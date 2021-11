Autofreier Samstag auf Bahnofstrasse Buchs

Buchs Autofreier Samstag: IG «Buchser Samstig» will Bahnhofstrasse beleben und Handel unterstützen Ab morgen Samstag bis im Februar 2022 sammelt eine Interessengemeinschaft Unterschriften für ihre Petition, mit der sie während der Sommermonate an Samstagen die Bahnhofstrasse autofrei machen will. Sie soll dann für Veranstaltungen aller Art zur Verfügung stehen. Thomas Schwizer Jetzt kommentieren 25.11.2021, 14.47 Uhr

Mitglieder der IG «Buchser Samstig»: Sie wollen mit ihrer Petition wissen, ob die Bevölkerung die Idee einer samstags autofreien Bahnhofstrasse mit vielfältigen Veranstaltungen unterstützt. Bild: Thomas Schwizer

Die IG «Buchser Samstig» ist sich bewusst: Nur wenn der Rückhalt in der Bevölkerung, sprich die Zahl der Unterschriften, für ihre Petition gross ist, hat sie eine gute Basis für Gespräche mit dem Handel und der Stadt über die Umsetzung der Idee einer temporär autofreien Zone. Mindestens 320 Unterschriften sollen es sein, die es auch für eine Gemeindeinitiative brauchen würde.

Die IG ist überzeugt, dass die Bevölkerung von nah und fern Zeit und Interesse daran hat, an diesen zentralen Ort zu kommen, wenn dort etwas los ist. Rolf Sturzenegger von der IG sagt, die Petition soll in erster Linie der Meinungsbildung dienen. «Wir fragen damit die Bevölkerung, ob sie Interesse an der Bahnhofstrasse als Platz der Begegnung hat.»

IG ist überzeugt von Mehrumsatz für den Handel

IG-Mitglied Michael Eberli ist wie die weiteren Vertreter sicher, dass es sich auch für den Handel lohnt, an Samstagen die Bahnhofstrasse autofrei zu machen. «Wir sind überzeugt, dass der Handel von regelmässigen Veranstaltungen für die Bevölkerung profitieren wird», betont die IG. Denn viele, die sich hier treffen, würden auch durch die Geschäfte schlendern und einkehren. Damit mehr Leute kommen, müsse aber das Drumherum stimmen.

Davon will die IG auch die Vertreter des lokalen Handels überzeugen. An einer ersten Information bei der Gruppe Handel erntete die Idee der an Samstagen autofreien Bahnhofstrasse zwar mehrheitlich Kritik (W&O vom 6. November 2021). Die IG ist dagegen überzeugt:

«Mehr Veranstaltungen im Zentrum führen zu mehr Besuchern und werden mittel- und längerfristig auch für den Handel und die Gastronomie einen Mehrumsatz geben.»

Ideen für mögliche Veranstaltungen sind gefragt

Die IG besteht aus Gastronomen an der Bahnhofstrasse und weiteren Buchserinnen und Buchsern. Parallel zur Unterschriftensammlung für ihre Petition erhoffen sie sich, dass die Bevölkerung, der Handel und Vereine auch viele Ideen für mögliche Samstagsveranstaltungen auf der autofreien Bahnhofstrasse liefern. Michael Eberli sagt:

«Es ist ein Wettbewerb der Ideen.»

Buchs soll mit vielfältigen Freizeit-, Einkaufs- und Unterhaltungsangeboten als «Open-Air-Einkaufszentrum mit Flair» positioniert werden.

Modeschau ist möglich

Die IG-Vertreter selbst haben grobe Ideen: eine Modeschau der örtlichen Kleidergeschäfte, Konzerte, Strassenkünstler, Strassencafés, einen Markt am Morgen, Spiel und Spass für Kinder, Vereine, die sich mit Aktivitäten präsentieren, oder einen Veloparcours.

Ein in der IG aktiver Wirt eines Lokals an der Bahnhofstrasse betont: «Wenn das Zentrum mit Veranstaltungen mehr Leute anzieht, wird auch mehr in der Gastronomie konsumiert und eingekauft.»

Es sollen möglichst wenig Kosten entstehen

Die verschiedenen Veranstaltungen sollten keine grossen Kosten verursachen und durch Einnahmen an den Veranstaltungen weitestgehend selbsttragend sein, sagte die IG. Für die Organisation zählt man auf die aktive Mitarbeit von Gastronomie, Handel, der Vereine oder anderer Veranstalter.

Die IG selbst würde gerne unterstützend wirken. «Wir bringen den Ball ins Rollen, weiterrollen müssen wir ihn mit allen potenziellen Veranstaltern gemeinsam», stellt die IG fest. Einzig in der Startphase werde es für Anlässe und insbesondere für die Bewerbung des neuen Angebots eine Investition brauchen. Hier hofft die IG auf die Unterstützung der Stadt und von Marketing Buchs, dessen Aufgabe ja die Bewerbung des Buchser Zentrums als Ort der Begegnung sei.

Ab Morgen werden Unterschriften gesammelt

Morgen Samstag startet die IG ihre Petition. Ihre Vertreter werden an der Bahnhofstrasse Unterschriften sammeln, im «Reflex», der «Z’Bar» und im «Guarany» liegen Unterschriftenbogen auf, unter der Adresse www.buchser-samstig.ch stehen Petitionsbogen zur Verfügung.