Eine Königin geniesst die Arbeit auf der Alp als Sennin und Käserin unter den Geissen Bald endet der arbeits- und erlebnisreiche Alpsommer für Alexandra Jenny unter 300 Ziegen auf der Alp Malschüel. Die amtierende Geissenkönigin schwärmt von der Teamarbeit und der Zeit mitten unter ihren Lieblingstieren. Ramona Riedener 07.09.2020, 11.29 Uhr

Von den intelligenten, neugierigen und anhänglichen Tieren ist die 22-jährige Geissenkönigin schon seit ihrer Kinderzeit fasziniert. Bilder: Ramona Riedener

Der Weg ins Geissenparadies ist schmal und steinig. Nicht geeignet für schnittige Sportwagen und städtische Autofahrer. Es sind eindeutige Zeichen, bestenfalls empörte Blicke, welche die Wanderer den Zeitgenossen zuwerfen, die es wagen, diese Idylle der Natur zu stören.

Inmitten einer herrlichen Bergwelt und von 300 Ziegen

Am Ziel, der Alp Malschüel angekommen, tut sich eine herrliche Bergwelt auf. Rund 300 Geissen verbringen hier den Alpsommer und mit ihnen Alexandra Jenny, die Sennin und amtierende Geissenkönigin. Die rund 380 Hektaren umfassende Alp liegt oberhalb von Buchs, auf einer Höhe von 1470 bis 2300 Meter über Meer und ist eine der grössten Geissenalpen der Schweiz.

Die Geissenkönigin fühlt sich inmitten der Tiere sichtlich wohl.

Sie liegt zwar auf dem Gemeindegebiet von Sevelen, ist aber im Eigentum der Ortsgemeinde Buchs und gepachtet vom Verein Ziegenfreunde und den Gebrüdern Kuhn Libingen. Neben den 300 Ziegen werden auf Malschüel noch etwa 200 Rinder (Kuhn) gesömmert. Mit zwei Hirten, einem Praktikanten sowie dem Rinderhirt lebt und arbeitet Alexandra Jenny seit Ende Mai auf der Alp Malschüel.

Von Kindesbeinen an eine Geissennärrin

«Ich bin sozusagen hier hinter den Tannen aufgewachsen», sagt Alexandra Jenny. Die Bauerntochter aus Sevelerberg ist eine richtige Geissennärrin. Die intelligenten, neugierigen und anhänglichen Tiere haben es der 22-Jährigen schon als Kind sehr angetan.

In der Nähe am Sevelerberg aufgewachsen, ist Alexandra Jenny begeistert von der heimischen Bergwelt.

Ihr Partner, den sie vor drei Jahren auf einer Alp kennen gelernt hat, teilt ihre Leidenschaft: Das junge Paar besitzt inzwischen eine Herde von 50 Geissen.

Wegen Corona ein Jahr länger im Amt

Wenn es langsam wärmer wird, hält nichts mehr die Landschaftsgärtnerin an ihrem Wohnort im Flums. Dann zieht es sie förmlich hinauf auf eine Alp. Geradezu perfekt war es, als eine Sennin für die Geissenalp gesucht wurde – denn sie ist nicht nur Geissennärrin, sondern amtierende Geissenkönigin. Der Jauchzer war damals nicht zu überhören, als Alexandra Jenny an der Olma 2018 zur neuen Geissenkönigin gekrönt wurde. Für die Bauerntochter ging damit ein Traum in Erfüllung.

Am der Olma 2018 wurde Alexandra Jenny zur Geissenkönigin gekürt. Weil es heuer keine Olma gab bleibt sie ein weiteres Jahr im Amt. Bild: Martin Brunner

Zwei Jahre lang darf sie nun als Botschafterin die Geissen und ihre Produkte schweizweit an zahlreichen Anlässen vertreten. Jetzt würde sich die Amtszeit der Geissenkönigin langsam dem Ende zu neigen. Doch da die beliebteste Ostschweizer Herbstmesse dieses Jahr ausfällte, bleibt die 22-Jährige weiter im Amt.

