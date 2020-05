Klägliche Beute trotz viel Tamtam: Kreisgericht verurteilt mehrfachen Einbrecher zu sieben Monaten Haft bedingt Das Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland verhängt eine Haftstrafe für einen Dieb. Er hatte über mehr als zehn Jahren hinweg rund 20-mal eingebrochen. Reinhold Meier 19.05.2020, 16.13 Uhr

Bild: PD

(pd) Der Mittsechziger hatte sich auf Objekte konzentriert, die unbewacht schienen und leichte Beute versprachen, Firmen, Vereinslokale oder Einrichtungen. Dabei raffte er, von einer Ausnahme abgesehen, insgesamt jedoch über all die Jahre nur kärgliche 5400 Franken an Beute zusammen. Der hinterlassene Sachschaden betrug mit über 16400 Franken hingegen mehr als das Dreifache.

Raffinesse bei den Einbrüchen? Fehlanzeige

So widmete sich der Einheimische anfänglich etwa zwei Schützenhäusern, einem im Raum Sargans und einem im Raum Buchs. Bei Sargans stieg er über einen Tisch durchs WC-Fenster ein und suchte nach Barem, bei Buchs zertrümmerte er eine Scheibe und suchte im Innern nach der Kasse. Beim ersten Bruch fand er 300 Franken in der Schatulle der Jungschützen, beim zweiten Mal raffte er 754 Franken zusammen. Die Höhe des Sachschadens von 1500 respektive 2000 Franken belegte die offenbar kaum ausgeprägte Raffinesse seines Vorgehens.

Später weitete er seine stupide Tätigkeit auch auf andere Bereiche des Kantons aus und ging in Arbon wie in Schiers gar über die Kantonsgrenze, wenn auch hier stets wenig gewinnbringend. In der Regel zerschlug er Glastüren oder Fenster und suchte Geld oder, was sich Geld machen liess.

Die Liste seines Vorgehens wirkt dabei eher planlos. Mehrfach stahl er sich nach Einbrüchen mit bloss zweistelligen Summen davon, mit 10, 40 oder 50 Franken, manchmal blieb es gar beim reinen Sachschaden, weil es im Objekt einfach nichts zu holen gab. Nur einmal hatte er «Glück», als er in einem Entsorgungsfachmarkt den Tresorschlüssel offen herumliegend vorfand. 3300 Franken lagen im Safe, bevor er diesen dankbar ausräumte.

Kupfer geklaut, Kollegen ausgenommen

So richtig Kasse machen konnte er nur einmal in einer Produktionshalle für Kühlschränke und später beim Abzocken eines Kollegen. Bei der Kühlschrankfabrik musste er sich dazu aber fast die Lunge aus dem Hals hecheln, galt es doch, eine volle Tonne Kupfer wegzuschleppen. Dazu habe er die Hilfe mindestens einer weiteren Person gebraucht, war sich die Anklage sicher, sie blieb aber unbekannt.

Der Wert des kostbaren Metalls lag bei fast 20000 Franken. Später richtete sich sein Mitnahmetrieb auf einen Kollegen, bei dem er gelegentlich übernachtete. Mit dessen Bankkarte bezog er achtmal Beträge, die er in die eigene Tasche steckte. Der vertrauensselige Kollege schickte ihn einmal sogar auf die Bank, um für ihn eine Einzahlung zu tätigen, doch der Angeklagte verschwand auch mit diesem Betrag, insgesamt hat er dem Opfer 8600 Franken entwendet.

Sieben Monate bei zweijähriger Probezeit

Vor Gericht ist der Mann nicht erschienen, sein Anwalt erklärte sich aber einverstanden, in Abwesenheit zu verhandeln. Der Beschuldigte hatte sich zuvor geständig gezeigt, sein amtlicher Verteidiger plädierte denn auch auf schuldig und eine eher milde, bedingte Geldstrafe in Höhe von 120 Tagessätzen à 10 Franken. Die Anklage wollte hingegen eine bedingte Haftstrafe sehen, zwölf Monate bei dreijähriger Probezeit.

Das Gericht fällte unter Berücksichtigung der Umstände letztlich eine etwas geringere Haftstrafe aus, sieben Monate bei zweijähriger Probezeit. Zusätzlich werden eine Busse über 200 Franken fällig und, wohl etwas schmerzlicher, Verfahrenskosten von über 20000 Franken.

Zudem wurde er bei der Zivilforderung seines Kollegen behaftet und muss diesem rund 10000 Franken retour zahlen. Die weiteren Zivilforderungen, namentlich die rund 20000 Franken wegen des Kupferdiebstahls, wurden auf den Zivilweg verwiesen.