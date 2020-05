«Eine Schnittblume ist eine tote Blume»: Die Buchser Künstlerin Anna Shesterikova über ihre Ausstellung «Planet der Blumen» Anna Shesterikova stellt ihre Blumenbilder unter dem Titel «Planet der Blumen» bis 12. Juni in der St. Galler Kantonalbank in Buchs aus. 10.05.2020, 15.52 Uhr

Die Buchserin Anna Shesterikova stellt ihre Bilder in der St. Galler Kantonalbank aus. Bild: PD

(pd) Bei der Ausstellung «Planet der Blumen», die vom 8. Mai bis 12. Juni in der Filiale der St.Galler Kantonalbank AG in Buchs stattfindet, trifft das Publikum auf eine grosse Reihe emotionaler, lebendiger Gemälde, wie die St.Galler Kantonalbank in ihrer Medienmitteilung schreibt. Die Bilder stammen von der Buchser Künstlerin Anna Shesterikova und sind in der Schalterhalle der St.Galler Kantonalbank in Buchs ausgestellt.

Ein Aufruf zum Nachdenken

«Blumen sind wie die Überreste des Paradieses auf Erden. Sie sind ein direkter Ausdruck der natürlichen Formvollendung. Blumen haben schon immer Dichter und Künstler inspiriert, bringen Schönheit und Harmonie in unsere Welt», schreibt die St.Galler Kantonalbank weiter.

Hell und zart, gross und klein – Blumen lassen sich auf jedem Bild der Künstlerin wiederfinden. Anna Shesterikova bildet nur natürliche Blumen inmitten der Natur ab. «Eine Schnittblume ist eine tote Blume, aber die Energie des Lebens ist mir wichtig», sagt die Buchserin Anna Shesterikova.

Diese Ausstellung ist neben einer visuellen Anregung auch ein Aufruf zum Nachdenken. «Heute hängt es von jedem Menschen ab, ob unsere Erde ein Planet der Blumen wird oder sich in eine Wüste verwandelt. Ein einzelner Mensch kann nicht die ganze Welt verändern. Aber er kann die Welt um sich herum verändern und sie schöner machen, indem er Bäume oder Blumen pflanzt», sagt die Künstlerin.

Und wenn es mal im Leben regnet, so regt die Künstlerin den Betrachter an, sich auf die Blumen zu konzentrieren, die dank dieses Regens blühen werden.

Anna Shesterikova lebt und arbeitet seit 2001 in der Schweiz. 1993 absolvierte sie eine höhere Kunstausbildung an der Fakultät für Angewandte Kunst der Staatlichen Textiluniversität in Moskau. Sie unterrichtet Zeichnen und Malen in ihrem Atelier in Buchs und nahm an mehr als 60 internationalen Ausstellungen teil. Ihre Bilder befinden sich in Kunstsammlungen in verschiedenen Ländern der Welt.