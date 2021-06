Buchs: EM-Spiele werden in fünf Restaurants und Bars übertragen

Buchs Im kleinen aber feinem Rahmen: Die Bahnhofstrasse wird 2021 zur Mini-Fanmeile Am 11. Juni ist der Anpfiff zur Europameisterschaft 2021. In fünf Buchser Beizen kann man live zuschauen. Pascal Aggeler 02.06.2021, 17.00 Uhr

Erinnerung an die WM-Meile im August 2018 in Buchs. Bild: Heini Schwendener

«Die EM-Aktivitäten 2021 in Buchs sollen im gemütlichen und kleinen Rahmen durchgeführt werden», sagt Harry Müntener von Marketing Buchs. Ob in der Gass, der Reflex Bar, dem Falken, im Ushuaia oder im Guarany – in diesen Buchser Baren können die kommenden EM-Fussballspiele mit Spannung live mitverfolgt werden. Dafür werden auf den Terrassen und den Innenbereichen bis fünf Bildschirme aufgestellt.