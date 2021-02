Wildhaus «Wir hatten kein Geld und wollten doch zusammen sein»: Das Ehepaar Gull ist seit 65 Jahren verheiratet Esther und Heinz Gull gehen seit 65 Jahren gemeinsam durchs Leben. Was mit einer ersten Begegnung am Sechseläuten in Zürich begann, fand am 4. Februar 1956 mit der Hochzeit von Esther und Heinz Gull seinen damaligen Höhepunkt.

Adi Lippuner 02.02.2021, 13.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gemeinsam ein Glas Wein geniessen, gehört für das Ehepaar Esther und Heinz Gull zur Lebensqualität. Bild: Adi Lippuner

Wenn die Beiden am gemütlichen Esstisch in der Dachwohnung von ihrer ersten Begegnung und dem Hochzeitstag im Februar erzählen, leuchten die Augen. «Die Zeiten damals waren für uns Junge nicht ganz einfach. Wir hatten kein Geld und wollten doch zusammen sein», so Heinz Gull. Esther habe bei der Mutter gelebt und er als Untermieter bei einer «Schlummermutter».

«Unser grösster Wunsch war eine eigene Wohnung und die fanden wir auf den

1. Januar 1956.»

Damit sei klar gewesen, dass raschmöglichst ein Hochzeitstermin festgelegt werden müsse, «denn einfach so zusammen leben, war damals noch verboten».

Kleine Gesellschaft und ganz in Weiss

Trotz fehlender Finanzen und der Aufgabe, die gemeinsame Wohnung einzurichten, entschied sich das Brautpaar für eine Hochzeit ganz in Weiss. «Dies war mein Wunsch», so Esther Gull «und rückblickend war es ein guter Entscheid.» Ehemann Heinz erinnert sich, dass das festliche Abendessen für insgesamt 18 Personen gut 300 Franken kostete «und das war, bei meinem damaligen Einkommen von rund 600 Franken pro Monat, doch ein ‹rechter Batzen›».

Zu Beginn des gemeinsamen Weges musste sich das junge Ehepaar finanziell einschränken. Durch die erfolgreiche berufliche Tätigkeit von Heinz Gull – er arbeitete an verschiedenen Arbeitsstellen als Verkäufer von Autoersatzteilen – ging es der Familie bald besser.

Seit der Pensionierung ist Heinz Gull der Küchenchef, Ehefrau Esther schaut von der Theke aus zu. Bild: Adi Lippuner

Im März 1958 kam Sohn Christoph und im Juni 1961 Tochter Barbara zur Welt. Die beruflichen Stationen von Vater Heinz Gull führten die Familie quer durch die Schweiz. Von Zürich ging’s nach Bern und dann wieder zurück in die Agglomeration der Grossstadt. Zuerst als Angestellter und später dann mit eigenem Geschäft «Auto-Gull» in Räterschen bei Winterthur sicherte sich das Ehepaar die wirtschaftliche Grundlage. Mit einem liebevollen Blick auf Esther sagt Heinz Gull:

«Ich durfte immer auf die tatkräftige Unterstützung meiner Frau zählen.»

Hochzeit in Weiss am 4. Februar 1956 in Zürich-Wollishofen. Bild: PD

Obwohl Heinz Gull seine ersten Lebensjahre, von 1933 bis 1937 in Wildhaus verbrachte, sein Vater war damals Konsumverwalter, sieht er die Wohnsitznahme im obersten Toggenburg nicht als Rückkehr. «Nach dem Verkauf unseres Geschäfts suchten wir nach einer passenden Wohnung und wurden in Wildhaus fündig», so die kurze Erklärung. Mit den Sportmöglichkeiten, dem Skifahren im Winter, Wandern, Spazieren und Schwimmen im Schönenbodensee während der warmen Jahreszeit, sei es das ideale Umfeld.