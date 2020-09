Sicherheit für die Gemeinde Sennwald: Neue Etappe der Aufforstung am Stauberenfirst und auf Alp Rohr wurde gestartet

In den drei Projektperimetern Saxer Heuberge, Stauberenfirst und Alp Rohr wurden seit 1990, dem Projektstart, 7458 Dreibeinböcke erstellt. Dabei wurde eine Fläche von 835 Aaren verbaut. Es entstanden 1329 Meter Schwellen. Im Gebiet Stauberenfirst wurden 27 Laufmeter Schneerechen gebaut. Aufgeforstet wurde bisher eine Fläche von 715 Aaren. Die Forstequipe unter der Leitung von Vorarbeiter Othmar Gubser hat in all den Jahren 30499 Pflanzen gesetzt und für ihre Arbeiten im unwegsamen, steilen Gelände 4928 Meter Bewirtschaftungswege gebaut. 36 Aaren wurde als Freihalteflächen ausgeschieden.

Von 1990 bis 2019, also während der ersten fünf Generationen des Aufforstungs- und Verbauungsprojekts Stauberen, wurden rund 4,8 Millionen Franken verbaut. Bund und Kanton übernahmen rund 75 Prozent der Kosten. (she)