schweiz hat gute Chancen, aber Frankreich setzt sich am Ende dann doch durch.

Wie muss die Schweiz spielen, um Frankreich zu besiegen?

Mit dem Kopf bei der Sache sein, alle Spieler müssen alles geben und den Ball schnell spielen. Es braucht Einsatz und Leidenschaft, die schon beim Singen der Nationalhymne beginnt um so für einen guten Spielstart zu sorgen.

Andrea Kehl, Ex-NLA-Spielerin FC Zürich

Mit wem und wo schauen Sie den EM-Achtelfinal Schweiz gegen Frankreich?

Solche Spiele verfolge ich gerne im ruhigeren Rahmen. Ich werde das Spiel zu Hause mit meinem Freund und eventuell mit meiner Zwillingsschwester anschauen.

Wie hoch schätzen Sie die Chance auf einen Schweizer Sieg ein?

Ich bin sehr optimistisch und schätze die Chance auf 65 Prozent.

Wie muss die Schweiz spielen, um Frankreich zu besiegen?

Sie müssen clever spielen und frech auftreten. Wichtig ist auch, dass sie sich nicht nach hinten drücken lassen und das Spiel nach vorne suchen. Mit der richtigen Einstellung und viel Wille, können sie es schaffen.