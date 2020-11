«Eine Entdeckungsreise, bei der wir auch Grenzen testen»: Beim Werdenberger «Fabriggli» durften Kursteilnehmer in verschiedene Rollen schlüpfen Das Kleintheater Fabriggli musste seine Eigenproduktion vom November absagen. Stattdessen bietet es verschiedene Schauspiel-Workshops an. Am Sonntag fand der erste Workshop statt und stiess auf positive Resonanz. Alexandra Gächter 17.11.2020, 05.00 Uhr

Als das Fabriggli im Februar seinen 40. Geburtstag feierte, erfuhr das Kleintheater, dass bei den Schauspielern in der Region ein Bedürfnis nach Weiterbildung besteht. Die Idee wurde aufgenommen, denn damit schlägt das Fabriggli zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen kann man den Schauspielern ihren Wunsch erfüllen, zum anderen hilft es dem Kleintheater geeignete Darsteller für künftige Eigenproduktionen zu finden.

«Es ist schön, wieder einmal neue Gesichter bei unseren Produktionen dabei zu haben. Das gibt uns auch etwas mehr Sicherheit. Denn unser Pool an Schauspielern deckt sich mit demjenigen der umliegenden Theater, wie das Alte Kino Mels, das Diogenestheater Altstätten und die Freilichtbühne Rüthi. Das macht es in manchen Jahren schwierig, genügend Mitspieler zu finden», sagt Ruth Kühne, die Leiterin der Fabriggli-Eigenproduktion.

Drei Kurse ausgeschrieben

Da im August die diesjährige Eigenproduktion aus verschiedenen Gründen verschoben werden musste, wurde die Idee von den Schauspielworkshops vom Fabriggli aufgegriffen. Den Theaterliebhabern der Region wurde also eine Möglichkeit geboten, ihrer Leidenschaft während eines Workshops nachzugehen.

Das Fabriggli-Team schrieb Ende September drei Kurse aus. Neben einem Clownkurs mit Lisa Suitner – sie hätte bei der Eigenproduktion 2020 Regie geführt – waren dies ein Schauspiel-Workshop mit Jessica

Matzig und ein Theater-Improvisationskurs mit Samuel Vetsch.

Teilnehmer reisten teilweise von weit her

Da der Clownkurs wegen zu wenigen Anmeldungen abgesagt werden musste, lud das Fabriggli am vergangenen Sonntag zum ersten Workshop ein. Zwölf Personen waren angemeldet, zwei mussten kurzfristig in Quarantäne. So trafen sich zehn theaterbegeisterte Personen aus den Regionen Werdenberg, Basel, Innerschweiz und Chur im Fabriggli.

Die Tatsache, dass nicht nur Teilnehmer aus der umliegenden Region den Workshop besuchten, zeigte, dass es für Theaterliebhaber offenbar ein Bedürfnis ist, sich auch während der Coronazeit ausdrücken zu können.

Die im Werdenberg aufgewachsene Jessica Matzig leitete den Workshop vom Sonntag. Sie absolvierte an der Universität Zürich einen Master in Klinischer Psychologie und studierte danach in London Schauspiel an der einzigen Schule, die sich auf «Movement Psychology» spezialisiert hat. Dabei geht es vor allem darum, wie sich psychologische Vorgänge im Körper manifestieren und sich bei der Figur zeigen.

«Eine wunderschöne neue Erfahrung»

Die Übungen, welche die Kursleiterin mit ihren Teilnehmern durchführten, waren körperlich intensiv und konnten für gewisse Personen auch gefühlsmässig intensiv werden. Die Kursleiterin sagte:

«Es ist eine Entdeckungsreise, bei der wir auch Grenzen testen.»

Durch die einfühlsame Art der gelernten Psychologin fühlten sich alle Teilnehmer wohl und konnten auch schwierigere Übungen gut meistern.

Auch ruhigere Übungen im Sitzen wurden während des Workshops durchgeführt. Alexandra Gächter

Den Kursteilnehmern gefiel diese Art von Workshop sehr, wie am Ende des Kurses unisono zu hören war. Eine der Teilnehmerinnen sagte: «Es war eine wunderschöne neue Erfahrung. Mit Jessica Matzig, die eine sehr angenehme Atmosphäre in der Gruppe kreiert, kann man ganz entspannt und fliessend die Grundlagen des Schauspielens lernen, in einer entspannten und spielerischen Art und Weise. Ich würde jederzeit wieder kommen.» Ein anderer Teilnehmer sagte:

«Die Fähigkeit der Kursleiterin, aufbauende Kritik zu üben, hat mich absolut überzeugt. »



Am Samstag, 21. November, findet im Fabriggli ein dritter und letzter Workshop mit dem Buchser Samuel Vetsch statt.