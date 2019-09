Eine Zeitreise zu «Friedrichs Verhängnis» auf Schloss Werdenberg Ein 14-köpfiges Ensemble spielte auf Schloss Werdenberg eine Geschichte aus dem Jahr 1290 nach. Christian Imhof

Die Darsteller machten einen hervorragenden Job und verzauberten die Zuschauer. (Bild: Christian Imhof)

Am Freitag- und Samstagabend fand auf Schloss Werdenberg die «Reenactment-Führung» des Stücks «Friedrichs Verhängnis» statt. Diese Wiederaufführung von konkreten geschichtlichen Ereignissen entpuppte sich als Publikumsmagnet, was nicht nur dem tollen 14-köpfigen Ensemble, sondern auch dem Grabserberger This Isler geschuldet war, welcher sich als ein humorvoller Entertainer entpuppte, der es leichtfüssig schaffte, durch Aktualität etwas Schalk ins Stück zu streuen.

Kurz nach acht Uhr begann alles im Bistro vom Schloss Werdenberg. Erzähler und Reiseführer This Isler startete mit einer Einordnung der Geschichte, welche sich tatsächlich im Jahr 1290 auf Schloss Werdenberg zugetragen hat. Während das bunt durchmischte Publikum gebannt an seinen Lippen hing, wurde sein Vortrag abrupt unterbrochen. Eine Dienstmagd brauste durch die Tür und sagte, es sei etwas Schlimmes geschehen.

Suizid, Mord oder nur ein Unfall?

Alles wirkte plötzlich so, als ob die Zuschauer in einer ganz anderen Welt erwacht wären, denn im Schlosshof standen wie von Geisterhand hergezaubert Gestalten aus dem Mittelalter. Alle Blicke richteten sich augenblicklich auf eine Leiche in ihrer Mitte. Da war doch tatsächlich der wohl berühmteste Gefangene Werdenbergs, Bischof Friedrich von Montfort aus Chur über die Aussenmauer der Burg abgestürzt. Um erklären zu können, wie es soweit kommen konnte, wurde die Uhr erneut um ein paar Jahre zurückgedreht und die Geschichte in den unterschiedlichen Etagen des Schlosses neu aufgerollt.

Mittelalterflair im Hier und Jetzt

Die 14 weiblichen und männlichen Darsteller machten einen hervorragenden Job, denn sie erzählten nicht nur die Geschichte des tragischen Endes des Bischofs nach, sie versuchten, auch immer wieder mal in den richtigen Momenten die Zuschauer einzubinden. So zeigten beispielsweise die Wachen, wie man mit Hellebarden umgeht oder wie schwer eine Kettenhaube ist, wenn man sie den ganzen Tag trägt. Auch wenn im Mittelalter nicht immer alles so zivilisiert war, wie es heute ist, vermittelten die Schauspieler das Bild, dass auch damals gerne gefestet wurde, bei Wein, Essen und Musik.

Um weiterhin nah am Original zu bleiben, wurden die Geschichtsinteressierten in die Küche geführt, wo auf den gedeckten Tischen Brot, Käse und Landjäger zum Verzehr bereit lag. Die kurze Pause kurz vor Ende des Stücks wurde mit Harfen- und Geigenmusik begleitet.

Sicherheit geht vor: Lift statt Bettlaken

Als dann ein Wächter nach dem ersten Stück reinrief: «Was für geile Musik!» musste This Isler intervenieren, denn den Begriff «geil» gab es damals noch gar nicht.

Auch im Dachstock stoppte er die Handlung kurz und bemängelte, dass wenn sich jetzt der Bischof an einem Laken durch das Fenster abseilen wolle, das nicht gerade Suva-konform sei. Unter grossem Gelächter wurde dann der Warenlift als Sicherheits-Back-up verwendet und es kam beim waghalsigen Stunt niemand zu Schaden.

Die Vorführung war nicht nur bloss für Geschichtsbegeisterte eine echte Entdeckung. Das Stück in den alten Gemäuern mischte Humor, Krimi, damals und heute zu einem nicht gerade alltäglichen Gesamtwerk, welches kaum Wünsche offen liess und die Zuschauer verzauberte. Könnte man nicht noch mehr Sagen in dieser Art nacherzählen?