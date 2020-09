Die «Traube» wird um ein Hotel erweitert: Die Katvan Immo AG möchte einen Begegnungsort in Buchs erhalten Die Katvan Immo AG möchte die alte Scheune neben dem Gasthaus Traube durch einen Hotelbau ersetzen. Mit ihrem Projekt wollen Katharina Schertler Secli und Ivan Secli einem jungen Pächter eine Chance geben. Corinne Hanselmann 09.09.2020, 12.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Ziel der Bauherrschaft ist es, das Restaurant Traube im Sommer 2021 wieder zu eröffnen.

«Unser Restaurant bleibt wegen Renovations- und Umbauarbeiten bis Sommer 2021 geschlossen», heisst es an der Türe des Restaurants Traube an der St. Gallerstrasse in Buchs. Der Pachtvertrag der früheren Besitzer Norma und Richard Gehin-Keel ist ausgelaufen. «Schön war die Zeit. Wir durften (...) viele schöne Momente in der Traube erleben», schreiben sie auf der Webseite. «Nun ziehen wir wieder in die Westschweiz, um dort eine neue Herausforderung anzunehmen.»

Schon vor zwei Jahren hat die Katvan Immo AG das denkmalgeschützte Gasthaus Traube wie auch die alte Scheune daneben gekauft. Die Buchser Immobilienfirma, die Katharina Schertler Secli und Ivan Secli 2016 gründeten, brachte dadurch jenes Areal wieder zusammen, das ursprünglich zusammengehörte. Ein unterirdischer Durchgang belegt dies.

Schon damals hatten sie ein Ziel: Sie wollen die «Traube» erhalten und daneben ein kleines Stadthotel realisieren.

Derzeit ist das Restaurant geschlossen.

Projekt liegt bei der Bauverwaltung öffentlich auf

Zwei Jahre haben sich die neuen Besitzer Zeit gelassen für die Planung – nun sind die Visiere gestellt und das Projekt liegt derzeit und noch bis 15. September im Rathaus Buchs öffentlich auf. Das altehrwürdige Gasthaus soll umgebaut und in verschiedenen Bereichen saniert werden. Dabei werden von der kantonalen Denkmalpflege hohe Ansprüche an die Erhaltung gewisser baulicher Elemente gestellt.

Die alte Scheune wird abgebrochen. Erhalten bleibt davon der Gewölbekeller und die unterirdische Verbindung mit dem Gasthaus. Anstelle der Scheune wird ein viergeschossiger Hotelbau gebaut. In 14 Zimmern können dort künftig Gäste übernachten. Der Zeitplan der Bauherrschaft ist ehrgeizig.

Katharina Schertler Secli. Lisa Jenny

Der Baustart soll erfolgen, sobald die Bewilligung vorliegt, sagt Katharina Schertler Secli, Verwaltungsratspräsidentin der Katvan Immo AG. «Unser ehrgeiziges Ziel wäre es, im Sommer 2021 das Restaurant Traube wieder zu eröffnen, jedoch noch ohne den Gastgarten. Es würde uns sehr am Herzen liegen, das Restaurant dann wieder öffnen zu können – das hängt nun aber auch vom Bewilligungsverfahren ab.» Im Frühsommer 2022 soll dann der Gastgarten dazukommen. «Die Eröffnung des Hotels wäre für Spätherbst 2022 geplant, aber das ist ein sehr ‹steiler› Plan».

Hier soll bis Ende 2022 das Hotel Traube entstehen. Corinne Hanselmann

Restaurant ist künftig rollstuhlgängig

Es ist geplant, im bestehenden Gasthausgebäude Küche, Gastraum und Wohnung wieder auf Vordermann zu bringen, zu erneuern und teilweise neu zu organisieren. «Wir wollen im Raumkonzept etwas Ordnung schaffen und die ‹Traube› zumindest teilweise rollstuhlgängig machen», erklärt Katharina Schertler Secli.

«Der Gastraum und der Saal sind künftig auch mit Rollstuhl zugänglich, und es gibt neu auch ein rollstuhlgängiges WC.»

Die «Traube »ist historisch wertvoll. PD

Der Saal, der historisch wertvoll ist, wird vor allem akustisch verbessert. Seit dem Projektstart arbeitet die Bauherrschaft eng mit der kantonalen Denkmalpflege zusammen.

«Wir haben abgeklärt, worauf der Denkmalschutz Wert legt und was wir erhalten müssen beim Umbau.»

Nebst dem Saal muss auch der grosse Gewölbekeller unter der alten Scheune erhalten bleiben. Dieser wurde früher genutzt, um Eis zu lagern, um das Bier zu kühlen, weiss Schertler Secli. Früher befand sich in der «Traube» nämlich eine Brauerei. Es ist angedacht, diesen Gewölbekeller künftig für Apéros und Ähnliches zu nutzen.