Auf Poleposition vor dem Melkstall

Vor einem tiefblauen Himmel ziehen schneeweisse Wölkchen vorbei. Atemberaubend ist der Panoramablick von diesem bezaubernden Fleckchen Erde auf die umliegende Bergwelt und das Rheintal. Weit entfernt ist helles Glockengeläut zu hören. Dann tauchen auf dem Hang weisse, braune und gefleckte Punkte auf, die immer näher kommen.

Neugierig schaut der Ziegenbock zum Stallfenster hinaus.

Leichtfüssig überwinden die Geissen das letzte, steile Wegstück bis zum Mittelsäss, wo sie in ein Gehege geschleust werden, um auf das Melken zu warten. Dort entsteht ein dichtes Gedränge aus Geissen verschiedener Rassen mit unterschiedlichem Aussehen und Temperament. Die einen warten geduldig, ruhen sich aus vom sommerlichen Tag auf der Weide. Andere hegen einen kleinen Machtkampf aus – oder ist es nur Spiel? Für die Damenwelt bietet sich eine gute Gelegenheit, mit dem feschen Geissbock zu flirten, der da zum Stallfenster rausschaut.

Nachdem sich die Tiere aus der Poleposition in Zwölfergruppen einen Platz im Melkstand gesichert haben, dauert die Prozedur nur gerade fünf Minuten. Die Melker reinigen zuerst die Euter und setzen dann die Melkmaschinen an die Zitzen der Tiere. Danach fliesst die Milch in einem Schlauch über die Leitung in den gekühlten Milchtank. Rund zwei Stunden dauert es, bis alle Geissen gemolken sind.

Aus der Königin wird die Käserin

Unten in der Alphütte Untersäss wartet Alexandra Jenny bereits auf die frische Geissenmilch. Nach dem Funkspruch der Melker fliesst diese innerhalb von sieben Minuten durch eine Leitung von der oberen in die untere Hütte. Hier beginnt das Handwerk der Käserin: Die Milch wird zuerst thermisiert und anschliessend verkäst. Daraus entsteht halbharter Ziegenkäse, den die Sennin danach im Keller mit viel Liebe und Sorgfalt hegt und pflegt. Neben dem Halbhartkäse produziert sie auch Joghurt und Frischkäse.

Aus der Geissenkönigin wird auf der Alp Malschüel auch eine Käserin.

Geissenmilchprodukte liegen voll im Trend. Die Köstlichkeiten von der Alp Malschüel kommen später in die Vitrinen der Fachgeschäfte, wo sie bei den Konsumenten grosser Beliebtheit erfreuen.

Eine Sieben-Tage-Woche mit viel Teamarbeit

Der Tag auf der Alp Malschüel beginnt frühmorgens und endet abends spät. Neben dem Käsen ist die Sennin für die Verpflegung des Teams, für die Schweine und allerlei andere Dinge verantwortlich. «Hier gibt es immer was zu tun. Wir sind ein Team. Wenn ich mit Käsen fertig bin, mache ich den Haushalt, helfe ich beim Melken, räume auf oder repariere irgendwas», sagt die sympathische Frau, umringt von ihren Lieblingstieren.

Eine der Geissen lässt nicht locker, bis die Geissenkönigin ihr die gewünschte Streicheleinheit schenkt. «Ich wusste, was mich hier erwartet. Ich geniesse den Sommer hier, die wunderschöne Natur, die Ruhe. Die Arbeit macht mir nichts aus. Am Abend, wenn wir mit der Arbeit fertig sind, sitzen wir oft noch zusammen, plaudern, jassen oder machen Musik.»

Wenn demnächst der Alpsommer nach zirka 100 Tagen zu Ende geht, zieht die Sennin mit ihren Geissen und vielen unvergesslichen Erinnerungen wieder ins Tal.