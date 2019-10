Eine der Schwestern ist eine Buchserin Die Verbundenheit zwischen Buchs und Anzio entstand bereits 1988.

Familie Wehrle, die sich bei dieser Gelegenheit wieder einmal getroffen hat: Vater August Wehrle mit seinen beiden Töchtern Silvia und Iris und den Enkeln Simon, Linda und Denis. (Bild: PD)

Damals hatten die Schwestern ein Haus in Rom. Mindestens einmal jährlich waren Gruppen aus der Pfarrei zusammen mit Pfarrer Erich Guntli dort zu Gast. Daraus entstand eine Verbindung, die bis heute anhält. Obwohl die Gemeinschaft klein ist, sind dort Schwestern aus der Deutschschweiz und der Westschweiz, aus Frankreich, Österreich und Italien dabei. Unter anderem auch Silvia Wehrli aus Buchs.

Eugenia Elisabetta gründete die Gemeinschaft

Die Gründerin Eugenia Elisabetta Ravasio erhielt 1932 eine Botschaft von Gottvater, in der dieser ihr mitteilte, dass er ein liebender Gott sei, der jeden Menschen, unabhängig von Rasse und Hautfarbe, Religion und Nationalität, wie sein eigenes Kind liebe. Diese Botschaft bekam sie zu einer Zeit, in der die Welt zerrissen war und auf den Zweiten Weltkrieg zusteuerte. Die Kirche hatte den Aufbruch des Zweiten Vatikanischen Konzils noch nicht erlebt. Die Italienerin hatte eine schwierige Kindheit aufgrund einer Frühgeburt und deren Folgen, wurde aber durch ihren Glauben, den ihr der Grossvater vorgelebt hatte, mit vier Jahren geheilt. Später vertieften sich ihre mystischen Erfahrungen.

Die 1907 geborene Frau trat mit 18 Jahren in eine Missionsgemeinschaft ein. Mit 27 Jahren wurde sie an deren Spitze berufen. Von 1935 bis 1947 wirkte sie als Generaloberin, als Leiterin. Zum Beispiel gründete sie in Afrika an der Elfenbeinküste ein Lepradorf im Urwald, um den Menschen, die dort zuvor auf Inseln ausgesetzt wurden, ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Diesen Ort gibt es noch heute. Er heisst Adzopé.

Jedes Jahr fahren Werdenberger nach Anzio

In den 60er-Jahren gründete sie eine eigene Gemeinschaft, die 1989 kirchlich anerkannt wurde. Seit da haben sich die Schwestern ganz der Einheit aller Menschen untereinander und mit Gott verschrieben und bieten Einzelnen oder Gruppen Gastfreundschaft an. Mittlerweile fahren jedes Jahr Firmgruppen aus der Seelsorgeeinheit Werdenberg nach Anzio, um den Glauben an diesem besonderen Ort aufzufrischen und die Gemeinschaft von Anzio kennen zu lernen. (pd)