Geschichte des Gasthauses Traube In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erbaut, überstand die Brauerei und Taverne den grossen Dorfbrand im Jahr 1939. Bis ins Jahr 1881 dienten die Räumlichkeiten im Parterre dem Brauereibetrieb als Sudhaus und Kühlschiff. Erst nach der Auslagerung der Brauerei wurden der prägnante Speisesaal und das Restaurant erstellt. Der Speisesaal beeindruckt mit einer wundervollen Jugendstilausstattung. Die kunstvollen Täfer, Wandbilder und Dekorationsmalereien datieren aus dem Jahr 1884. Im Jahr 1977 konnte der Saal, unter Mitwirkung der Denkmal- und Kulturpflege, umfassend renoviert werden.

Oberhalb des heutigen Speisesaals befindet sich der alte Gerichtssaal, in dem bis 1904 das Bezirksgericht Werdenberg tagte. (Quelle: Kulturweg Buchs)



Der ganze Aussenbereich der «Traube» wird umgestaltet. Dort, wo jetzt der Gastgarten ist, gibt’s künftig Parkplätze und dort, wo jetzt parkiert wird, soll ein grosser Gastgarten entstehen. Zur reibungslosen Bedienung der Gäste im Freien wird zwischen Gasthaus und Weiher ein eigenes kleines Gebäude mit Aussentheke gebaut.

Der zukünftige Pächter steht schon fest

Den zukünftigen Pächter für Restaurant und Hotel hat die Katvan Immobilien AG bereits gefunden. Wer dies ist, sei derzeit aber noch nicht spruchreif.

Das Hotel ist in erster Linie für Kurzaufenthalte konzipiert. Die meisten der 14 Zimmer sind Doppelzimmer.

«Grundsätzlich gehen wir nicht davon aus, dass Gäste hier zwei Wochen Ferien machen.»

Eher werden wohl Leute kommen, die das Städtli Werdenberg besuchen oder Wanderungen machen wollen, oder geschäftlich in der Region zu tun haben und hier einen Kurzaufenthalt buchen, so Schertler Secli.

«Traube» soll ein Begegnungsort bleiben

Im Erdgeschoss des Hotels gibt es einen Essraum und eine kleinere Küche. «Aktuell ist geplant, Hotel und Restaurant als Gemeinschaft zu führen. Sollte dies künftig mal getrennt werden, könnte das Hotel auch eigenständig funktionieren und das Frühstück aus der eigenen Küche servieren», sagt die Verwaltungsratspräsidentin.

Hinter dem Gasthaus Traube soll anstelle der alten Scheune ein Hotel mit 14 Zimmern entstehen.

Zudem sei der Essraum im Hotel multifunktional. «Unsere Idee wäre, dass die ‹Traube› bleibt, was sie immer war. Ein Begegnungsort mit Stammtisch, wo der Buchser sein Bier trinken kann, wo man auch mal in der Überhose einen Wurstsalat essen gehen kann, und mit Saal, in dem es eher etwas gehobenere Küche gibt. Wir träumen davon, dass der Essraum im Hotel ein schöner Ort wird, wo man am Sonntagnachmittag einen guten Kuchen und Kaffee bekommt und wo sich abends Menschen mittleren Alters treffen können, ohne donnernde Musik um die Ohren. Ein Ort, wo man einfach ‹höcklen› kann, wo man nach dem Kino hin kann, einen guten Wein und vielleicht ein kaltes Plättli erhält. Es gibt in Buchs nach 22 Uhr kaum mehr ein Angebot, das zu unserem Alter passt», erzählt Katharina Schertler Secli von ihren Ideen. Am Schluss sei dies aber natürlich der Freiraum des Pächters, was er daraus mache.

«Das sind lediglich unsere Ideen und Wünsche und so haben wir auch den Pächter ausgewählt.»

Die Bau- und Investitionskosten sind noch nicht abschliessend berechenbar, weil im Moment der Baueingabe wenig Materialisierung bestimmt und auch noch viel Anderes offen ist, sagt die Bauherrin. Sie betont, dass es sicher kein Rendite-Objekt sei. «Das ist nichts, was man macht, um daran zu verdienen. Uns ist es ganz wichtig, dass hier ein junger Pächter eine Chance erhält, für Buchs und Umgebung ein tolles Lokal zu betreiben.»

Alles anzeigen

Für Büetzer, Business- Kunden und Gourmets

Während zahlreiche Restaurants in der Region schliessen, glauben Katharina Schertler Secli und Ivan Secli an ihr Lokal. «Die ‹Traube› hat viel Potenzial, steht mitten im Ort und ist ein schönes Lokal. Es gibt nur noch wenige Restaurants in Buchs und Umgebung, in denen man in netter Atmosphäre einkehren kann, wo man sich mittags mit Business-Kunden oder abends mit einer Runde Gourmets wohlfühlt, die feines Essen und guten Wein schätzen.»

Mehrere solcher Lokale haben in den vergangenen Jahren geschlossen. Als Beispiele nennt sie den «Schneggen», das «Gecco» und die «Alte Mühle».

«Wir wollen verhindern, dass auch der nächste solche Ort zu geht.»

Die Katvan Immo AG, die es seit 2016 gibt, sucht immer wieder Objekte, die «beziehungsfördernd» sind. «Eine Beiz ist dies per se und quasi der Nährboden von Beziehungspflege. Wenn nicht in der Beiz, wo dann», so Katharina Schertler Secli.

«Würde das Restaurant Traube geschlossen, wäre das für Buchs eine grosse Lücke.»