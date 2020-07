Die Erlebniswelt Toggenburg ist ein Eldorado für Technikfans und Nostalgiker Ein Besuch der Erlebniswelt Toggenburg in Lichtensteig bietet sich als ideales Sommererlebnis für Regentage an. Unter anderem fasziniert die grosse Modelleisenbahnanlage mit blinkenden Lichtern, fahrenden Zügen und einem atemberaubenden Panoramabild. Aber auch Fans von alten Puppen, Motorrädern oder Landmaschinen kommen auf ihre Kosten. Adi Lippuner 18.07.2020, 05.00 Uhr

Amanda und Reto Wettstein, Jona, mit Patenkind Valentin beim Spielen auf der kleinen Modelleisenbahn. Bilder: Adi Lippuner

Etwas ausserhalb des Städtchens Lichtensteig, am Ufer der Thur, eröffnet sich für Modelleisenbahnfans, Technikinteressierte aber auch Nostalgiker eine besondere Welt. Mit der Bezeichnung Erlebniswelt treffen die Verantwortlichen den Nagel auf den Kopf, lässt sich doch im ehemals als Weberei genutzten Gebäude Erstaunliches erleben. Eintauchen in die «gute alte Eisenbahnerzeit», staunen über die riesige Spur-0-Anlage, seltene Modelle bewundern, aber auch die Geschichte der Puppen vom 17. Jahrhundert bis 1950 bestaunen. Für Fans alter Zweirädern und Landmaschinen ist die Sammlung der Motorräder und Rapid von Sepp Schlumpf ein Anziehungsmagnet.

Blick auf einen Teil der Bahnanlage, in der Bildmitte der Bahnhof Wattwil. Die Holz-Modelleisenbahn wird bewundert. Ein Stück Nostalgie im vorbeigehen – Erinnerung an die Erstklass-Abteile der SBB. Unter anderem faszinieren blinkende Lichter, fahrende Züge, und ein atemberaubendes Panoramabild vom Säntis über die Churfirsten bis zum Speer. Rapid Motormäher, Jahrgang 1930 mit dem Zusatz: «Alte Liebe rostet nicht». Willi Kern, Präsident Model Train Club (links), im Gespräch mit dem Modelleisenbahnfan Hubert Allemann aus Nidau. Eine Komposition der Rhätischen Bahn, ganz aus Holz nachgebaut, bewegt sich auf den hölzernen Geleisen.

Wer die Erlebniswelt mit Kindern besucht, braucht nicht ständig zu ermahnen, «das darfst du nicht berühren». Kostbarkeiten befinden sich in Vitrinen, viele der ausgestellten Modelle können, mittels Knopfdruck, in Betrieb genommen werden. Beliebt bei den Kindern sind die kleinen Bahnanlagen, welche unter Aufsicht der Eltern in Betrieb genommen werden. So kann sich auch der Nachwuchs als aktiver Modelleisenbähnler betätigen. Bei den Holzeisenbahnen dürfen kleinere Kinder auf die bereitgestellten Bänke steigen, um so die Vorführung geniessen zu können.

Willi Kern, Mörschwil Präsident des Model Train Clubs, ist bei der Erlebniswelt tätig. Er sagt:

Willi Kern, Mörschwil, Präsident des Model Train Clubs.

«Die Erlebniswelt birgt für mich viele Jugenderinnerungen. Ich habe das Hobby Modelleisenbahnen nach meiner Pensionierung wieder aufgenommen.»

Europas grösste Hobbyeisenbahn

Im Auditorium der Erlebniswelt Toggenburg wird Europas grösste Spiel- und Hobbyeisenbahn in Spur 0, dies entspricht der Spurbreite von 32 Millimetern, vorgeführt. Vor Panoramabildern des Alpsteinmassivs drehen bis 15 Züge gleichzeitig ihre Runden. Grundstein für die Anlage von rund 500 Quadratmetern war ein Weihnachtsgeschenk im Jahr 1942 von Vater Paul Weibel an seinen Sohn Ludwig. Zusammen bauten Vater und Sohn die Anlage kontinuierlich aus und übergaben diese dann der Erlebniswelt Toggenburg, wo sie von den Mitgliedern des Model Train Clubs zur heutigen Grösse ausgebaut wurde. Seit der Eröffnung im Jahr 2003 darf die Erlebniswelt rund 10000 Besucherinnen und Besucher pro Jahr empfangen, «je nach Wechselausstellung sind es auch mehr», so Andreas Hinterberger, Gesamtleiter der Erlebniswelt Toggenburg.

Basil Vetsch, ein Besucher aus Wil, sagt:

Basil Vetsch, Besucher aus Wil.

«Vor allem die grosse Eisenbahnanlage hat mich beeindruckt. Sie bietet Einblick in die Vergangenheit, insbesondere im Bezug auf die Technik.»

