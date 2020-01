Eiskunstläuferin Carla Scherrer bleibt unter den Erwartungen

Patzer im Kurzprogramm und Unsicherheiten in der Kür führten dazu, dass es Eiskunstläuferin Carla Scherrer an der Schweizer Meisterschaft in Lugano nicht gelang, ihre bisherigen Leistungen und ihr Potenzial zu bestätigen. Es resultierte am Ende der 35. Rang

