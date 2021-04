Salez Beim «Bibersee» ist derzeit keine Absenkung nötig – das Wasser hat andere Wege gefunden Vorerst muss beim «Bibersee» in Salez nichts unternommen werden. Der Wasserstand ging von Natur aus zurück. Das Amt für Natur, Jagd und Fischerei hat positive und negative Auswirkungen abgewogen und einen Kompromiss gefunden. Corinne Hanselmann 30.04.2021, 18.08 Uhr

Ein paar Blässhühner schwimmen umher, eine Stockente flattert am Ufer mit den Flügeln. Das Quaken verrät die Anwesenheit von Fröschen. Schwäne sind immer wieder zu Gast, ebenso Störche und Reiher. Der «Bibersee» im Salezer Naturschutzgebiet Galgenmad ist in den vergangenen Monaten zu einem Paradies für Wasservögel, Amphibien und weitere Arten geworden. Entstanden ist der See auf einem Grundstück der Ortsgemeinde Salez im vergangenen Spätherbst, als Biber das Weierbächli stauten.

Aus fünf Varianten ausgewählt

Bisher war nicht klar, ob man der Natur ihren Lauf lässt oder ob der Biberdamm zum Schutz des national bedeutenden Flachmoors entfernt werden muss.

Das Amt für Natur, Jagd und Fischerei (ANJF) des Kantons St.Gallen hat in der Zwischenzeit ein Ökobüro beauftragt, die Situation zu analysieren und Varianten auszuarbeiten. «Das Ökobüro hat unter anderem mit Bildern simuliert, wie weit sich der See bei welchem Wasserstand ausbreitet», erklärt der zuständige Wildhüter Sepp Koller. Für jede der fünf ausgearbeiteten Varianten – sie reichen von «kein Eingriff» bis hin zum Entfernen des kompletten Damms – wurden die positiven und negativen Auswirkungen untersucht.

Referenzpunkte erleichtern die weitere Beobachtung

Das ANJF hat die Varianten geprüft und sich nun für eine entschieden. Eigentlich war vorgesehen, am Freitag den von Bibern gebauten Damm zu verkleinern. «Der Wasserstand sollte um 20 Zentimeter gesenkt werden», so Sepp Koller. Da das Wasser in den vergangenen Wochen auf natürliche Weise zurückgegangen ist, war die geplante Verkleinerung des Damms nun aber vorerst nicht nötig. Die Entwicklung wird nun weiterhin beobachtet.

Wildhüter Sepp Koller begutachtet die Zahnspuren an einem gefällten Baum. Corinne Hanselmann

Gemeinsam mit Thomas Santschi, Verwaltungsratsmitglied der Ortsgemeinde Salez, setzte er Holzpfosten als Referenzpunkte. Damit kann der Wasserstand nun besser überwacht werden.

Absenkung hat positive und negative Auswirkungen

«Die ausgewählte Variante hat die meisten positiven Aspekte. Beispielsweise ein grosses Potenzial für Amphibien und Libellen, längerfristig auch für Brutvögel. Durch die Absenkung steht aber auch für Schmetterlinge und die Moorvegetation Lebensraum zur Verfügung und besonders sensible Bereiche des Flachmoors werden geschont», erläutert der Wildhüter die Auswirkungen.

Gleichzeitig halten sich die negativen Aspekte in Grenzen: Die Vegetation wird auf einer Teilfläche geschädigt, die Bewirtschaftung ist teilweise schwierig bis unmöglich. Der Lebensraum wird für den Biber eventuell unattraktiv, da grossflächig nur sehr seichtes Gewässer vorhanden ist. «Darin kann der Biber nicht mehr so gut schwimmen», so Sepp Koller.

«Wir haben einen Kompromiss gesucht, so dass es möglichst für alle passt. Ich denke, das ist uns hiermit gelungen.»

Das Wasser fand andere Wege

Warum der Wasserstand in den vergangenen Wochen stark gesunken ist, kann der Wildhüter nur mutmassen:

«Vielleicht haben die in der Umgebung wachsenden Pflanzen dem Wasser andere Wege eröffnet. Vielleicht war es aber auch die Trockenheit.»

Der für die kommenden Tage angekündigte Regen wird diese Frage möglicherweise beantworten.

Thomas Santschi, Verwaltungsratsmitglied der Ortsgemeinde Salez, vermutet zudem, dass der Moorboden ausgetrocknet ist:

«Jahrelang ist das Wasser aus diesem Moorgebiet abgeflossen durch die angelegten Kanäle. Der Boden ist jetzt wie ein Schwamm und saugt sich voll.»

Der See bietet Lebensraum für verschiedenste Arten. Corinne Hanselmann

Betroffener Landwirt zeigt sich sehr konstruktiv

Noch offen ist, was aus der bestehenden Verpachtung der Streuefläche an einen Landwirt und den sogenannten GAöL-Naturschutzverträgen wird, für die gemäss dem Gesetz über die Abgeltung ökologischer Leistungen (GAöL) Beiträge bezahlt werden. Denn die Fläche – die ausserdem einem landwirtschaftlichen Vernetzungsprojekt angehört – kann wohl teilweise nicht mehr gemäht werden. Thomas Santschi sagt:

«Der Pächter, ein junger Landwirt, ist sehr konstruktiv. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden.»

«Wir von der Ortsgemeinde sind mit dieser vom ANJF gewählten Variante zufrieden, denn wir lehnen den Biber sicher nicht ab», so Santschi.

Auch Wildhüter Sepp Koller zeigt sich erfreut über den entstandenen Lebensraum und die steigende Artenvielfalt:

«Andernorts werden solche Lebensräume für viele tausend Franken durch Ökobüros und mit Maschinen gestaltet. Der Biber macht es uns gratis.»