Thiery Regling, Besucher aus Rapperswil.

Thiery Regling, ein Besucher aus Rapperswil, sagt:

«Ich bin nach vielen Jahren wieder einmal hier und fühle mich in eine andere Zeit zurück versetzt.»

Eisenbahnmodelle ganz aus Holz befinden sich im Saal für die Wechselausstellungen. Dass diese Holz auf Holz fahren, sei eine besondere Herausforderung für die Erbauer, weiss Andreas Hinterberger. Auf dem 35 Meter langen Rundkurs sind ganz verschiedene Bahnen zu beobachten: Detailgetreu nachgebaute Züge aus Amerika, eine Zugkomposition der Rhätischen Bahn und weitere Kostbarkeiten. Damit die Besucher die Arbeiten aus jeder Perspektive besichtigen können, steht beispielsweise eine Lokomotive der Canadian Pacific auf Spiegel.

Die Canadien Pacific kann von allen Seiten bestaunt werden. Bilder: Adi Lippuner

Kleine Lebenswelten aus drei Jahrhunderten

Kaum mehr trennen können sich Puppenfans von der Sammlung Elsa Walz. Die Kennerin und grosse Liebhaberin alter Puppen lebte von 1913 bis 2014 und bestimmte in ihrem Testament, dass ihre wertvolle Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. Mit der Schenkung an die Dachorganisation der Erlebniswelt, die Kulturstiftung Toggenburg, wurde dem Wunsch der Sammlerin entsprochen und so können kleine Lebenswelten aus drei Jahrhunderten bewundert werden.

Eine Kaffeegesellschaft, Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert, mit französischen Puppen der Manufakturen Steiner und Unis France sowie deutsche Puppen von DEP und Heubach-Köppelsdorf.

Es gibt Raritäten aus Holz, Pappmaché, Wachs, Porzellan und auch Metall zu bestaunen. Für Kenner bedeuten Exponate von Jumeau, Bru, Steiner, Gautier und Heubach die Garantie für hochwertige Sammlerstücke. Als besonderes Prunkstück sei die dreijährige Lilibet, die spätere Königin Elizabeth die II. von Grossbritannien oder die Erzbischöfliche Hofapotheke von Salzburg erwähnt.

Raritäten im Bereich der Landmaschinen und Motorräder

Kaum ein anderer Mann in der Region weiss so viel über alte Motorräder und die unverwüstlichen Landmaschinen der Marke Rapid zu erzählen, wie der Sammler Sepp Schlumpf. Nostalgiker kommen in diesem Bereich der Ausstellung auf ihre Kosten, können in Erinnerungen schwelgen und sich mit Gleichgesinnten austauschen.

Ein Teil der Motorradsammlung von Sepp Schlumpf. Bilder: Adi Lippuner

Eingang zur Erlebniswelt Toggenburg in Lichtensteig.

Allein schon Raritäten wie die Saroléa, Baujahr 1927 mit Karbidlampe oder die Harley Davidson mit Seitenwage aus dem Jahr 1934 sind einen Besuch wert. Auch das Thema «Wasser ohne Energie pumpen» wird dargestellt. Im Bereich «Widder-Bau» ist Sepp Schlumpf ein Kenner der Materie und gibt Interessierten gerne Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten.

Nach dem Rundgang bietet sich der Aufenthalt im nostalgisch eingerichteten Bistro an. Dort kann das Gesehene besprochen werden. Die Mitarbeitenden der Erlebniswelt stehen unterwegs und beim Eingang für Gespräche und Erläuterungen zur Verfügung.

Gut zu wissen Anreise Mit der Bahn bis Wattwil, von dort mit dem Bus bis Haltestelle Lichtensteig Hof, dann zu Fuss hinunter zur Erlebniswelt. Alternativ: Ab Bahnhof Lichtensteig der Beschilderung Städli folgen, dann Richtung Wil und links hinunter zur Ausstellung. Fussmarsch rund 20 Minuten. Mit dem Auto aus Richtung Werdenberg über Wildhaus nach Wattwil, ins Zentrum von Lichtensteig, dort Richtung Wil fahren und nach rund 400 Metern links abbiegen. Eintrittspreise Erwachsene 16 Franken, Kinder von 8 bis 16 Jahren 8 Franken. Gruppen bis 14 Personen pauschal 210 Franken, Gruppen ab 15 Personen, 14 Franken pro Person. Öffnungszeiten Geöffnet ist die Erlebniswelt jeweils Mittwoch, Samstag und Sonntag von 10.30 bis 16.30 Uhr. Die Bahnvorführungen finden an den Öffnungstagen um 11.00, 12.30, 14.00 und 15.30 Uhr statt und dauern rund 30 Minuten. Gruppen können die Erlebniswelt auf Voranmeldung auch ausserhalb der Öffnungszeiten besuchen. www.erlebniswelttoggenburg.ch