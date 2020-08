«Eine Hommage an unsere Vorfahren»: Wie neues Leben in die ehemalige Textilfabrik K. Hartmann in Azmoos zurückkehrt An der Gonzenstrasse 1 ratterten einst Webmaschinen im Fabriksaal, im Atelier wurde Textildessins gezeichnet und in den Büros und im Telefonzimmer war die Administration tätig. Nun entstanden im Gebäudekomplex acht teilweise unkonventionelle Wohnungen und Lofts. Heini Schwendener 20.08.2020, 15.46 Uhr

Helene Mindel und Karl Hartmann haben den Schriftzug der ehemaligen Fabrik auf dem renovierten und umgenutzten Gebäude erhalten. Bild: Heini Schwendener

Wäre für die Bauherrschaft die Gewinnmaximierung im Zentrum gestanden, dann wäre der alte Gebäudekomplex der ehemaligen Weberei K. Hartmann Textile-Dessins an der Gonzenstrasse 1 in Azmoos wohl dem Erdboden gleichgemacht worden und einem Neubau gewichen. Doch Karl Hartmann und seine Schwester Helene Mindel – sie bilden die dritte Generation der Textilfamilie Hartmann – wollten die Aussenhüllen dieses Industriekomplexes weitgehend erhalten.



Selbst der Haupteingang und das Entrée mit einem Fenster aus bunten Gläsern, wurden im Originalzustand belassen. Im Fabriktrakt entstanden unkonventionelle Lofts. Über dem Wohn- und Essbereich wurden in der rund fünf Meter hohen Halle Galerien erstellt mit Schlafraum und Badezimmer.

Loft im Fabriktrakt: Eine Treppe führt hinter der Küche auf die Galerie, wo sich Schlafzimmer und Bad befinden. Bild: Heini Schwendener

Auch im Atelier- und Bürogebäude wird fortan gewohnt, insgesamt sind ab September drei Wohnungen in der «Wohnfabrik Atelier» und fünf Wohnungen/Lofts in der «Wohnfabrik Fabrikhalle» entstanden.

Blick vom neu errichteten Balkon auf den Fabriktrakt der ehemaligen Weberei, in dem unkonventionelle Lofts entstanden sind. Bild: Heini Schwendener

1955 gegründet

Karl Hartmann, der Grossvater von Karl Hartmann und Helene Mindel, hatte 1955 die Weberei K. Hartmann in Azmoos gegründet. Sie wurde in zweiter Generation, wieder von einem Karl Hartmann, bis ins Jahr 1996 weitergeführt.

Aufnahme aus den Anfängen der Textilfabrik K. Hartmann Textile-Dessins in Azmoos. Sie wurde 1955 gegründet. Bild: PD

Karl Hartmann erinnert sich:

«Danach war mein Vater aber noch immer jeden Tag im Büro. Über einen Umbau liess er nicht mit sich reden.»

Karl Hartmanns Vater ist 2014 gestorben. Als die Kinder die Liegenschaft übernahmen, war ihnen sofort klar, dass sie nicht abgerissen sondern sanft renoviert und umgebaut wird. Für Karl Hartmann ist der Umbau, der im Februar 2019 begonnen hat und nun vor dem Abschluss steht, «eine Hommage an unsere Vorfahren».



«Der Fabrikgroove muss erhalten bleiben»

Ziel sei es gewesen, den industriellen Charakter der Liegenschaft zu erhalten und gleichwohl in den historischen Gebäudehüllen moderne und teilweise unkonventionelle Wohnräume zu realisieren. «Der Fabrikgroove muss erhalten bleiben», lautete der Auftrag an den Architekten.

Der Bauherr hat mit der sanften Renovation der Liegenschaft nicht nur der unternehmerischen Leistung seiner Vorfahren Tribut gezollt. Karl Hartmann fühlt sich der ehemaligen Textilfabrik an der Hauptstrasse in Azmoos auch emotional stark verbunden. Auf dem Höhepunkt beschäftigte die Firma K. Hartmann Textile-Dessins zwischen 20 und 30 Leute.



Historische Aufnahme: Blick ins Atelier der K. Hartmann Textile-Dessins in Azmoos. Bild: PD

Schon als kleiner Bub war Hartmann dort häufig anzutreffen. Die Hartmann-Kinder konnten in der Fabrik zeichnen und haben die Ambiance in der Textilindustrie von klein auf erlebt und schätzen gelernt. Beim Karl der dritten Generation ging es so weit, dass er selber den Beruf des Patroneurs (Musterzeichner) erlernte, allerdings nicht im elterlichen Betrieb, «denn ich wollte auch einmal etwas anderes sehen», erinnert er sich zurück.

Bild: PD

Heute besitzt und führt der Textilfachmann das Bettenfachgeschäft Karl-H of Switzerland in Hausen am Albis. Die Hommage an die Vorfahren beim Umbau ging so weit, dass sogar der alte Schriftzug auf der Stirnseite des Ateliergebäudes in neuem Glanz erstrahlt.

Hartmann hat einige positive Reaktionen auf die sanfte Renovation aus der Bevölkerung zu hören bekommen. Es sei schön, dass dieser Zeuge der lokalen Textilgeschichte nicht einfach abgebrochen worden sei.

