Rückblick 2020 Ein Werdenberger wird Regierungsrat: Beat Tinners Wahl überstrahlt alle anderen politischen Ereignisse Im Coronajahr kam es zum Lockdown für Teile der Wirtschaft und die Schulen schlossen vorübergehend. Das politische und wirtschaftliche Leben verzeichnete im Jahr 2020 trotzdem Höhepunkte. Es gab aber Regierungsrats- und Kommunalwahlen fast ohne Wahlveranstaltungen. Heini Schwendener 29.12.2020, 11.55 Uhr

19. April: Der Wartauer Gemeindepräsident Beat Tinner (FDP, Azmoos) wird vom St. Galler Stimmvolk im zweiten Wahlgang zum Regierungsrat gewählt. Ralph Ribi

Rückblick 2020 Unsere direkte Demokratie lebt von politischen Diskussionen, Wahl- und Abstimmungsveranstaltungen, von Aktionen auf den Strassen, von der Arbeit in den Behörden, Räten und Parlamenten – und von Leserbriefen.

9. Februar: Bertrand Hug und seine Frau Cornelia feiern gemeinsam den Wahlerfolg: Bertrand Hug wird zum Gemeindepräsidenten von Sennwald gewählt. 9. Februar: Petra Vetsch wird im zweiten Wahlgang zur Schulratspräsidentin von Sevelen gewählt. 8. März: Hans Oppliger (EVP, Frümsen) wird, nach vierjährigem Unterbruch, wieder in den Kantonsrat gewählt. 6. April: Symbolischer Spatenstich für das neue Kirchgemeindehaus neben der evangelischen Kirche Buchs. 19. April: Die Gamser Ortsbürgerinnen und Ortsbürger sagen deutlich Ja zum Verkauf des Gewerbeteils (Mitte) im WPG-Gebäude Karmaad an die politische Gemeinde. 27. April: Der Lockdown des Bundesrates wegen der Coronapandemie wird gelockert. Unter anderem können Bau- und Gartencenter ihre Türe wieder öffnen. Im Jumbo in Haag bilden sich Warteschlangen, da der Zutritt nur beschränkt möglich ist. 11. Mai: In den Schulhäusern, den meisten Läden und Restaurants kehrt nach dem Lockdown endlich wieder Leben ein. Allerdings gelten auch im Schulbetrieb, unser Bild zeigt ein Klassenzimmer in Wartau, die Abstandsregeln. 17. Mai: Der Grabser Souverän genehmigt den Baukredit von knapp 9 Millionen Franken für die Erweiterung des Oberstufenzentrums Kirchbünt. 2. Juni: Christian Lippuner (FDP, Grabs) bei seinem ersten Tag als Kantonsrat. In St. Gallen findet die erste Session der Legislatur 2020 bis 2024 statt. 6. Juli: Die Firma Merck – ehemals Sigma-Aldrich Chemie – investiert in Buchs 19 Millionen Franken für den Bau eines Laborgebäudes. Man trifft sich zum Spatenstich. 19. August: Adreas Wälti, CEO der Evatec AG in Trübbach, präsentiert stolz die Auszeichnung: Die Evatec ist Gewinnerin des Wirtschaftspreises «Prix SVC Ostschweiz 2020». 1. September: An der Fassade der ehemaligen NTB in Buchs wird der Schriftzug des neuen OST Campus Buchs angebracht. Er ist Teil der OST - Ostschweizer Fachhochschule. 24. September: Die für 12,1 Millionen Franken erweiterte Schulanlage Gadretsch wird der Gemeinde Sevelen übergeben. 27. September: Eduard Neuhaus, bisher Seveler Gemeinderat, wird zum neuen Gemeindepräsidenten gewählt. 27. September: Roger Widmer wird zum neuen Schulratspräsidenten von Wildhaus-Alt St. Johann gewählt. 27. September: Neuer Schulratspräsident von Grabs wird Hansjürg Vorburger. PD 5. Oktober: Der Wartauer Gemeinderat Andreas Bernold (FDP) wird in Stiller Wahl zum neuen Gemeindepräsidenten, nachdem seine Mitbewerber auf den zweiten Wahlgang verzichtet haben. 11. Oktober: Die Bergbahnen Wildhaus AG feiert die Eröffnung der neuen Familienbahn vom Wildhauser Oberdorf auf die Freienalp. In Betrieb geht sie aber erst in der Wintersaison. 22. Oktober: Der Verein für Abfallentsorgung (VfA) Buchs beschliesst, das ehemalige Acima-Gelände (Bild) zu erwerben, um dort dereinst eine neue Kehrichtverwertungsanlage (KVA) zu bauen. 18. November: Die St. Galler Regierung streicht die Abbau- und Deponiepläne für den Steinbruch Campiun, Sevelen, aus dem kantonalen Richtplan. 3. Dezember: Das Wildhauser Primarschulhaus wird mit dem Label «Schweizer Holz» der Lignum Holzkette St. Gallen ausgezeichnet.

Leserbriefe gab es heuer so viele wie noch nie zuvor. Auch weil wegen der Coronapandemie fast alle Veranstaltungen, die zur politischen Meinungsbildung beitragen, teilweise oder ganz ausgesetzt wurden. Behörden tagten per Videoschaltung, Bürgerversammlungen fanden per Abstimmungskarten schriftlich statt und das kantonale Parlament tagte in einer riesigen Halle –– mit gebührendem Abstand.

Zwei neue Kantonsräte aus dem Werdenberg

Just unter diesen ausserordentlichen Bedingungen standen in diesem Jahr sehr viele wichtige Wahlen und wegweisende Abstimmungen auf allen politischen Ebenen an. Der Wartauer Gemeindepräsident Beat Tinner gewann aller widrigen Umstände zum Trotz – Wahlveranstaltungen waren nämlich für den entscheidenden zweiten Wahlgnag nicht mehr möglich – einen Sitz in der St.Galler Regierung. Mit dem FDP-Politiker stellt das Werdenberg endlich wieder einmal ein Mitglied der siebenköpfigen kantonalen Exekutive.

Im Kantonsparlament ist das Werdenberg fortan mit zwei neuen Mitgliedern vertreten: Hans Oppliger (EVP, Frümsen), der ein Comeback feierte, und Christian Lippuner (FDP, Grabs) wurden im Frühjahr unter «normalen» Bedingungen gewählt, nur wenige Tage vor dem Lockdown.

Kommunalwahlen sozuagen ohne Wahlkampf

Im Herbst standen die Kommunalwahlen auf dem Programm. Sie wurden vom Coronavirus massgeblich beeinflusst. Zwei vom W&O organisierte Podiumsdiskussionen waren die einzigen grösseren Wahlveranstaltungen. Zwei W&O-Gemeinden – Wartau und Sevelen – starten mit neuen Gemeindepräsidenten in die neue Amtsdauer 2021–2024.

Undenkbar erschien bisher, dass neue Schulhäuser nicht eingeweiht werden. Dass sogar der Schulbetrieb während Wochen nur noch als Fernunterricht durchgeführt und dass Teile der Wirtschaft lahmgelegt würden, überstieg die Vorstellungskraft aller. Doch 2020 haben wir all dies schmerzlich erfahren.